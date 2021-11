Bauland für Eigenheime: So funktioniert das Erbbaurecht für die 50 Grundstücke in Leipzig

Leipzig

Um bezahlbares Wohnen in Leipzig zu unterstützen, will das Rathaus noch in diesem Jahr die Vergabe von 50 Grundstücken zum Bau von Eigenheimen starten. Die Parzellen befinden sich an 18 Standorten im gesamten Stadtgebiet und sind durchweg gut erschlossen. Jedoch werden sie nicht verkauft. Um auch weniger gut betuchten Familien eine Chance zum Bauen in Leipzig zu geben, wendet das städtische Liegenschaftsamt bei dieser Aktion nur Erbbaurechte an. Wie diese Konstruktion funktioniert, was Vor- und Nachteile sind, erläuterte Amtsleiter Matthias Kaufmann jetzt gegenüber der LVZ.

100 Jahre oder sogar noch länger

Lange Laufzeit: In aller Regel werden die Erbbaurechte für 100 Jahre vereinbart. Auf Wunsch der Interessenten, die bei einem Auswahlverfahren die höchste Punktzahl erreichen, könne die Laufzeit aber auch noch länger oder kürzer gewählt werden, so Kaufmann. „Wie der Name schon sagt, ist das Erbbraurecht vererbbar, es kann ebenfalls beliehen oder veräußert werden.“ Für einen Verkauf des Rechtes wäre aber die Zustimmung der Stadt nötig. „Damit wollen wir Spekulationen vorbeugen und sicherstellen, dass die mit dem Recht verbundenen Bedingungen auch durch andere Nutzer eingehalten werden.“

Stabile Kosten: Zu den großen Vorteilen des Erbbaurechtes gehört, dass man am Anfang keine hohe Summe für den Grundstückskauf aufbringen muss. Vielmehr wird der aktuelle Verkehrswert der Parzelle durch ein Gutachten ermittelt. Von dem Betrag sind dann jedes Jahr 2,5 Prozent als Erbbauzins zu zahlen – und zwar über die ganze Laufzeit. Bei einem Verkehrswert von 150 000 Euro wären es also 3750 Euro im Jahr beziehungsweise 312,50 Euro im Monat. Wie auch bei einem Kauf kommen bei Vertragsabschluss noch Erwerbsnebenkosten (für Steuern und Notar) hinzu, die laut Kaufmann hier einmalig etwa fünf Prozent des Verkehrswertes betragen. „Bei einem Kauf liegen die Nebenkosten meist deutlich höher.“

Inflationsanpassung: Maximal alle drei Jahre kann der Betrag des Erbbauzinses an den Verbraucherpreisindex des Statistischen Bundesamtes angepasst werden. Das heißt: Steigen die Preise für Verbraucher in dem Zeitraum um zwei Prozent, kommen zu den 3750 Euro pro Jahr noch 75 Euro dazu. Allerdings wachsen dann in aller Regel auch die Einkommen entsprechend. „Der Erbbauzins sorgt so für eine stabile und langfristig kalkulierbare Belastung, er verhindert das Abschlittern in eine Zinsfalle“, sagte Kaufmann. Das spielt auf Gefahren bei einem klassischen Hypotheken-Darlehen zum Kauf einer Immobilie an. Wenn dort die erste Zinsbindungsfrist (nach 10, 15 oder 20 Jahren) ausläuft, bestimmen die Banken den neuen Zinssatz für die Kreditverlängerung nach den dann aktuellen Marktkonditionen. Diese liegen heute zwar auf historisch niedrigem Niveau, sie könnten aber bald wieder acht bis neun Prozent im Jahr betragen.

