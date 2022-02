Bauarbeiten am Leipziger Waldplatz verschoben – wegen Corona-Lockerungen

Leipzig

Viele Autofahrer waren erstaunt: Sie konnten am Montag mühelos den Waldplatz passieren. Auch die Straßenbahnen fuhren ihre normale Strecke – bis auf die Linie 7 und 15, die die Umleitung über den Westplatz sowie die Käthe-Kollwitz-Straße und den Felsenkeller nutzen. Die Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) verschoben am Wochenende überraschend und vor allem kurzfristig die angekündigte Erneuerung ihrer Gleise am Waldplatz. Baustellenabsperrungen blieben am Montag zunächst ungenutzt stehen. „Die Absage ist zwar ärgerlich. Wir wollten hier aber kein Risiko eingehen, da nun wieder mehr Zuschauer ins Stadion dürfen“, erklärt Ronald Juhrs, Geschäftsführer Technik und Betrieb der LVB. Die Corona-Lockerungen machen dies – wie schon beim Spiel gegen San Sebastian – möglich. Doch die Zuschauerinnen und Zuschauer der Heimspiele von RB Leipzig müssten auch transportiert werden.

Das nächste Heimspiel der Roten Bullen findet zwar erst am 5. März (Gegner ist der SC Freiburg) statt. Dennoch war den LVB das Zeitfenster von 14 Tagen an dieser sensiblen Kreuzung im Nachhinein als zu kurz erschienen. Juhrs: „Wir sind mit dem Verkehrs- und Tiefbauamt aktiv dran, die Maßnahme im Baukalender neu einzuordnen.“ Die Schilder und Baustellensperrungen werden daher erst einmal wieder abtransportiert.

Gleisarbeiten vor Beginn des Bau-Marathons im Oktober

Die Gleisarbeiten am Waldplatz sollen aber möglichst vor Beginn des Bau-Marathons erfolgen, bei dem die Stadt sowie die LVB wichtige Teile der Verkehrsinfrastruktur im Waldstraßenviertel erneuern wollen. Wie berichtet, ist ab Oktober 2022 der grundhafte Ausbau der Waldstraße zwischen Waldplatz und Primavesistraße geplant. So werden die Fahrbahnen und Straßenbahngleise instandgesetzt. Als erster Abschnitt soll dabei die Straße vom Waldplatz bis zur Feuerbachstraße saniert werden. Dazu gehört die sogenannte „Feuerbachschleife“. Es folgt der Abschnitt von der Feuerbach- bis zur Goyastraße (März bis Dezember 2023). Die Waldstraßenbrücke wird von Oktober 2022 bis voraussichtlich Dezember 2023 erneuert. Von der Waldstraßenbrücke bis zur Primavesistraße rücken die Baufirmen im Zeitraum von März 2023 bis Juli 2023 an. Die Wasserwerke nutzten die Zeit, auf 840 Meter Länge ihre Trinkwasserleitungen sowie einen Mischwasserkanal zu sanieren.

Von Mathias Orbeck