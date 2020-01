Leipzig

Der Toom-Baumarkt in Leipzig-Plagwitz wird um einen separaten Handel für Haustier-Bedarf erweitert. Die Filiale in der Gießer-Straße soll dazu eine Niederlassung des Händlers ZooRoyal erhalten. Das Ganze wird als Shop-in-Shop-Lösung umgesetzt – die Zoohandlung soll nahtlos in die Verkaufsfläche des Baumarkts integriert werden. Das teilten die Unternehmen in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit.

„Die Liebe zum Haustier ist hierzulande grenzenlos. Daher freuen wir uns sehr, dass unsere Kunden künftig den Baumarktbesuch direkt mit Einkäufen für ihre Vierbeiner und Kleintiere verbinden können“, erklärt Marktleiter Christian Vollrath anlässlich der Eröffnung der Niederlassung des Zoohändlers.

Der Toom-Baumarkt in der Gießerstraße hat täglich von 8 Uhr bis 20 Uhr geöffnet, freitags bis 22 Uhr. Am Sonntag bleibt der Markt geschlossen.

joka