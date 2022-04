Leipzig

Auf dem Leipziger Ring sind derzeit verschiedene Abschnitte auf jeweils eine Fahrspur für den Autoverkehr reduziert worden – um eine Spur für Radfahrer zu markieren. Das führt zu großer Aufregung bei vielen Menschen, die gar eine Verödung der Innenstadt befürchten, weil ihrer Ansicht nach weniger Menschen mit dem Auto in die City fahren können. Doch solche „Bauaufreger“ hat es in Leipzig schon immer gegeben.

So gehört der Bau eines Turmhauses am Augustusplatz in den 1920er-Jahren zu den umstrittensten Bauvorhaben dieser Zeit. Von vielen wurde damals eine Ringbebauung mit Hochhäusern „als unzumutbare Sichtwand auf die Innenstadt“ kritisiert. Heute gilt das Kroch-Hochhaus mit den Glockenmännern eher als beliebtes Fotomotiv. Doch auch in der jüngeren Leipziger Geschichte hat es kontroverse Debatten gegeben, wenn etwas Neues entstehen sollte. Hier die wohl fünf größten Aufreger aus den vergangenen drei Jahrzehnten in Leipzig.

Das Parkdeck vom Hauptbahnhof

Zu seinem 80. Geburtstag im Herbst 1995 bekommt der Hauptbahnhof eine Verjüngungskur. In einer beispiellosen Aktion wird das imposante, an vielen Stellen heruntergewirtschaftete Gebäude modernisiert. Kaum ein Ereignis bewegt die Gemüter der Leipzigerinnen und Leipziger so sehr, wie der Umbau ihres Hauptbahnhofes. Es gibt Protestaktionen, an denen sich hunderte Leipziger beteiligen, die die „Initiative zum Erhalt der historischen Hauptbahnhofshalle“ organisiert. Auch Unterschriften werden gesammelt. Im Brennpunkt der Kritik steht, dass sich die Bahn ihren Konkurrenten von der Straße direkt in die Halle holen und dazu gleich ein Parkdeck bis knapp unters Dach bauen will – auf dem ehemaligen Bahnsteig 26.

„Autos gehören nicht in den Bahnhof" - mehr als 800 Leipziger demonstrierten gegen die Parkdeck-Pläne am Hauptbahnhof. Quelle: André Kempner

Die Proteste haben Erfolg und führen zu einem Kompromiss: Nicht der ursprünglich geplante dreigeschossige Garagenklotz zieht in den Ostteil der Bahnhofshalle, sondern eine überwiegend unterirdisch angelegte Parkdeck-Konstruktion fügt sich jetzt wesentlich eleganter in das Ensemble ein. 1997 wird das Gebäude nach einer kompletten Umgestaltung als Promenaden Hauptbahnhof mit 140 Geschäften und Dienstleistungen wieder eröffnet. Mittlerweile ist Leipzigs Hauptbahnhof mehrfach als schönster deutscher ausgezeichnet worden – der Streit ums Parkdeck ist längst vergessen.

Die Milchtöpfe auf dem Augustusplatz

Es sind die Eingänge zum Parkhaus unter dem Augustusplatz, im Volksmund „Milchtöpfe“ genannt, die ebenfalls die Gemüter erregen. Zwischen 1995 und 1998 wird der Augustusplatz nach einem vorgeschalteten Gestaltungswettbewerb neu gestaltet – es entsteht die Tiefgarage mit 1300 Stellplätzen. Die acht Zylinder dienen nachts der Platzbeleuchtung, die neue gastronomische Einrichtung wird von vielen Kritikern als Mauercafé verspottet.

Schon 1999 gibt es im Stadtrat erste Bestrebungen, die umstrittenen Tiefgaragen-Eingänge wieder verschwinden zu lassen (geschätzte Kosten damals 1,1 Mio. Euro). Doch auch die Tiefgarageneinfahrt samt Restaurant soll weg, um einen freien Blick auf das ebenfalls heftig diskutierte neue Universitätsgebäude mit dem integrierten Paulinerkirchenbau zu haben. Doch hohe Kosten sowie langfristige Verträge über teils 99 Jahre mit den Betreibern der Garage hätten hohe Entschädigungszahlungen zur Folge. Daher werden die Pläne schnell zu den Akten gelegt.

In der Tageshektik nehmen die Menschen die im Volksmund oft „Milchtöpfe“ gar nicht wahr. Um die Ausgänge aus dem Parkhaus Augustusplatz ist dennoch heftig diskutiert worden. Quelle: Volkmar Heinz

Der Augustusplatz rückt im April 2009 wieder in den Blickpunkt, als er im Fokus einer Debatte um den Standort des geplanten Freiheits- und Einheitsdenkmals steht. „Der Augustusplatz darf nicht weiter voll gestellt werden“, betont der damalige SPD-Bundestagsabgeordnete Gunter Weißgerber damals. „Im Gegenteil: Er muss entrümpelt werden. Die neuen Universitätsgebäude müssen besser zu sehen sein, und die Milchtöpfe müssen weg. Ich kenne keinen Leipziger, der mit dem jetzigen Augustusplatz zufrieden ist.“ Heute ist es um die Milchtöpfe ruhig geworden. Ob diese Aussage heute noch viele Messestädter unterschreiben würden, ist offen und bleibt nach wie vor Geschmackssache.

