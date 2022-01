Leipzig

Weil der Zustand schlecht ist, will die Stadt drei vielbefahrene Straßen im Leipziger Osten erneuern. Ab Frühling sollen die Beläge auf Abschnitten der Adenauerallee, der Permoser- und der Brandenburger Straße ausgebessert werden, wie die Stadt am Donnerstag mitteilte. Los geht es der Planung zufolge im Mai: Acht Wochen lang soll auf der Adenauerallee von der Rackwitzer Straße bis zur Rohrteichstraße gebaut werden. Zur gleichen Zeit beginnen die Arbeiten in der Brandenburger Straße von der Kreuzung Am Gothischen Bad bis zur Adenauerallee.

Die Sanierung kostet etwa 440.000 Euro. Sie soll abschnittsweise und mit wechselnden Spuren stattfinden, so dass der Verkehr im besten Fall wenig eingeschränkt ist. Währenddessen wird unter anderem der Asphalt erneuert und Risse sowie Spurrinnen ausgebessert.

Bau der Permoser Straße in den Sommerferien

In den Sommerferien soll dann ein Teil der Straßendecke in der Permoserstraße erneuert werden. Geplant sind Arbeiten laut Stadt auf dem Abschnitt zwischen der Torgauer Straße und der Elisabeth-Schumacher-Straße.

Auch hier seien die Arbeiten wegen der hohen Verkehrsbelastung und des schlechten baulichen Zustandes der Fahrbahndecke dringend erforderlich, heißt es. Geplant wird mit Kosten in Höhe von 510.000 Euro.

Von jhz