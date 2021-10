Der Bau von Flugzeugen in Leipzig wird offenbar doch bald Realität. Der Investor hat jetzt die Anträge für eine Montagehalle eingereicht. Sie soll ab 2022 auf dem Gelände des Flughafens Leipzig/Halle in die Höhe wachsen, 300 Jobs entstehen. Was das für Flieger sind und wie das Werk aussehen wird – hier die Details.