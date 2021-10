Leipzig

Die Leipziger Grünen wollen dem Matthäikirchhof nun erstmal mit Zwischennutzungen Leben einhauchen. Im bisherigen Beteiligungsprozess, der am 7. Oktober mit einem vierten Fachworkshop seinen vorläufigen Abschluss fand, seien schon viele Ideen zur künftigen Nutzung geboren worden, erklärt die Fraktion in einem aktuellen Stadtratsantrag. „Damit die Ideen auf dem Weg zur erst in zehn Jahren avisierten Umsetzung nicht verloren gehen“ und schon jetzt ausprobiert werden können, seien Zwischennutzungen auf dem 1,9 Hektar großen City-Areal sinnvoll.

„Maker Spaces“, Kino, Gastronomie

Dazu solle die Stadt als Grundstückseigentümerin geeignete Räume zur flexiblen Vermietung vorbereiten und auch eine Grundausstattung für Nutzungen unter freiem Himmel bereitstellen. Beides könne den Interessierten für eine erschwingliche Gebühr angeboten werden. Konkret gehe es zum Beispiel um „Maker Spaces und Upcycling-Stationen“, Konzessionen für temporäre gastronomische Angebote oder Filmvorführungen und Märkte unter freiem Himmel. Dafür müssten LED-Filmtechnik, Bestuhlung, Ausstellertische vorgehalten und entsprechende Dienstleister in einem Rahmenvertrag gebunden werden, so die Grünen.

Im Innenbereich des Matthäikirchhofs könnten zum Beispiel Open-Air-Kino-Veranstaltungen oder Märkte stattfinden, so die Leipziger Grünen. Quelle: André Kempner

Auch könne das Rathaus ein Sonderbudget bilden, um Künstlerinnen und Künstler anzubieten, die zum Teil leerstehenden Gebäude für Kulturprojekte zu nutzen und „als demokratie-disparaten Ort erfahrbar zu machen“. Mit der künstlerischen Bespielung solle zur Auseinandersetzung mit der Geschichte des Matthäikirchhofes als tragendem Ort des Stadtgeschehens eingeladen werden.

Unter anderem durch eine Fotoausstellung des stadtgeschichtlichen Museums und verschiedene Veranstaltungen seien viele Leipzigerinnen und Leipziger in den vergangenen Monaten angeregt worden, ihre Ideen für das Areal zu formulieren, hieß es weiter. Die Verwaltung wolle daraus nun im nächsten Schritt einen internationalen städtebaulichen Wettbewerb vorbereiten.

