Dass er zu seinem 90. Geburtstag einen Baum in der Gartenvorstadt Marienbrunn bekommen sollte – das wusste Ex-Pfeffermüller Hanskarl Hoerning. Dass er bei der Baumwidmung nicht mehr dabei sein würde, war allerdings so nicht vorgesehen. Im Oktober ist das dienstälteste Ensemblemitglied des Leipziger Kabaretts (von 1958 bis 1997 gehörte er zur Pfeffermühle) verstorben. Am 28. Dezember, an Hoernings 90. Geburtstag, schraubten seine Freunde vom Marienbrunner Stammtisch „Die Pastorstunde“ auf dem Arminiushof die Gedenkplakette vor einem Rotdorn an. Der Arminiushof ist so etwas wie das Zentrum von Marienbrunn, dort treffen sich die Anwohner zu kleinen Festen, zum Glühweintrinken oder zum gemeinsamen Singen. Hanskarl Hoerning hat nur eine Straßenecke weiter gewohnt. Seine Witwe lebt heute im Pflegeheim, seine beiden Töchter wohnen weit weg, in Bayern beziehungsweise in Griechenland.

Der Marienbrunner Stammtisch „Die Pastorstunde" erinnert mit einem Baum auf dem Arminiushof in Marienbrunn an den verstorbenen Kabarettisten Hanskarl Hoerning. Quelle: Dirk Knofe

Pappeln im Arminiushof ärgern die Anwohner

Mit einem (Einweg-)Glas Sekt prosteten die Stammtischfreunde des Leipziger Kabarettisten und Autors auf den Verstorbenen, und auch auf seinen Baum. Dass es ein Rotdorn ist, freut die „Pastorstunde“ besonders. Denn der Arminiushof ist von ungeliebten Pappeln umgeben, die mit ihren Wurzeln den Fußweg hochheben und unbegehbar machen. Wenn der Platz endlich umgestaltet wird, 2022 soll das hoffentlich geschehen, dann sollen die Pappeln weg, dafür kämpfen die Anwohner. Doch beim Denkmalschutz ist noch nicht das letzte Wort gesprochen. Auf jeden Fall wurden schon mal vier Rotdorne nachgepflanzt, die sich nun alle in Patenschaft der „Pastorstunde“ befinden.

Ein Pfarrer gegründete den Stammtisch

Der Stammtisch wurde um 1996 vom langjährigen Marienbrunner Pfarrer und Bürgervereinsvorsitzenden Hans-Dietrich Weichert gegründet, besteht heute aus 13 Mitgliedern und trifft sich jeden Sonntag von 18 bis 20 Uhr in der Gaststätte der „Gartenfreunde Südost“. „In den kommenden zwei Jahren brauchen wir weitere sechs Bäume für die runden Jubiläen unserer Mitglieder“, so Michael Weichert, Sohn des Gründers. Zu den langjährigen Mitstreitern gehören unter anderem Ex-Stadtrat Siegfried Schlegel, Artist Gerd Voigt, Ex-Polizeihauptkommissar Jack Dietrich, Schlosser Christian Kühn oder Gastwirt Steffen John.

