Bau von Grundschule am MDR: Alternative kostet 60 Millionen Euro extra

Leipzig

Auch eine gemeinsame Sondersitzung von gleich drei Fachausschüssen (Bau, Schule, Finanzen) am Donnerstag hat noch keinen Durchbruch gebracht. Womöglich wird der ganze Leipziger Stadtrat Ende Juni ebenfalls noch eine Sondersitzung abhalten – nur um die Frage zu klären, ob an der Kurt-Eisner-Straße in der Südvorstadt eine vierzügige Grundschule samt Turnhalle entsteht oder nicht (die LVZ berichtete mehrfach).

Laut einer öffentlichen Beschlussvorlage, die das Finanzdezernat in dieser Woche verteilte, könnte die Kommune die Schule und alle anderen baulichen Anlagen für 25,2 Millionen Euro von der privaten Leipziger Stadtbau AG erwerben. Baubeginn wäre dann im Mai 2022, die Eröffnung im Sommer 2023 oder Sommer 2024 vorgesehen. Gemäß einer Ausschreibung aus dem Jahr 2017 soll das Areal ab März 2023 aber zunächst für drei Jahre gemietet werden. Kosten dafür: 4,7 Millionen Euro. Mit allen Ausstattungen käme die Kommune auf Gesamtkosten für den Schulkauf und die Miete von 30 Millionen Euro.

„Leos Brasserie“ und drei andere Flächen im Tausch

Das dazugehörige Grundstück indes würde sie gegen vier andere Flächen eintauschen. Das bekannteste Objekt dabei ist „Leos Brasserie“ auf 950 Quadratmetern an der Reichsstraße. Die Stadtbau AG hat ihren Sitz in einem dort benachbarten Hochhaus. Die drei anderen Flächen sind nicht bebaut und befinden sich an der Käthe-Kollwitz-Straße/Ecke Alexanderstraße, an der Antonienstraße in Kleinzschocher sowie an der Huttenstraße in Großzschocher. Den Gesamtwert aller vier Flächen gibt das Finanzdezernat mit etwa 5,8 Millionen Euro an. Dieser Preis würde dann verglichen mit dem aktuellen Verkehrswert des Schulgrundstücks an der Kurt-Eisner-Straße. Soweit sich eine Differenz ergibt, wird diese ausbezahlt, so das Finanzdezernat.

Unweit vom Leipziger MDR-Gelände könnte an der Kurt-Eisner-Straße sehr zeitnah eine vierzügige Grundschule plus Turnhalle für 448 Kinder entstehen. Ob das klappt, ist immer noch nicht sicher. Doch die Entscheidung muss wohl diesen Monat fallen. Quelle: Stadtbau AG

Laut der Vorlage würde es die Kommune etwa 60 Millionen Euro mehr kosten, wenn sie das Angebot des Investors nicht annimmt. Denn das hätte Rückschläge auf Bau- oder Sanierungsvorhaben unter anderem für die Grundschule Connewitz, die Schule am Floßplatz sowie eine dann notwendige neue Oberschule, für die es noch kein Grundstück gebe. Die reinen Bau-, Sanierungs- und Umzugskosten beliefen sich so auf 76,7 Millionen Euro. Hinzu kämen etwa zehn Millionen für das Grundstück und 3,3 Millionen für absehbare Baupreissteigerungen. Alles in allem wären das also 90 Millionen Euro – aber auch nur, wenn die Planung für die Alternativvariante sofort beginnt und zügig zum Erfolg führt.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Finanzbürgermeister Torsten Bonew (CDU) hatte das sogenannte Investorenmodell vor fünf Jahren mit aus der Taufe gehoben, um den Schulbau zu beschleunigen und für die Stadtkasse preiswerter zu gestalten. Vor den Fachausschüssen warb er am Donnerstag um Zustimmung für den Schulkauf. Die Kommune verfüge in dem Einzugsgebiet über keine andere geeignete Fläche für die so dringend benötigte neue Grundschule für 448 Kinder. Das Vertragsangebot, welches die Stadtbau AG wegen eigenen Vereinbarungen mit Baufirmen nur noch bis Ende Juni aufrecht erhalten kann, sei noch nicht mal endverhandelt und viele Fragen dazu offen, musste sich Bonew nun unter anderem als Kritik anhören. Dabei wäre in den letzten Jahren genug Zeit gewesen, um alle Fragen zu klären.

Weitere Arbeitsaufträge für die Verwaltung

Dem Vernehmen nach bekam die Verwaltung am Donnerstag weitere Arbeitsaufträge von den Stadträten mit. Unklar blieb zunächst, ob sich nach deren Erledigung noch mal Ausschüsse mit dem Thema befassen oder ob der Stadtrat gleich am 23. Juni entscheidet oder ob er das erst in einer Sondersitzung am 30. Juni tut. Das wäre dann wohl der allerletzte mögliche Termin.

Von Jens Rometsch