Vergleich zum Kauf hinkt oft

Keine Mehrfachzahlung: Ein oft zu hörendes Vorurteil gegen Erbbaurechte ist, dass hier letztlich mehr Geld berappt wird als bei einem klassischen Kauf. Und am Ende der Laufzeit gehöre einem das Grundstück noch nicht mal, sondern falle an die Stadt zurück, so Kaufmann. Tatsächlich sei dabei nach 40 Jahren der Verkehrswert einmal abbezahlt, räumt der Amtsleiter ein. Doch diese Vergleichsrechnung sei trotzdem falsch. Denn bei einem Kauf der Fläche fielen ab dem ersten Tag erhebliche Kreditzinsen an. Hingegen wachse die Summe beim Erbbaurecht ja erst über Jahrzehnte hinweg allmählich an. In der Finanzmathematik würden Profis deshalb anders rechnen. Sie würden auch berücksichtigen, dass man beim Erbbaurecht am Anfang mehr Kapital frei hat, um damit Baukosten zu bestreiten oder theoretisch auch Gewinne am Aktienmarkt zu erzielen. In diesem Sinne finde beim Erbbaurecht keine Mehrfachzahlung statt, erklärte Kaufmann. Um dies zu unterstreichen, biete die Stadt bei den 50 Grundstücken auch die Möglichkeit an, gleich am Anfang den gesamten Erbbauzins für die 100 Jahre zu bezahlen – und zwar durch einen Einmalbetrag genau in Höhe des aktuellen Verkehrswertes. Damit entfalle später die Anpassung der Raten an den Verbraucherpreisindex.

Steuervorteil bei Vermietung: Auf den Grundstücken dürfen jeweils maximal zwei Wohnungen gebaut werden. Zum Teil gibt es dort auch schon Häuser, die aber saniert werden müssen. Wer die zweite Wohnung – etwa an die Großeltern – vermietet, kann den Erbbauzins anteilig von der Steuer absetzen. Bei einem Kauf geht das nur für den Zinsanteil, nicht aber für die Tilgung. In beiden Modellen müssen die Familien aber die laufenden Kosten für die Parzelle (wie Grundsteuer und Straßenreinigung) selbst tragen.

Volle Entschädigung zum Vertragsende

Heimfall-Regelungen: Wer seinen Erbbauzins für längere Zeit nicht bezahlt oder das Haus ohne Zustimmung der Stadt verkauft, verliert sein Erbbaurecht. Dann müsste die Kommune jedoch zwei Drittel des Zeitwertes der Gebäude erstatten. Anders verhält es sich, wenn die Laufzeit (nach 100 Jahren) normal endet. „In den Verträgen wird festgelegt, dass die Stadt den Zeitwert der Gebäude dann zu 100 Prozent erstattet. Damit wollen wir verhindern, dass in den letzten Jahren vor Vertragsende kaum noch in den Gebäudeerhalt investiert wird“, sagte Kaufmann. Falls die Stadt im Anschluss ein neues Erbbaurecht für die Parzelle anbietet, hätten die bisherigen Nutzer automatisch das erste Zugriffsrecht.

Zusammenfassung: Laut Kaufmann eignet sich das Erbbaurecht besonders für junge Familien und „Schwellenhaushalte“, denen es sonst bei den heutigen Preisen kaum möglich wäre, ein Baugrundstück in Leipzig zu erwerben. Zudem haben die 50 Parzellen der Kommune keine Bauträgerbindung, was unter Umständen weitere Kosten spart. Nachteil aus Sicht der Betroffenen könnte sein, dass sie das Grundstück nach 100 Jahren eventuell zurückgeben müssen.

Noch im November will das Liegenschaftsamt ein Angebot auf der Internetseite der Stadt Leipzig freischalten, bei dem Interessenten ihre E-Mail-Adresse eingeben können. Sie erhalten dann rechtzeitig weitere Informationen – auch zu den Besichtigungsterminen für die Parzellen, so Amtsleiter Kaufmann. Die erste Tranche mit zehn Grundstücken solle noch 2021 – gleich nach dem Stadtratsbeschluss im Dezember – ausgeschrieben werden.

Von Jens Rometsch