Leipzig

In Leipzig fehlt Bauland für Eigenheime. Von 2019 bis 2030 ergebe sich ein Bedarf von 5900 freien Parzellen. Tatsächlich nutzbar seien in diesem Zeitraum aber nur 4400. Das geht aus dem Entwurf zu einem Stadtentwicklungsplan Wohnbauflächen hervor, den das Baudezernat jetzt den Ratsfraktionen zur Diskussion vorgelegt hat.

Dieser Entwurf war eigentlich schon für 2018 angekündigt und im Wesentlichen 2019 erarbeitet worden. Er beruht noch auf den damals hohen Prognosen für das Einwohnerwachstum in Leipzig. Dennoch kamen die Planer zu dem Schluss, dass es beim Geschossbau keine Engpässe gebe. Hier stünden dem Bedarf von 25.300 neuen Wohnungen bis zum Jahr 2040 Flächenreserven gegenüber, die für 41.500 Wohnungen reichen.

Linke fordert Planungsstopp

Anders sehe die Situation bei Eigenheimen aus. Hier fehlten bis zum Jahr 2030 rund 1500 Baugrundstücke, bis 2040 weitere 5000. Dennoch hatten die Linken im März 2022 beantragt, dass Leipzig für zunächst fünf Jahre keinerlei neue Baugebiete für Eigenheime mehr planen soll, sondern nur noch schon begonnene Pläne zu Ende bringen. Dies wurde mit ökologischen und sozialen Aspekten begründet.

Die Verwaltung will nun einen Ratsbeschluss über den Stadtentwicklungsplan Wohnbauflächen herbeiführen, um ihn als Grundlage für einen Kompromiss nutzen zu können. Demnach soll der Eigenheim-Bedarf in Zukunft nur noch „anteilig“ im Stadtgebiet ausgeglichen werden, so Baubürgermeister Thomas Dienberg (Grüne). „Sollten wir neue Flächen für Eigenheime ausweisen, dann nur als Abrundungen von bestehenden Siedlungen.“ Zudem wolle sich Leipzig besser mit Nachbarkommunen abstimmen, wo Eigenheimsiedlungen sinnvoll und ökologisch vertretbar sind, um damit verbundenen Auto-Verkehr zu verringern.

Familien ziehen ins Umland

Wie berichtet, erlebt Leipzig seit 2014 eine stark steigende Abwanderung ins Umland. Allein gegenüber den beiden benachbarten Landkreisen summierte sich das Minus im vergangenen Jahr auf 3525 Personen. Es ziehen vor allem junge Familien mit Kindern weg, weil sie in der Metropole keine Chance sehen, sich ein eigenes Haus anzuschaffen.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Im Umland werden zurzeit viele große Einfamilienhaus-Siedlungen vorbereitet. Hingegen konnten im Leipziger Stadtgebiet seit 2017 nur noch vergleichsweise wenige Eigenheime und Reihenhäuser gebaut werden (jährlich gut 100 Stück), weshalb die Preise für die eigenen vier Wände hier extrem schnell gestiegen sind. Für baureife Grundstücke wurden im vergangenen Jahr in Leipzig im Mittel 210 000 Euro bezahlt – bei einer Durchschnittsgröße von 700 Quadratmetern. Die Preise für freistehende Eigenheime im Neubau (samt Grundstück) lagen schon bei fast 600 000 Euro.

Von Jens Rometsch