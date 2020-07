Bauland-Suche in Leipzig: Drei Familien berichten

Leipzig

Das Einfachste für Familie Hanner aus Plagwitz war, einen Finanzplan für ihr künftiges Eigenheim zu erstellen. Ihr Mann arbeitet in der Autobranche, sie im Gesundheitswesen, berichtet Barbara Hanner. „Zusammen haben wir ein ordentliches Einkommen. So kam vor anderthalb Jahren die Idee auf, uns mehr Platz für die Familie und einen Garten für die Kinder zu schaffen.“

100 Objekte gescannt und zehn besichtigt

Doch nach über 100 gescannten Objekten und zehn Besichtigungen haben die Plagwitzer nun erstmal aufgegeben. „Es ist wie mit den Bananen zu DDR-Zeiten. Man kommt immer zu spät oder zu früh.“ Entweder sei auch in größeren Baugebieten schon alles weg oder es dauere noch lange, bis der Bebauungsplan rechtskräftig wird, so ihre Erfahrung. Wo es schneller gehen könnte, gebe es meist keinen Garten, sondern nur handtuchgroße Austritte bei einem Reihenhaus. Für größere Parzellen, wo die Kinder Ballspielen könnten, würden in Leipzig und Umgebung „Mondpreise“ verlangt.

500 000 Euro für eine „ruinierte Bruchbude“

Zum Beispiel wurden der Familie Hanner 600 Quadratmeter Bauland für 350 000 Euro offeriert. „Dort hätten wir nur einen besseren Schuppen errichten dürfen.“ Eine halbe Million Euro sei der Preis für eine „ruinierte Bruchbude“ in Borsdorf gewesen. Dem Altbau fehlten Türen und Fenster, die Wanne war eingebrochen. „Wir sollten sofort zusagen, denn am selben Tag kämen noch zwei andere Interessenten. Die würden das Haus sicher nehmen.“

Sie haben nicht zugesagt. Auch nicht bei einer angefangenen Baustelle in einem Bauernhaus mit 80 Quadratmetern Nutzfläche auf zwei Ebenen und Grundwasserproblem. Der Preis: eine halbe Million Euro.

Nur zwei Tage Zeit für Kaufentscheidung

Wem dergleichen zu teuer sei, der werde von manchem Makler „pampig“ belehrt. Überhaupt tauche fast immer ein Makler auf – auch bei Objekten, die als „direkt vom Eigentümer“ inseriert sind. Oft solle man sich binnen zwei Tagen entscheiden oder gleich einen Maklervertrag mit zehn Prozent Reservierungsgebühr unterschreiben, sagt Barbara Hanner. „Wir können nur raten, sich nicht unter Druck setzen zu lassen. Ein Haus ist doch kein Spontankauf wie ein neues Kleid.“

Dieses Baufeld an der Rehbacher Straße in Leipzig-Knauthain wird sich bald füllen. Eine Familie, die Glück bei der Vergabe der 25 Parzellen durch die stadteigene Entwicklungsgesellschaft LESG hatte, erzählt jetzt wie es dazu kam. Quelle: Dirk Knofe

Ähnlich sieht es eine andere Familie aus dem Leipziger Westen, deren Suche nach zweieinhalb Jahren aber doch ein Happy End fand. Bei drei Grundstücken war sie im Laufe der Zeit kurz davor, einen Kaufvertrag abzuschließen. Doch in einem Fall wäre ihr Budget zu knapp gewesen. In einem anderen Fall wurde sie ein Jahr lang hingehalten, bevor die Absage kam. Im dritten Fall beschloss die Familie am Ende selbst, dass ihr Kind lieber nicht direkt an einer Bahntrasse aufwachsen soll.

131 Bewerbungen für 25 Parzellen

Glück hatte sie erst im vierten Anlauf: bei einer Ausschreibung der Stadtfirma LESG für 25 Baugrundstücke in Leipzig-Knauthain. Mindestgebot für 500 Quadratmeter an der Rehbacher Straße: 85 000 Euro. Es gingen 131 Bewerbungen ein. Die Familie bot deutlich mehr Geld und bekam im Vergabeverfahren noch einen Bonus, weil wenige Tage zuvor ihr erstes Kind geboren wurde. Wie berichtet, räumte die LESG solche Kinder-Boni ein, um jungen Familien einen Hausbau zu erleichtern. Im Herbst 2020 rollt der Bagger an, erzählen die Glücklichen. „Wir bauen mit einem Architekten und finden das toll, weil man über jedes Detail nach den individuellen Wünschen selbst entscheiden kann.“

Einschränkung durch Bebauungsplan

Schade findet die Familie nur, dass der Bebauungsplan zur Rehbacher Straße sehr enge Grenzen für das Erscheinungsbild der Eigenheime setzt. So darf das Dachgeschoss nicht voll ausgebaut werden, obwohl mehr Platz für ein zweites Kinderzimmer schön wäre, falls es eines Tages erneut Nachwuchs gibt. Dies solle die Kommune ändern, raten sie – auch beim nächsten Bebauungsplan für die benachbarte Siedlung „Am Klucksgraben“. Dort sind über 200 Parzellen vorgesehen. Die Vermarktung startet erst Ende 2023.

