Leipzig

Aktuell ist es in Leipzig nicht leicht, einen bezahlbaren Bauplatz für ein Eigenheim oder Reihenhaus zu finden. Doch an mehreren Stellen laufen auch in der Messestadt Planungen für neue Eigenheim-Siedlungen. Was es aktuell gibt und was zeitnah hinzukommen soll, zeigt die hier folgende Übersicht. Am Schluss folgt noch ein Blick in die Nachbar-Kommunen.

Rückmarsdorf: Nach einem jahrelangen Verfahren ist der neue Bebauungsplan „Am Wachberg“ seit 4. Juli 2020 endlich rechtskräftig. Mit dem Vorhabenträger Siewert Hausbau GmbH laufen zurzeit noch Restabstimmungen, so das Leipziger Stadtplanungsamt: „Erklärtes Ziel ist, hier bis zum dritten Quartal 2020 zu einem Abschluss zu kommen.“ Im Anschluss könne die Erschließung für 36 Einfamilienhäuser westlich der Miltitzer Straße starten.

Anzeige

In Großzschocher 148 Quadratmeter ab 544 000 Euro

Großzschocher: Im letzten Bauabschnitt an der Brauereistraße sind nur noch vier von 16 Doppelhaushälften frei. Bei 148 Quadratmetern Wohnfläche ruft der Bauträger Bonava 544 000 bis 675 000 Euro auf.

Weitere LVZ+ Artikel

Knautkleeberg: Ein Bebauungsplan für rund 50 Wohneinheiten zu beiden Seiten der Emil-Teich-Straße ist in Vorbereitung, der Baustart aber erst 2021 möglich, so die Stadt.

Zudem vermarktet Dima Immobilien vier Eigenheime aus Massivholz an der Fortunabadstraße (140 Quadratmeter, 550 000 Euro).

Warten an der Rehbacher Straße bis Ende 2021

Knauthain: In der neuen Eigenheimsiedlung an der Rehbacher Straße steht nun das erste Haus bereits im Rohbau. 25 Parzellen hatte die städtische Entwicklungsgesellschaft LESG im vergangenen Jahr bauträgerfrei an Familien vergeben, die zusammen mehr als 40 Kinder mitbringen. Allerdings kann die nächste Tranche von 39 Baugrundstücken „erst ab Ende 2021 und im Jahr 2022“ vermarktet werden, teilte die LESG auf LVZ-Anfrage mit. Grund: Die Leipziger Wasserwerke bräuchten für die wassertechnische Erschließung bis Ende 2021. Noch länger dauere es beim dritten und letzten Bauabschnitt an der Rehbacher Straße. Diese 25 Parzellen wurden jüngst dem Geltungsbereich des Bebauungsplans „Wohnen am Klucksgraben“ zugeschlagen – dadurch wird dieser für mehr als 200 Grundstücke gelten. Die Stadt Leipzig will den Bebauungsplan jedoch erst neu erstellen, was mindestens zwei Jahre dauern dürfte. Die LESG geht davon aus, dass sie die etwa 60 Parzellen des ersten Abschnitts dann 2023 und 2024 vergeben kann.

In Knauthain laufen seit Langem Planungen für Leipzigs größte neue Eigenheim-Siedlung. Im Wohngebiet Rehbacher Straße werden die nächsten 39 Grundstücke nun wahrscheinlich erst ab Ende 2021 vergeben. Im benachbarten und deutlich größeren Wohngebiet Am Klucksgraben geht es wohl frühestens zwei Jahre später los. Quelle: Patrick Moye

Ebenfalls in Knauthain und noch dichter am Cospudener See befindet sich die Angersiedlung. Für deren zweiten Abschnitt mit 50 neuen Einfamilienhäusern läuft jetzt die Endabstimmung des Städtebaulichen Vertrages. Bis zum Jahresende soll alles in trockenen Tüchern sein.

Probstheida: Auf dem Gelände einer ehemaligen Gärtnerei nahe der Russen- und Feldstraße könnten sich bald 53 Familien ihren Traum vom eigenen Haus verwirklichen. Spätestens im Frühjahr 2021 – so hofft die Firma Werner Wohnbau – darf sie dort als Bauträger loslegen.

Bemühungen seit acht Jahren in Baalsdorf

Holzhausen: Die Künne Immobilien Gruppe will im Lobelienweg 59 zeitnah sieben Stadthäuser (435 000 bis 565 000 Euro) erschaffen.

Althen: Den Bau von elf Einfamilienhäusern möchte die Firma Werner Wohnbau möglichst bald verwirklichen.

