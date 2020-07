Baustart: Klinikum St. Georg erhält neue Ambulanz

Leipzig

Achtung, ein neues Corona-Maß: „Eine Spatenlänge!“, witzelt Leipzigs Finanzbürgermeister Torsten Bonew ( CDU). Zur St.-Georg-Geschäftsführerin Iris Minde lässt er dann sogar ein bisschen mehr Abstand, als die beiden vor einem Bagger, der offensichtlich bereits etwas Vorarbeit geleistet hat, ein paar Schippen Sand wegbuddeln.

Ein symbolischer Akt, der am Montagnachmittag nichts weniger als „eine neue Ära in der Zeitgeschichte des Klinikums“ eingeläutet habe, wie es Minde zuvor Ärzten, Pflegekräften und Stadträten erläutert hatte. Bis Anfang 2022 soll hier, in der Nähe des Parkhauses und der Nordausfahrt, eine neue Ambulanz entstehen.

Größtes Bauvorhaben in der Geschichte des Klinikums St. Georg

Damit werden die Baupläne auf dem Krankenhaus-Gelände in Eutritzsch aber noch längst nicht abgearbeitet sein: Wenn das neue Haus erst einmal in Betrieb ist, wird die alte Ambulanz abgerissen, um Platz für ein großes Zentralgebäude zu machen: Zwischen 2023 und 2027 sollen hier dann für geplante 157,5 Millionen Euro eine größere Notfallaufnahme, Intensivbereiche und Bettenstationen entstehen – das größte Einzelbauvorhaben in der Geschichte des Klinikums.

So soll die neue Ambulanz des Klinikums St. Georg im Frühjahr 2022 aussehen. Quelle: André Kempner

Zunächst aber die Ambulanz, in die der städtische Eigenbetrieb 12,6 Millionen Euro investiert und für die der Stadtrat aus dem kommunalen Haushalt weitere drei Millionen Euro zuschießt: „Der Standort ist optimal für Patienten und Mitarbeiter“, findet Minde. Näher am Eingang und an den Haltestellen des öffentlichen Nahverkehrs. Auf vier Stockwerken ziehen Kinderambulanz, Onkologie, Gynäkologie, Hals-Nasen-Ohren-Praxis und Reisemedizin ein – und im Erdgeschoss ein Bäcker oder Café.

Keine Weltkriegsbomben im Baugrund

Ursprünglich sollten die Bauarbeiten bereits im Februar beginnen. An der Verzögerung sei aber nicht die Corona-Pandemie schuld, so Minde, sondern vor allem die Entscheidung, auch noch ein ambulantes OP-Zentrum zu integrieren. Nicht nur planerische Hürden sind mittlerweile aus dem Weg geräumt: Seit Donnerstag sei sicher, dass sich auf dem Baugrund keine Blindgänger von einem Luftangriff auf das Klinikum im Februar 1944 mehr verbergen. „Zum Glück haben die Detektoren nicht angeschlagen“, sagt Minde. Wo doch das Areal ohnehin schon kein einfaches Baufeld sei: Ein alter Kohlebunker und ein Kellergewölbe mussten entfernt, Versorgungsleitungen und eine Gasstation abmontiert und neu verlegt werden.

Wenn die Bauarbeiten ab sofort „unfallfrei, fristgemäß und im Rahmen der geplanten Kosten“ vorangehen, ist nach eigener Aussage auch Kämmerer Bonew zufrieden. Durch sein Amt ist er zugleich Vorsitzender des St-Georg-Aufsichtsrats. Der nächste Termin dürfte jedenfalls bereits in seinem Kalender stehen: Der Grundstein der Ambulanz soll am 9. September gelegt werden.

Von Mathias Wöbking