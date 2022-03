Leipzig

Am Dienstag, 8. März, beginnt im Konzeptverfahren für neun Wohnbaugrundstücke die Phase, in der sich Interessierte für konkrete Flurstücke bewerben können. Die Stadt Leipzig und ihr Wohnungsunternehmen LWB stellen Baugemeinschaften die Grundstücke dabei per Erbbaurecht zur Verfügung. Je nach Größe des Areals können dort zwischen acht und 20 neue Wohnungen entstehen.

Konkret geht es um die Schreiberstraße 1-3/Gorkistraße 34 (Schönefeld-Abtnaundorf, 1020 Quadratmeter), die Georg-Schwarz-Straße 81 (Leutzsch, 420 Quadratmeter), die Althener Straße 2-2a (Engelsdorf, ein dreigeschossiger Altbau von 1913 mit 1200 Quadratmeter Land), die Hermann-Liebmann-Straße 43 (Volkmarsdorf, ein Viergeschosser von 1890, 410 Quadratmeter), die Sternenstraße 17 (Sommerfeld, Dreigeschosser plus Werkstattgebäude, 1000 Quadratmeter), eine Brache an der Saarbrückenstraße (Anger-Crottendorf, 960 Quadratmeter), die Riesaer Straße 186 (Engelsdorf, 1660 Quadratmeter), die Holzhäuser Straße 48 (Stötteritz, 721 Quadratmeter) und die Holzhäuser Straße 54-58 (Stötteritz, 1201 Quadratmeter).

Sommerfeld: Ebenfalls als Konzeptvergabe bietet die LWB ein dreigeschossiges Wohnhaus in der Sternenstraße 17 an. Dazu gehört ein Werkstatt- und Lagergebäude im Hof. Quelle: Peter Usbeck / LWB

Delitzscher Straße 39 nicht mehr im Angebot

Zum Start der Vorbereitungsphase im vergangenen Jahr gehörte auch noch die Delitzscher Straße 39 (Eutritzsch, 900 Quadratmeter) zu den Offerten. Dieses Grundstück erwähnte die Kommune jetzt nicht mehr, zu den Gründen dafür gab es keine Erläuterung. Bei einigen Flächen, die ursprünglich mal dem Bund gehörten, kann für jede geplante Sozialwohnung ein Rabatt von 25.000 Euro gewährt werden. Der jährliche Erbbauzins würde sich dann entsprechend verringern.

Bewerbungsschluss ist der 31. Mai. Im Juli soll eine Jury die besten Konzepte küren. Für interessierte Baugruppen gibt es eine Info-Veranstaltung am 30. März und eine „offene Wohnprojektberatung“ am 4. April. Für schon bebauten Flächen werden zudem Anfang April Besichtigungen angeboten. Alle Termine und die Exposés sind unter www.leipzig.de/konzeptverfahren einsehbar.

Von Jens Rometsch