Bauland für Eigenheime: Stadt Leipzig vergibt günstig 50 Grundstücke

Weil immer mehr junge Familien ins Umland ziehen, will die Stadt Leipzig endlich handeln. In den kommenden Jahren würden wieder mehr Grundstücke für den Einfamilienhausbau in Leipzig bereitgestellt, teilte Baubürgermeister Thomas Dienberg (Grüne) mit. Losgehen solle es sehr zeitnah mit einem neuen Angebot für insgesamt 50 Parzellen an verschiedenen Stellen im Stadtgebiet.

Diese Aktion dürfte ein riesiges Echo auslösen. Denn erstens geht es durchweg um besonders begehrte Lagen in gewachsenen, innerstädtischen Einfamilienhaussiedlungen – also nicht um Flächen für den Geschosswohnungsbau oder irgendwo „auf der grünen Wiese“ am Stadtrand. Zweitens werden die Flächen zu unschlagbar günstigen Konditionen zur Verfügung gestellt – nämlich als Erbbaurecht über bis zu 100 Jahre. Der Erbbauzins beträgt dabei über die gesamte Laufzeit jährlich 2,5 Prozent vom heutigen Grundstückswert. Er freue sich, dass dadurch bauwillige Familien entlastet werden können, sagte Dienberg.

Grundstück fürs Eigenheim in Leipzig:Parzelle kostet im Schnitt 171.000 Euro

Hintergrund sind die explodierenden Grundstückspreise in der mitteldeutschen Metropole. Seit dem Jahr 2015 sank die Zahl der angebotenen Baugrundstücke für Einfamilienhäuser dramatisch. Zugleich stieg der durchschnittliche Kaufpreis pro Parzelle in Leipzig von 85.000 auf 171.000 Euro im Jahr 2020. Dabei nahm die Größe der Parzellen sogar noch deutlich ab. In der Folge blieb bauwilligen, jungen Familien kaum noch etwas anderes übrig, als sich im Umland nach günstigeren Angeboten umzuschauen.

An diesen 18 Stellen will die Stadt Leipzig zeitnah preisgünstiges Bauland zur Verfügung stellen. Insgesamt geht es um Erbbaurechte für etwa 50 Parzellen. Quelle: Maurice Van Der Wal, Stadt Leipzig

Weil auch die Bau- und Materialpreise weiter anzogen, entlaste ein Erbbaurecht die Interessenten spürbar, betonte Dienberg. Der Kreis von Familien, die sich auf diesem Weg den Traum von den eigenen vier Wänden in Leipzig doch noch erfüllen könnten, werde also größer. Sofern der Stadtrat das neue Konzept im November bestätigt, wolle die Kommune bei allen neuen Eigenheim-Projekten in Zukunft nur noch Erbbaurechtsmodelle anbieten.

Kein Erbbaurecht an Rehbacher Straße, Verzögerung für Siedlung „Lange Trift“

Letzteres gelte aber ausdrücklich nicht für die schon bekannten und zum Teil seit vielen Jahren sehnsüchtig erwarteten, neuen Eigenheimgebiete der städtischen Entwicklungsgesellschaft LESG. So soll zum Ende diesen Jahres die Vermarktung des zweiten Bauabschnitts an der Rehbacher Straße in Knauthain – mit 39 Parzellen zum Verkauf – beginnen. Im Vergabeverfahren erhalten Familien mit Kindern wieder Bonuspunkte. Vor Ort könnten dann 2022 die Bagger anrücken.

Seit 2015 haben sich die Preise für Eigenheim-Bauland in Leipzig mehr als verdoppelt, geht aus den Daten des unabhängigen Gutachterausschusses hervor. Zugleich sank die durchschnittliche Größe der Parzellen (blaue Linie). Quelle: Gutachterausschuss Leipzig

Die erste Sonderaktion mit Erbbaurechten entstand vor allem auch, weil es bei den klassischen LESG-Erschließungsprojekten für ganze Siedlungen in den letzten Jahren nicht mehr richtig vorwärts ging. So sollte die Vermarktung für das kommunale Baugebiete „Lange Trift“ in Lindenthal – mit 46 Parzellen – eigentlich schon im Herbst 2020 starten. Wegen langer Querelen um die Versickerung des Regenwassers auf dem Grundstück wird es nun wohl erst 2022 losgehen. Letzter Stand: Wahrscheinlich wird doch ein Regenrückhaltebecken gebaut.