Baalsdorf: Seit acht Jahren bemüht sich eine private Eigentümergemeinschaft um Baurecht für ein 6,5 Hektar großes Gelände an der Ziegelstraße. Auf dem Areal einer früheren LPG-Geflügelmastanlage sollen 110 Einfamilien-, Doppel- und Reihenhäuser entstehen. Den Vorentwurf zum Bebauungsplan will die Stadt Leipzig nun zeitnah zur Diskussion mit der Bürgerschaft bringen, im Ortschaftsrat Engelsdorf gab es schon etliche Hinweise. Der Baubeginn erfolgt dann im Norden – nahe der Brandiser Straße. Die Firma Prill Immobilien als zuständiger Vermarkter vermutet, dass der Startschuss wohl frühestens Ende 2021/Anfang 2022 erfolgen kann.

So könnte die neue Eigenheim-Siedlung an der Baalsdorfer Ziegelstraße angelegt werden, wenn die Stadt Leipzig den Bebauungsplan fertiggestellt und beschlossen hat. Quelle: Patrick Moye

Portitz: Die lang ersehnte Baugenehmigung für 22 weitere Reihenhäuser in der Parkstadt (ab 300 000 Euro) bekam Dahler & Companie kurz vor Ausbruch der Corona-Krise. Trotz Pandemie waren alle Objekte im Handumdrehen weg. Im nächsten Jahr folge Nachschub.

Seehausen: 38 Reihenhäuser in Form eines historischen Gutshofes errichtet Bonava an der Seehausener Allee 58. Im August startet der erste Abschnitt der „Seehausener Ehrenhöfe“ – gegenüber der Pfarrkirche und unweit vom Schladitzer See. Bei 225 bis 252 Quadratmetern Wohn- und Nutzfläche reicht die Preisspanne von 434 000 bis 528 000 Euro. Es ist das vorerst letzte Eigenheim-Großprojekt von Bonava im Leipziger Stadtgebiet, weil passende Grundstücke fehlen. Eventuell geht es später in einem neuen Quartier an der Bremer Straße weiter.

38 Reihenhäuser in Form eines historischen Gutshofes sollen gegenüber der Kirche von Seehausen entstehen. Den Startschuss für den ersten Bauabschnitt plant der hiesige Branchenprimus Bonava für August 2020. Es werden große Häuser mit weit über 200 Quadratmetern Wohn- und Nutzfläche – samt Dachboden, Abstellraum, integrierter Garage oder Doppelgarage Quelle: Bonava

Eutritzsch: Von den 23 Eigenheimen und Doppelhäusern der „Gräfe-Terrassen“ an der Gräfestraße 24 sind nur noch zwei Einheiten frei. Preis: von 600 000 bis 745 000 Euro. Bauträger ist auch hier Bonava.

Gohlis: Im Hof der Georg-Schumann-Straße 72 (am Eissalon „Florenz“) sollen mehrere Altbauten zu neun Stadthäusern umgewandelt werden. Infos bei Dima Immobilien.

Breitenfeld: 24 Reihenhäuser werden am Rittergut geplant. Infos bei Immobilienberatung Behrendt.

Zügige Arbeiten am Lindenthaler Waldrand

Lindenthal: Für das neue Baugebiet Lange Trift / Nordseite laufen gerade weitere Bodenuntersuchungen. Abhängig vom Ergebnis folgen nochmals Gespräche mit den Leipziger Wasserwerken zur Regenwasserableitung, so das Stadtplanungsamt. 50 Baugrundstücke will der kommunale Projektsteuerer LESG in diesem Gebiet erschließen – sobald die Wasserfragen geklärt sind. Gleichzeitig zu den Erschließungsarbeiten werden dann die Grundstücke verkauft. Termin: noch offen.

Auf Hochtouren gearbeitet wird derzeit in der neuen Lindenthaler Siedlung Zum Wald 8. Die Firma Werner Wohnbau hat dort schon gut zwei Drittel der 14 Reihen- und Doppelhäuser verkauft (136 Quadratmeter Wohnfläche, ab 340 000 Euro als Eigentümergemeinschaft ohne Realteilung). Gebaut wird jetzt gleich alles in einem Zug. Bis Sommer 2021 soll alles bezogen sein.

