Baumfällungen im Leipziger Auwald: Gerichtsbeschluss wirft Fragen bei Förstern auf

Naturschutzverbände wie die Grüne Liga Sachsen feiern den Beschluss, sehen ein Ende von Baumfällungen im Auwald ohne vorherige Verträglichkeitsuntersuchung. Liga-Chef Tobias Mehnert meint sogar: „ Baumfällungen werden keinen Auwald erhalten und sind hierfür nicht notwendig. Dass die langjährigen massiven Eingriffe nun auch gerichtlich gestoppt wurden, sollte nun endlich auch in Leipzig zu einem Umdenken führen.“ So oder so werde der Beschluss Wirkung weit über Leipzig hinaus entfalten, hieß es.

Das ist jetzt schon absehbar. Die Stadt Leipzig kündigte zum Beispiel an, künftig größere Forstmaßnahmen im Auwald aus ihrem jährlichen Forstwirtschaftsplan auszukoppeln und gesondert auf ihre Verträglichkeit überprüfen zu lassen. Die laufende Arbeit bleibe aber unbenommen, so die Meinung der Stadt.

Richter stoppen Baumfällungen

Hintergrund: Das Oberverwaltungsgericht Bautzen hatte in einem Beschluss festgelegt, dass forstliche Maßnahmen in den Schutzgebieten des Auwaldes vorher auf ihre Verträglichkeit zu prüfen sind, sofern sie erhebliche Auswirkungen auf den Wald haben.

Andreas Padberg, Leiter des Forstbezirks Leipzig, sieht aber auch offene Fragen: „Wir brauchen für unsere Arbeit Rechtssicherheit. Daher werden wir den vorläufigen Beschluss des OVG auf seine Auswirkungen für die Pflege und Erhaltung von FFH- und SPA-Gebieten nach den Vorgaben der behördlich bestätigten Managementpläne prüfen“, erklärt er. Das heißt übersetzt: Die Förster wollen erst mal schauen, wie der Richterspruch mit den geltenden Regeln zur Forstbewirtschaftung zusammenpasst.

Rasches Handeln oft vorgeschrieben

In dem Zusammenhang weist Padberg zum Beispiel auf die rechtlichen Vorgaben zur rechtzeitigen Bekämpfung von Borkenkäfern und anderen Schädlingen sowie auf die Verpflichtung zur Verkehrssicherung hin, die oftmals ein rasches Handeln erfordern.

Ärgerlich ist er, wenn er immer wieder mit dem Vorwurf konfrontiert wird, die Maßnahmen im Auwald würden aus wirtschaftlichen Erwägungen durchgeführt. „Gewinnerzielung ist dort weder möglich noch beabsichtigt“, erklärt er. „Vielmehr verfolgen wir das Ziel, die besonders geschützten Lebensräume nach den Vorgaben des behördlich bestätigen Managementplans zu erhalten und zu verbessern.“

Von Jörg ter Vehn