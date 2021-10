Leipzig

Zur Überraschung vieler Verkehrsexperten haben sich am Dienstag die Auswirkungen der Großbaustelle Bayrischer Platz noch einmal deutlich verschärft: Während die Busse der Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) am Montag wegen des Staus bereits bis zu 30 Minuten Verspätung hatten, war es am Dienstag auf der Linie 60 bis zu eine Stunde.

„Diese Verspätungen holen wir auch nicht mehr auf“, erklärte LVB-Sprecher Marc Backhaus am Dienstagmittag auf LVZ-Anfrage. „Die 60 ist jetzt unterwegs, wie sie unterwegs ist. Von einem Fahrplan kann keine Rede sein.“ Leipzigs oberster Verkehrsplaner Michael Jana war für Nachfragen der Presse nicht zu erreichen. Er habe erst am Donnerstag für Anfragen zum aktuellen Verkehrschaos Zeit, ließ der Leiter des Leipziger Verkehrs- und Tiefbauamtes seine Sekretärin mitteilen.

Der Fahrweg von Linie 60 wird kurzerhand geändert

In der LVB-Leitzentrale im Straßenbahnhof Angerbrücke hatten die Dispatcher alle Hände voll tun, das Chaos im Nahverkehr zu lindern. Sie entschieden sich am Dienstag gegen 14 Uhr, den Fahrweg der Linie 60 zu ändern und sie vom Johannisplatz nicht mehr über den Bayrischen Patz verkehren zu lassen.

„Sie fährt jetzt vom Johannisplatz über die Deutsche Nationalbibliothek zur Semmelweisstraße und von dort über die Kurt-Eisner-Straße den üblichen Fahrweg“, sagte der Sprecher. Allerdings standen die Busse auch dort im Stau. Die Haltestellen, die jetzt nicht mehr von der 60 bedient werden können, steuern künftig die Busse des Schienenersatzverkehrs der Linie 16 sowie die Straßenbahnlinien 11 und 16 an.

Zu schaffen machen den LVB auch die Folgen des Hauseinsturzes in der Rosa-Luxemburg vom Freitag. Denn dadurch werden die Straßenbahnlinien 1, 3 und 8 sowie die Buslinien 72, 73, N 6 und N7 umgeleitet und vergrößern das Verkehrschaos in der Stadt. „Auch das produziert jetzt zusätzliche Verspätungen und Störungen“, schilderte Backhaus. „Unsere Mitarbeiter an der Angerbrücke merken, dass gerade viel Musik im Netz drin ist.“

„Noch harte Tage“ bis zu den Herbstferien

Die LVB hoffen darauf, dass die Herbstferien die Verkehrssituation in Leipzig entspannen. Erfahrungsgemäß gehen dann mit dem wegfallenden Schülerverkehr die Fahrgastzahlen um rund 30 Prozent zurück. „Beim Autoverkehr wird der Effekt ähnlich sein, aber das heißt nicht, dass es dann keine Staus mehr geben wird“, sagte Sprecher Backhaus. Und: „Bis dahin liegen noch harte Tage vor uns.“

Die Leipziger Verkehrsbetriebe betonen, dass in den nächsten Wochen mehrere ihrer Großbaustellen fertig werden. „Bereits seit dem 11. Oktober wird der Johannisplatz wieder von den Straßenbahnlinien 4, 7, 12 und 15 befahren“, sagt Backhaus. Ab dem 16. Oktober könnten dort auch wieder die Autos fahren. Auf dem Johannisplatz sind aktuell noch mehrere Verkehrsbeziehungen wegen der Gleisbauarbeiten im Grimmaischen Steinweg gesperrt.

Situation im Westen könnte sich demnächst entspannen

Auf der Großbaustelle Adler soll es am 29. Oktober die nächste Entspannung geben. Dort fahren bereits seit dem 6. September wieder die Straßenbahnen. Die Buslinien sollen dort wieder ab 16. Oktober rollen können und der Autoverkehr ab dem 29. Oktober. „In Richtung Westen wird sich dann einiges entspannen“, meint Sprecher Backhaus

Die Großbaustelle Bayrischer Platz soll bis zum 31. Oktober geschafft sein, wodurch es wieder eine bessere Nord-Süd-Verbindung geben könnte. Die Großbaustelle Martin-Luther-Ring wird dagegen noch bis zum 30. November erhebliche Einschränkungen auf dem Innenstadtring verursachen.

Von Andreas Tappert