Gleichfalls seit Jahren plant die Kommune einen dritten Bauabschnitt für die Neubauernsiedlung in Großzschocher. Auch da bremst „die Problematik der Trinkwasserversorgung und Abwasserentsorgung“ den Fortgang der Dinge. Ab wann die Parzellen für rund 70 Einfamilienhäuser angeboten werden können, vermag die Stadt selbst noch nicht zu sagen. Wie stark auch weitere Baugebiete in Leipzig behindert werden, weil das Leitungs- und Kanalsystem in vielen Lagen am Stadtrand Kapazitätsengpässe hat, dazu berichtete die LVZ bereits ausführlich.

Gut erschlossen und über 280 Quadratmeter,keine Rede von Doppel- und Reihenhäusern

Sorgen zu diesem Thema dürften jene Interessierten, die bei den Erbaurechten zum Zug kommen, indes erspart bleiben. Jedes der 50 Grundstücke ist nach Angaben des Liegenschaftsamtes, das erst 2020 ins Baudezernat gewechselt war, gut erschlossen, mindestens 280 Quadratmeter groß und mit Baurecht versehen. Von Doppelhäusern oder Reihenhäusern ist in der entsprechenden Vorlage keine Rede. Die 18 Standorte verteilen sich auf folgende Leipziger Ortslagen: Liebertwolkwitz, Meusdorf, Probstheida, Holzhausen, Zweinaundorf, Althen, Engelsdorf, Sellerhausen, Paunsdorf, Schönefeld, Thekla, Wiederitzsch, Gohlis-Mitte, Lindenthal, Möckern, Burghausen, Rückmarsdorf und Großzschocher.

2007 wurden die letzten Einfamilienhäuser in der Connewitzer Hermannstraße fertiggestellt. Ihr Wert hat sich seitdem mehr als verdoppelt. Quelle: André Kempner

Wahrscheinlich werden in fünf Tranchen jeweils zehn Objekte ausgeschrieben. Die erste Runde soll noch dieses Jahr starten, insgesamt sind maximal zwei Jahre für alle Parzellen kalkuliert. Um das Auswahlverfahren transparent und effektiv zu halten, will die Stadt das speziell für Kommunen entwickelte Online-Portal Baupilot.com nutzen, das schon erfolgreich in Süddeutschland läuft.

Bauen und Wohnen in Leipzig – Punkte fürKinder, Arbeitsort, soziales Engagement

Die Vergabe erfolgt nach einem Punktesystem. Voraussichtlich spielen dabei ökologische Aspekte eine Rolle – wie die Berücksichtigung von Klimaschutz und Energieeffizienz, solarenergetische Anlagen, Dachbegrünung, Verzicht auf Kamin oder wenig Versiegelungen auf der Fläche. Ebenso werden soziale Komponenten der Bewerber berücksichtigt: etwa die Zahl und das Alter von Kindern, Menschen mit Behinderungen, die Bildung von Mehrgenerationenhaushalten und die Ausübung ehrenamtlicher Tätigkeiten (Engagement in Vereinen, Übungsleiter, Freiwillige Feuerwehr, Lebensrettungsgesellschaft, THW). Auch ein Arbeitsort in Leipzig oder dass noch kein Immobilienbesitz vorhanden ist, sollen voraussichtlich Pluspunkte bringen.

Alle Details werden in einem Erbbaurechtsvertrag vereinbart. Das Haus befindet sich dann im Eigentum der Bauherren, die aber ihren Erbbauzins (bei einem Grundstückswert von 171.000 Euro wären das dauerhaft 4275 Euro pro Jahr) bezahlen müssen. Nach Ablauf der Laufzeit kann der Vertrag verlängert werden – oder das Grundstück mit Gebäude fällt gegen einen Wertausgleich zurück an die Stadt. Zu den konkreten Adressen der Grundstücke der ersten Tranche, den Auswahlkriterien und dem Ablauf des Verfahrens will das Rathaus noch gesondert informieren.