Der City-Tunnel

Schon 1892 wird in Leipzig darüber nachgedacht, einen Tunnel quer durch die Innenstadt zu führen. Am 9. Juli 2003 erfolgt dann mit Probebohrungen am Bildermuseum der offizielle Baustart „für die kürzeste U-Bahn der Welt“, mit der viele Messestädter hadern. Sie soll den Bayrischen Bahnhof über eine 3,9 Kilometer lange Strecke mit dem Leipziger Hauptbahnhof verbinden. „Unnütz und viel zu teuer“, heißt es damals oft. Am Anfang stehen vor allem Bodenerkundungsmaßnahmen und Leitungsverlegungen, ab Anfang 2005 beginnt der Bau der unterirdischen Stationen.

Große Demonstrationen gegen das Vorhaben gibt es zwar nicht, aber jede Menge Kritiker gegen das „teure Prestigeobjekt“. Ein Beispiel dafür ist die Linkspartei, die die Verschwendung von Steuergeldern anprangert, weil der Freistaat Sachsen damals gleichzeitig die S-Bahn-Strecke nach Leipzig-Grünau aus Kostengründen temporär stilllegt.

Baustelle des City-Tunnels und der Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) vor dem Leipziger Hauptbahnhof im Oktober 2005. Quelle: André Kempner

Eigentlich soll der erste Zug bereits 2009 durch den Tunnel rollen, tatsächlich erfolgt die offizielle Inbetriebnahme nach einem vorherigen Probebetrieb am 15. Dezember 2013. Die Kosten sollen nach ersten Berechnungen nur 572 Millionen Euro betragen, am Schluss wird es mehr als das Doppelte. 2007 und 2008 sind schließlich die entscheidenden Jahre von Leonie – so haben die Leipziger die gigantische Tunnelbohrmaschine getauft, die sich durch Leipzigs Untergrund frisst. Und es wird ein Riesenereignis, als die Bauherren zu Baustellentouren einladen. Mittlerweile genießen viele Menschen die schnelleren Verbindungen zu Messe und Flughafen sowie ins Umland hinein.

Das Bildermuseum

Von einem „Atombunker“ ist derweil beim Bildermuseum die Rede. Als die damalige Tourist-Information, die Pavillons und Brunnen auf dem Sachsenplatz abgerissen werden, sind viele Messestädter überzeugt, dass Leipzig diesen gigantischen Neubau an dieser Stelle nicht braucht. Doch Leipzigs Bildersammlung muss aus dem bundeseigenen Reichsgerichtsgebäude raus, kommt zunächst im ehemaligen Messehaus „Handelshof“ unter.

Die Baustelle für das Museum der bildenden Künste im Juni 2000 auf dem damaligen Leipziger Sachsenplatz. Quelle: Peter Endig

Am 7. Juni 2000 wird auf dem Sachsenplatz in Leipzig der Grundstein für den Neubau des Museums der bildenden Künste gelegt. Der Kubus mit Glasfassade kann dann im Dezember 2004 eröffnet werden. Und es dauert etliche Jahre, bis die vier L-förmigen Häuser das Gebäude wie vorgesehen einrahmen. Die Rahmenbauten fangen die körperliche Wucht des Museumsbaus ein wenig ab. Und die meisten Leipzigerinnen und Leipziger haben heute ihren Frieden damit geschlossen. Auch wenn einige den freien Flächen mit den Brunnen ein wenig nachtrauern.

Die Höfe am Brühl

Wohnen in der City ist gefragt. Deshalb gab es im Jahr 2007 viel Aufregung, als die Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft (LWB) ihre drei großen Elfgeschosser am Brühl samt Verbindungsbauten abreißen will, um dort Platz für ein Einkaufszentrum zu schaffen, das ein Investor bauen soll. Ein Großteil der Bürgerschaft will das damals nicht. Doch der Stadtrat stimmt zu. Doch bevor die heutigen „Höfe am Brühl“ öffnen können, gibt es viele Debatten – vor allem um das ehemalige Kaufhaus am Brühl aus dem Jahr 1908, dessen historische Fassade sich hinter der „Blechbüchse“, der 1968 entstandenen Aluminium-Hülle, verbirgt.

Protestaktion gegen den Abriss der Fassade des Kaufhauses am Brühl in Leipzig. Quelle: André Kempner

Im Gegensatz zum Alu-Kleid, einem wichtigen Zeugnis der DDR-Moderne, ist der Stein darunter weitgehend ruiniert. Bürgerproteste, Menschenketten, offene Briefe wollen verhindern, das „trotz Kriegs- und Brandschäden immer noch wunderbare Gebäude dem Erdboden gleich zu machen“, wie es damals heißt. Es folgt ein Kompromiss: Das kunsthistorisch wertvollste Teilstück der historischen Fassade ist auf wenigen Metern von innen erlebbar. Und die Alu-Fassade, die die Leipziger lieben, wird in den im September 2012 eröffneten Neubau integriert. Und es gibt nicht wenige Menschen, die sich mit dem „Würfelbau“ und der Straße Am Brühl davor mit sehr wenig Aufenthaltsqualität noch immer nicht anfreunden können.

Von Mathias Orbeck