Das neue Stadthaus von Familie Haunstein in Kleinzschocher – hier eine Straßenansicht. Quelle: Jens Rometsch

Schon vor fünf Jahren wiederum freuten sich Felix Haunstein und seine Frau auf das erste Kind. „Bis dahin hatten wir eine 50-Quadratmeter-Wohnung in Plagwitz. Wir wollten uns vergrößern, aber auf keinen Fall aus der Innenstadt wegziehen, weil wir kein Auto haben, auch unsere Freunde und die Kultur in Leipzig nicht missen möchten.“

Nach den ersten Wohnungsbesichtigungen hätten Freunde von einer kleinen Baulücke in einer Seitenstraße in Kleinzschocher erzählt. „Grundstück von privat zu verkaufen“, stand dort auf einem Schild.

Bodenrichtwert mehr als verfünffacht

Die 440 Quadratmeter gehörten einer netten, über 80-jährigen Frau aus Hamburg. Sie war froh, die Fläche verkaufen zu können, nachdem dort zuvor schon ein Hinterhaus eingestürzt war. 2016 wurde der Besitzerwechsel vollzogen. Damals lag der Bodenrichtwert in der Straße bei 110 Euro pro Quadratmeter, erinnert sich Haunstein. „Heute sind es 600. Aber die noch vorhandenen Lücken in der Umgebung werden oft gar nicht angeboten, weil die Besitzer auf noch höhere Preise warten.“

Vorbild waren Stadthäuser in Belgien

2017 begannen die Arbeiten. Da Haunstein von Beruf Architekt ist (Leipziger Büro Schulz+Schulz), erledigte die Familie die Planungen und große Teile des Innenausbaus selbst. Bis 2019 entstand ein kellerloser Dreigeschosser mit blauer Fassade – nach dem Vorbild belgischer Stadthäuser und natürlich mit Solaranlage auf dem Dach. Aktuell überlegt die inzwischen vierköpfige Familie, wie sie den Garten gestaltet und ob es noch einen Nachfolger für das frühere Hinterhaus geben wird. „Dann könnten wir wieder mit den Nachbarn abends im Hof sitzen.“

Nur ein Angebot von 30 Rohbaufirmen

Jeder Weg zum Wohneigentum habe Vor- und Nachteile, weiß der 35-Jährige. So meldete sich von 30 Rohbaufirmen, die Familie Haunstein angeschrieben hatte, nur eine mit einem Angebot zurück. „Trotz Kosteneinsparungen durch die vielen Eigenleistungen mussten wir noch nachfinanzieren“, bekennt er.

Laien kämen per Bauträger meist schneller ans Ziel, hätten so von Anfang an auch einen recht klaren Finanzrahmen. „Ein Haus wie unseres – mit massiver Holzbalkendecke und größtmöglicher Flexibilität auf 125 Quadratmetern – dürfte dort aber schwierig werden.“ Wer nicht ins Umland ziehen wolle, dem empfiehlt der Architekt, Modelle des gemeinschaftlichen Bauens in Leipzig zu prüfen. „Hier gleich ums Eck wurden gerade zwei Mehrfamilienhäuser durch Baugemeinschaften saniert. Offenbar funktioniert das.“

Nur drei Monate mussten Franziska und Felix im vergangenen Jahr suchen, bevor sie sich für ein Bauträger-Grundstück in Schkeuditz entschieden. Allerdings erfolgt ihr Einzug in das neue Haus nun erst im August 2020 – einige Wochen später als erhofft. Grund: Der Estrich wurde versehentlich nicht ein Stück höher als sonst üblich gegossen, obwohl das per Sonderwunsch vereinbart war. Estrich und Fußbodenheizung mussten daher noch mal ausgetauscht werden, räumt der Bauträger auf Nachfrage ein. Wie vertraglich fixiert sei das Reiheneckhaus aber noch im Juni übergeben worden. Zurzeit gestaltet die kleine Familie ihre neuen Wände. Quelle: André Kempner

Von Jens Rometsch