Von Taucha bis Markkleeberg – aktuelle Baugebiete im Leipziger Umland Rings um die Messestadt sprießen zurzeit neue Eigenheim-Bauplätze wie Pilze aus dem Boden. Hier einige Beispiele: Schkeuditz: Zum Beispiel stellt das deutsch-schwedische Bauträger-Unternehmen Bonava an der Modelwitzer Straße jetzt den ersten Bauabschnitt mit 33 Einfamilienhäusern (etwa 130 Quadratmeter für 347 500 Euro) fertig – und geht nahtlos den nächsten Bauabschnitt an. Insgesamt sind etwa 100 Reihenhäuser geplant. Die nächsten liegen bei 342 200 bis 388 500 Euro für etwa 140 Quadratmeter Wohnfläche und ausgebautem Dachstudio. In Glesien will die Stadt Schkeuditz den „Wohnpark Airport“ erweitern. Taucha: Zwar hatte der Stadtrat vor wenigen Tagen den Plan für Geschossbauten im Bogumilspark abgelehnt. Doch auf dem einstigen Gelände des „Kombinates Industrielle Mast“ (KIM) läuft die Vorbereitung für die künftige „ Gartenstadt“. Auf 8,5 Hektar Fläche wollen das Tauchaer Unternehmen Süß Bau GmbH und die Arcadia Wohnbau GmbH ein Wohngebiet mit etwa 100 Einfamilien-, Doppel- und Reihenhäusern errichten. Für die neue Kita „Kükennest“ auf dem Areal wurde schon Richtfest gefeiert. Außerdem soll in dem Gebiet ein Einkaufsmarkt mit bis zu 1700 Quadratmetern Verkaufsfläche und ein Ärztehaus angesiedelt werden. Außerdem sollen an der Max-Liebermann-Straße sechs Eigenheime und zum ökologischen Ausgleich eine Streuobstwiese hinzukommen. Borsdorf: An der Panitzscher Straße sind voraussichtlich etwa 40 Reihenhäuser und Doppelhaushälften geplant. Das Wohnquartier „Birkenhain“ soll auf einem 3,2 Hektar großen Feld angelegt werden, so die Arcadia Wohnbau GmbH. Zur Panitzscher Straße abgeschirmt wird das Gelände durch einen neuen Aldi-Markt. Erste Einzüge könnten eventuell schon Ende 2021 anstehen. Großpösna: Im Baugebiet „Am Hopfenberg“ kann man seit Monaten zuschauen, wie südlich der Fuchshainer Straße immer mehr der insgesamt 88 Einfamilienhäuser fertig werden. In Güldengossa sind drei Einfamilienhäuser im Croeber Hof angekündigt – für 476 500 bis 529 200 Euro. Naunhof: Die Parthestadt bekommt zwei neue Siedlungen. Für die Erschließung des Familienwohnparks „Im Sonnenwinkel“ gab der Stadtrat im Mai grünes Licht. Dem Leipziger Investor Arcadia schweben dort über 70 Einfamilien- und Mehrfamilienhäuser vor. Jüngst sogar schon losgelegt haben die Bagger der Leipziger Beton-Union zur Erschließung der „ Grünstadt“ – dort sind 80 Parzellen für Häuslebauer zu vergeben. Markkleeberg: Auch die einzige Stadt im Umland, die mit bis zu 350 Euro pro Quadratmeter zum Teil noch höhere Preise für Eigenheim-Baugrundstücke aufweist als Leipzig, will weiter wachsen. Im Wohnquartier Großstädteln (nördlich der Käthe-Kollwitz-Straße) sind auf knapp fünf Hektar Ackerland etwa 50 Einfamilienhäuser und eine Kita vorgesehen. Zudem kann an der Bahnstraße die Firma Krailing vielleicht noch dieses Jahr mit der Erschließung für 24 Einzel-, Doppel- und Reihenhäuser beginnen. Zwenkau: 2019 wurde nach jahrelangen Debatten um die Verkehrserschließung ein städtebaulicher Vertrag für das neue Wohngebiet Harthweide geschlossen. Als Flächeneigentümer sowie Erschließungsträger fungiert die Sächsische Seebad Zwenkau GmbH. Neben neuen Wohnhäusern auf etwa 70 Grundstücken ist dabei direkt am Zwenkauer See auch eine Kindertagesstätte ­geplant. Markranstädt: Allein in dieser Kleinstadt wurden 2017 und 2018 jeweils etwa halb so viele Baugrundstücke wie in Leipzig verkauft. Zum Beispiel Bonava hat mittlerweile aber schon alle 36 Reihen- und Doppelhäuser (350 000 bis 398 000 Euro) an der Schachtbahn veräußert.

Lesen Sie dazu auch:

Von Jens Rometsch