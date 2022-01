Rings um Leipzig starten jetzt viele Baugebiete für Eigenheime. Ob Schkeuditz, Krostitz, Taucha, Naunhof, Großpösna mit seinen Ortsteilen an großen Seen, Markkleeberg, Zwenkau oder Markranstädt: Überall können bauwillige Familien derzeit fündig werden – und vielleicht noch die KfW-55-Förderung nutzen.

Auf dem Gelände des ehemaligen Eulenhofs in Krostitz wurden in den vergangenen Wochen „wohnfertige“ Doppel- und Reihenhäuser mit Klinkerfassade errichtet. Der Verkauf dieser Eigenheime mit 125 Quadratmetern Wohnfläche beginnt in Kürze. Quelle: Heike Liesaus