Am Montag gruben schon die ersten Bagger. Nun folgte das schwere Gerät. Am Störmthaler Kanal hat die Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungsgesellschaft (LMBV) damit begonnen, die Spundwände oberhalb der Kanuparkschleuse einzusetzen. In den kommenden Wochen ist ein Bauunternehmen damit beschäftigt, die riesigen Stahlbarrieren zehn Meter tief in die Erde zu rammen. Mit zwei sogenannten Spundwandriegeln soll der Markkleeberger See vor einer möglichen Überflutung durch den höher gelegenen Störmthaler See geschützt werden. Die Maßnahme wurde notwendig, nachdem Experten der LMBV in den vergangenen Wochen erhebliche Deformationen im Böschungsbereich rund um die Kanuparkschleuse festgestellt hatten.

Gefährlich wird es, wenn sich Hohlräume bilden

Dass an Ufern und Böschungen alter Tagebaureviere Risse und Senkungen entstehen, ist relativ normal. Denn der Kippenboden ist nicht so entstanden, wie bei natürlichen Seen und Flüssen. Die LMBV hat dazu ein weitreichendes Netz an Messstationen überall um die ehemaligen Reviere errichtet. Da sich die festgestellten Schäden jedoch an einem neuralgischen Punkt befinden, reagiert der Tagebausanierer besonders vorsichtig. „Denn wir finden hier ganz andere geologische Bedingungen vor und wissen deshalb nicht, welchen Weg sich das Wasser bahnt“, sagt LMBV-Sprecherin Claudia Herrmann. An manchen Bereichen könnten sich kleine Hohlräume bilden, durch die das Wasser später hindurchsickert – ähnlich eines unterirdischen Rohrsystems. „Man kann die entsprechenden Stellen schon erkennen, an denen Erdreich ins Wasser gespült wurde“, so Herrmann weiter.

Flutwelle unwahrscheinlich

Dies sei letztlich auch der Grund gewesen, so rasch zu handeln, wie LMBV-Geschäftsführer Bernd Sablotny zuletzt auf einer Pressekonferenz im Markkleeberger Rathaus erklärte. Im selben Atemzug betonte Sablotny aber auch: Die Kanuparkschleuse selbst sei nicht gefährdet. Bei den kommenden Untersuchungen gehe es vor allem darum, zu ermitteln, wie sich die Beschaffenheit des Bodens rund um das Bauwerk entwickelt hat. Dass eine Flutwelle aus dem Störmthaler in den Markkleeberger See schwappt, ist aus Sicht der LMBV nahezu ausgeschlossen. Aber auch ein unkontrolliertes Einspülen größerer Mengen Wasser an der Schleuse vorbei gilt es zu verhindern.

Zehn Meter tief werden die Barrieren in den Boden gerammt

Die Sicherungsarbeiten, die von der Strabag durchgeführt werden und zwischen 500 000 und 1 Million Euro kosten, sind in zwei Bauabschnitte unterteilt. Der erste Riegel wird 300 Meter vor der Kanuparkschleuse in den Kanal gestampft. Dazu werden massive Spundwände aus Stahl zehn Meter tief in den Boden gerammt und der Raum zwischen den Wänden mit Erde und Steinen befüllt. Diese erste Barriere soll vor allem verhindern, dass weiter Wasser aus dem Störmthaler See in den Markkleeberger See einfließt.

Die Spundwandelemente werden mit schwerem Gerät tief ins Erdreich gerammt. Quelle: André Kempner

Der zweite Riegel entsteht wiederum 75 Meter hinter der Schleuse auf der Seite des Markkleeberger Sees. Hier werden drei weitere Stahlwände im Abstand von zirka 15 Metern in den Boden eingelassen, um den Wasserspiegel in mehreren Schritten auf das Niveau des Markkleeberger Sees abzusenken. „Mit diesem Verfahren ähnlich einer Kaskade soll die Schleuse hydraulisch entlastet werden“, erklärt LMBV-Sprecherin Herrmann.

Diese Arbeiten sollen bis mindestens Mitte Mai andauern. So lange ist auch weiterhin jegliche Nutzung des Markkleeberger sowie des Störmthaler Sees per Allgemeinverfügung des Landkreises verboten. Sobald der Kanal ausreichend gesichert ist, beginnt die Arbeit der Geotechniker. Sie müssen das Gelände rund um die Schleuse genau untersuchen. „Bisher haben wir jedoch keine Erkenntnisse, dass sich das Erdreich auch an anderen Stellen abgesenkt hat“, versichert LMVB-Sprecherin Claudia Herrmann.

