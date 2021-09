Leipzig

Die Gefahren durch absterbende Bäume haben in Leipzig deutlich zugenommen. Deswegen ruft die Stadtverwaltung Waldbesucherinnen und -besucher derzeit zu besonderer Vorsicht auf. „Weil es in den vergangenen drei Jahren zu wenig geregnet hat sind viele Bäume geschwächt und damit anfälliger für den Befall mit Pilzen und Schädlingen“, erklärte ein Sprecher im Rathaus. „Erholungssuchende sollten daher immer den Blick auch nach oben richten und sich nicht unter trockenen Baumkronen aufhalten.“

Die Stadtförster seien das ganze Jahr über im Stadtwald unterwegs, um das Gefahrenpotenzial so gering wie möglich zu halten. Das Betreten des Waldes erfolge jedoch immer auf eigene Gefahr. „Bei Unwetterwarnungen, Starkwind, Sturm oder Gewitter sollte zum Schutz für Leib und Leben grundsätzlich niemand den Wald betreten“, so der Sprecher. „Auch in den Grün- und Parkanlagen ist erhöhte Vorsicht geboten.“

Trockenheit ein Problem

Die Hitze- und Dürrejahre 2018, 2019 und 2020 haben den Stadtbäumen stark zugesetzt und zu großen Schäden geführt. In den öffentlichen Grünanlagen, im Straßenraum sowie im Stadtwald sind zahlreiche Bäume derart geschwächt, dass auch viele Folgeschäden durch Krankheiten oder Schädlingsbefall aufgetreten sind.

Deshalb mussten in Leipzig bereits 2019 rund 1600 Bäume in Grünanlagen und etwa 400 Bäume an Straßen gefällt werden. Im vergangenen Jahr waren es ebenfalls rund 1600 Bäume in Grünanlagen und rund 500 an Straßen. 2021 sind bisher rund 430 Bäume an Straßen und in Grünanlagen gefällt worden – unter anderem im Park der Freundschaft, Wilhelm-Külz-Park, Friedenspark, Palmengarten.

Rußrindenkrankheit setzt Bäumen zu

Hinzu kommen zahlreiche erforderliche Pflege- und Fällmaßnahmen im Stadtwald. Im Stadtwald entstehen derzeit neben dem Eschentriebsterben Rußrindenkrankheit erhebliche Schäden. Letztere befällt vor allem Ahorn-Bäume.

Außerdem verursacht diese Pilzerkrankung einen schnell voranschreitenden Holzabbau, der die Stand- und Bruchsicherheit sehr rasch beeinträchtigt. Deshalb müssen die befallenen Bäume zeitnah – auch in der Vegetationszeit – gefällt werden.

Spezial-Standorte für Jungbäume

Das Fachpersonal des Amtes für Stadtgrün und Gewässer ist laut Umweltamt laufend an Straßen und in den Grün- und Parkanlagen sowie im Stadtwald unterwegs und führt Baumkontrollen durch. So soll die Verkehrssicherheit gewährleistet werden. Vor jeder einzelnen Fällung werde geprüft, ob Lebensstätten geschützter Arten beeinträchtigt werden könnten. In solchen Fällen werde Rettungsmöglichkeiten gesucht, zum Beispiel durch den Erhalt des Hauptstammes.

Vor allem junge Bäume mussten in den vergangenen Sommern gewässert werden. (Archivbild) Quelle: Andre Kempner

Um Leipzigs Baumbestand zu retten, lässt die Stadt gefällte Einzelbäume und gestaltbildende Baumgruppen mit speziellen Pflanzprogrammen schnellstmöglich nachpflanzen. In waldartigen Bereichen, die zum Beispiel durch die Rußrindenkrankheit teils stark betroffen sind, kann aber nicht jeder Standort nachgepflanzt werden. Damit dies an Leipzigs Straßen und in den Parkanlagen gelingt, werden dort spezielle gut durchwurzelbare Standorte geschaffen, auf denen widerstandsfähige Jungbäume heranwachsen können.

Erhalt von 57.000 Leipziger Bäumen

Für Leipzigs Straßenbäume gibt es inzwischen auch ein „Straßenbaumkonzept 2030“, das nicht nur den Erhalt von 57.000 Straßenbäumen festschreibt, sondern auch eine Erweiterung dieses Bestandes um jährlich 1000 Bäume vorsieht.

Zusätzlich ist festgelegt, dass alle Baumfällungen kompensiert werden müssen, die aus Gründen der Verkehrssicherheit oder aus baulichen Gründen stattfinden. Deren Zahl wird im Rathaus mit „rund 600 Bäume pro Jahr“ beziffert.

Klimatolerante Pflanzen werden getestet

Bei Neupflanzungen setzt Leipzig bei Straßenbäumen auf Sorten und Arten, die auf der Empfehlungsliste des Arbeitskreises Stadtbäume der Deutschen Gartenamtsleiterkonferenz (GALK) stehen, in dem auch Spezialisten der Stadt Leipzig mitarbeiten. Die GALK führt außerdem Straßenbaumtests mit neuen Sorten und Arten durch.

In Leipzig sind solche Testpflanzungen zum Beispiel in der Lützner Straße zu finden, wo unter anderem die gegen das Eschentriebsterben tolerante Grünesche getestet wird. Darüber hinaus orientiert sich Leipzig bei der Pflanzenauswahl an klimatoleranten Gehölzen, also kälte-, trockenheitstolerante und strahlungsverträgliche Baumarten wie Amberbaum, Hopfenbuche, Tulpenbaum, Feldahorn, Silberlinde und Stieleiche. Auch in den Parkanlagen werden schon seit mehreren Jahren verstärkt Baumarten nachgepflanzt, die Dürre, Hitze und Trockenheit besser vertragen.

Bewässerung bis zum zehnten Standjahr

Um Jungbäumen einen optimalen Start zu ermöglichen, werden diese bis zum dritten Standjahr von Fachfirmen mit Wasser versorgt. Wegen der extremen Trockenheit wurde im Juni/Juli 2018 mit einer kompletten Bewässerung der jungen Bäume bis zum zehnten Standjahr begonnen, teilweise unterstützt durch die Leipziger Wasserwerke und die Stadtreinigung Leipzig sowie die Branddirektion.

Auch in diesem Jahr sind über die Sommermonate sechs Firmen im Stadtgebiet unterwegs, um rund 8000 Straßen- und Grünanlagenbäume vom vierten bis zum zehnten Standjahr regelmäßig mit Wasser zu versorgen.

Von Andreas Tappert