Landkreis Leipzig

Der Trend, im Leipziger Umland ein Eigenheim zu bauen, hält unvermindert an. So manche Kommune kann sich vor Anfragen kaum retten und sucht nach geeigneten Flächen für Häuslebauer. In diesen Städten und Dörfern des Landkreises gibt es noch freie Bauplätze:

Borna: Die Wohnen-am-Lerchenberg GmbH baut aktuell im Bornaer Ortsteil Kesselshain Ein- und Zweifamilienhäuser. Insgesamt stehen 130 Häuser auf Grundstücken zwischen 400 bis 600 Quadratmetern zum Verkauf. Es gibt noch zahlreiche freie Grundstücke, sagte Bauberater Germut Zinapold. Die Investoren setzen auf ein „relativ freies Bauen“. Das bedeutet, dass sich Bauherren mit Hilfe eines sogenannten Konfigurators ihr Haus am Computer selbst zusammenstellen können. Die einfachste Hausvariante samt kleinem Grundstück gebe es ab 380.000 Euro.

Naunhof: Grünstadt soll die größte Neubausiedlung in der Geschichte Naunhofs heißen. Auf 15 Hektar in der Nähe des Grillensees sollen 140 Einfamilien-, Doppel- und Reihenhäuser sowie Mehrfamilienbebauungen entstehen. Der Investor, die Beton Union Leipzig, soll nächstes Jahr die Arbeiten am dritten und letzten Bauabschnitt für 40 Einfamilienhäuser beginnen. Dort können Interessenten noch zuschlagen.

Naunhofer Sonnenwinkel mit 74 Häusern

Gleich nebenan stampft die Leipziger Firma Umwelt 2000 das Wohngebiet Melanchthonstraße aus dem Boden. Rund 17 Einfamilienhäuser und ein Mehrgeschosser sind geplant. Der Familienwohnpark im Sonnenwinkel zwischen Parthenstraße und Erdmannshainer Straße bietet Platz für 74 Einzel- und Doppelhäuser. Erschlossen wird er in zwei Abschnitten dieses und nächstes Jahr. Investor ist die Wohnmacher Bau- und Investitions GmbH aus Leipzig. Gegenüber der Naunhofer Tankstelle ist die Leipziger Helma Wohnungsbau GmbH gerade dabei, die Fläche für 22 Einfamilien- und Doppelhäuser vorzubereiten.

So soll die Grünstadt Naunhof zwischen Grillensee und Osttangente einmal aussehen. Quelle: LVZ-Archiv

Wurzen: Die Muldestadt hat zwei größere Eigenheimstandorte in Planung. Derzeit entwickelt sie ein zwölf Hektar großes Gebiet an der Eilenburger Straße zwischen der alten Kaserne und der Photovoltaikanlage, das an einen Privatinvestor verkauft werden soll. Das Wurzener Bauaumt geht davon aus, dass private Häuslebauer Mitte bis Ende 2022 dort loslegen können. Schneller könnte es An der Streuobstwiese im Ortsteil Nemt gehen. Hier sollen an der Alten Poststraße 18 Häuser entstehen. Bislang sei die Hälfte der Grundstücke verkauft, hieß es.

Neukieritzsch: Im Ortsteil Kahnsdorf können Bauwillige künftig zwischen Hainer und Kahnsdorfer See wohnen. Das Unternehmen Blauhaus GmbH erschließt derzeit den ersten Bauabschnitt für 61 Grundstücke, wobei der Quadratmeterpreis nach Angaben des Unternehmens zwischen 250 und 450 Euro liegt. Die meisten Bauplätze des ersten Abschnitts seien bereits reserviert. Doch es werden weitere folgen: Bis zu 170 Eigenheime sollen einmal in Kahnsdorf-Nord stehen.

Zahlreiche Angebote in Grimma

Grimma: Zahlreiche Angebote gibt es in Grimma. Am Rappenberg entstehen im zweiten Bauabschnitt Grundstücke für 54 Eigenheime und zwei Mehrfamilienhäuser sowie für eine neue Kindertagesstätte. Voraussichtlich ab Ende 2022/Anfang 2023 soll das Gebiet bebaubar sein, teilte Stadt-Sprecher Sebastian Bachran mit. Im Wohngebiet Seelingstädter Straße sind 15 Eigenheime geplant.

Im Grimmaer Wohngebiet Rappenberg: Im Mai 2020 erhielten die ersten drei bauwilligen Familien symbolisch ein Präsent. Quelle: Thomas Kube / LVZ-Archiv

Der Grimmaer Ortsteil Nerchau hat mehrere Standorte: An der Trift sollen elf und im Gebiet Rathenaustraße knapp zwanzig Eigenheime entstehen. Hinzu kommen neun weitere Häuser im Areal Neichener Straße. Andere Grimmaer Ortsteile bieten an: Wiesenstraße in Großbothen noch vier Bauplätze; Tanndorfer Straße in Kössern (6); Entwicklungsfläche Alte Salzstraße in Großbardau (4); ab Ende 2022/Anfang 2023 Entwicklungsfläche in Mutzschen am Göttwitzssee (12).

Zweimal 18 Baufelder in Geithain

Geithain: Die Wohnsiedlung Südhang, deren erste Eigenheime 2014 errichtet wurden, soll erneut erweitert werden – um 18 Häuser. Die Kommune entwickelt das Areal gemeinsam mit der DCI GmbH. In diesem Jahr soll der Bebauungsplan fertig gestellt werden, sagte Kerstin Jesierski vom Bauamt der Stadt. Ebenfalls 18 Baufelder entstehen im Geithainer Ortsteil Narsdorf , Am alten Sandweg. Es läuft die Erschließungsplanung. In Wickershain bemüht sich ein privater Investor um Baurecht für ein Grundstück mit 20 Baufeldern.

Erster Spatenstich im Wohngebiet Kahnsdorf Ende April 2020. Quelle: LVZ-Archiv

Pegau: Im Wohngebiet Schlossfabrik in Pegau sollen acht Eigenheime und zwei Mehrfamilienhäuser entstehen. Die Quadratmeterpreise liegen zwischen 160 und 175 Euro.

Borsdorf: In der Gemeinde östlich von Leipzig will die Beteiligungsgesellschaft der Arcadia Investment Group das Wohnquartier Birkenhain errichten. Auf dem Grundstück an der Panitzscher Straße/Johannes-Göldel-Straße sollen nach Angaben des Unternehmens überwiegend Reihenhäuser und Doppelhaushälften entstehen. Über die Anzahl der Häuser gab es unterschiedliche Auffassungen: Die Gemeinde will sie auf maximal 25 begrenzen.

Lesen Sie dazu auch:

Von Claudia Carell und Frank Pfeifer