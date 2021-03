Leipzig

Im Zentrum der Messestadt bahnen sich wochenlange Verkehrseinschränkungen an: Wie die Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) am Donnerstag mitteilten, wird ab dem 22. März an der Gleisinfrastruktur an der Haltestelle Hauptbahnhof gearbeitet. Betroffen von der Großbaustelle sind demnach nicht nur die öffentlichen Verkehrsmittel – auch im Individualverkehr wird es Behinderungen geben. Dabei kristallisieren sich zwei Brennpunkte heraus: In der Goethestraße werden die Gleise von der Richard-Wagner-Straße bis zum Willy-Brandt-Platz saniert, außerdem sind Arbeiten an den Bahnsteigen C und D an der Haltestelle Hauptbahnhof avisiert. Die Baumaßnahmen sollen bis zum 2. Mai abgeschlossen sein.

Zahlreiche Bus- und Bahnlinien betroffen

Vom 22. März bis zum 25. April werden die Fahrstrecken der Straßenbahn-Linien 3, 4, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16 und N17 geändert. Außerdem müssen sich Fahrgäste der Buslinien 89, 131 sowie der Nachtlinien auf Anpassungen einstellen.

Im Detail gibt es folgende Änderungen:

Die Straßenbahnlinien 4/4E, 7, 12, 15 und die Nachtstraßenbahnlinie N17 verkehren zwischen den Haltestellen Hauptbahnhof und Augustusplatz über den Georgiring – bislang fuhren sie über die Goethestraße. Die Arbeiten an der Haltestelle Hauptbahnhof ändern die Haltepositionen – künftig ist der Zustieg nur an den Steigen A und B möglich.

und die Nachtstraßenbahnlinie verkehren zwischen den Haltestellen Hauptbahnhof und Augustusplatz über den Georgiring – bislang fuhren sie über die Goethestraße. Die Arbeiten an der Haltestelle Hauptbahnhof ändern die Haltepositionen – künftig ist der Zustieg nur an den Steigen A und B möglich. Auch die 14 wird am Bahnsteig B die Türen öffnen.

wird am Bahnsteig B die Türen öffnen. Die Straßenbahnlinien 10, 11 und 16 werden Fahrgäste zwischen den Stationen Wilhelm-Liebknecht-Platz und Münzgasse (LVZ) über den westlichen Innenstadtring chauffieren.

werden Fahrgäste zwischen den Stationen Wilhelm-Liebknecht-Platz und Münzgasse (LVZ) über den westlichen Innenstadtring chauffieren. Die Straßenbahnlinien 3 und 3E werden zwischen den Haltestellen Waldplatz und Hofmeisterstraße über Westplatz, Wilhelm-Leuschner-Platz, Augustusplatz und Hauptbahnhof (Wintergartenstraße) umgeleitet.

Die Änderungen im LVB-Netz vom 22.3. bis zum 25.4. Quelle: Patrick Moye/LVB

Die Buslinie 89 verkehrt bis zum 2. Mai verkürzt zwischen den Haltestellen Connewitzer Kreuz und Neues Rathaus. Als neue Endstation fungiert der Wilhelm-Leuschner-Platz.

verkehrt bis zum 2. Mai verkürzt zwischen den Haltestellen Connewitzer Kreuz und Neues Rathaus. Als neue Endstation fungiert der Wilhelm-Leuschner-Platz. Der Bus mit der Nummer 131 fährt über den Waldplatz die Ersatzendstelle Westplatz an.

fährt über den Waldplatz die Ersatzendstelle Westplatz an. Die Nightliner steuern bis zum 2. Mai alternative Ankunft- und Abfahrtssteige am Hauptbahnhof an, die Linien N8 und N9 verkehren über den Georgiring.

Die LVB bieten eine Übersicht über die veränderte Verkehrsführung.

Die Gleiskurve am Hauptbahnhof / Goethestraße steht im Fokus der Bauarbeiten. Quelle: André Kempner

Einschränkungen für Autofahrer

Auch Autofahrerinnen und Autofahrer müssen sich vom 22. März bis zum 2. Mai im Innenstadtbereich auf Behinderungen einstellen. So wird die Goethestraße in Richtung Hauptbahnhof ab der Richard-Wagner-Straße gesperrt. Der Kreuzungsbereich auf dem Innenstadtring Willy-Brandt-Platz/Goethestraße ist ebenfalls nicht passierbar.

Vom Innenstadtring/Willy-Brandt-Platz von Gerberstraße und Tröndlinring kommend ist nur das Abbiegen nach rechts in die Goethestraße möglich. Fahrzeugen, die vom Tröndlinring (Brühl) kommen, bleibt die Fahrt zum Georgiring/Brandenburger Straße ab der Gerberstraße verwehrt, beide Fahrspuren werden geradeaus abgesperrt.

Von der Gerberstraße kommend kann nur auf einer Spur nach links zum Willy-Brandt-Platz abgebogen werden, die über die Goethestraße weitergeführt wird. Um einen Verkehrsfluss zu gewährleisten, wird eine Umleitung über Jahnallee, Dittrichring, Martin-Luther-Ring (beziehungsweise Tröndlinring), Gerberstraße und Berliner Straße eingerichtet.

Dass die Straßenbahnen nur bis zum 25. April betroffen sind, während der Individualverkehr bis zum 2. Mai gestört wird, begründet LVB-Sprecher Marc Backhaus mit baulichen Gründen. „Der Hauptbahnhof ist die wichtigste Haltestelle für das Leipziger Verkehrsnetz“, betonte Backhaus gegenüber der LVZ. Da fast alle Straßenbahnlinien über den Bahnhof verkehrten, müsse bei baulichen Eingriffen punktuell vorgegangen werden. Im vergangenen Jahr hatte es bereits Sanierungsarbeiten an der Haltestelle Hauptbahnhof gegeben.

Investitionen von 138 Millionen Euro avisiert

Wie die Leipziger Verkehrsbetriebe mitteilen, wolle man mit den Investitionen in Höhe von 39 Millionen Euro ins Gleisnetz „die Leistungsfähigkeit“ für Kundinnen und Kunden erhöhen. Die Geldspritze in die Gleisinfrastruktur ist ein Teil des 138-Millionen-Euro Pakets, das die Verkehrsbetriebe in diesem Jahr investieren möchten.

Die Bürgerinnen und Bürger der Stadt können derweil nicht davon ausgehen, dass es in Zukunft keine weiteren Bauarbeiten am Hauptbahnhof geben wird. „Etwaige Bauarbeiten kommen regelmäßig vor“, erklärte LVB-Pressesprecher Backhaus – etwa alle acht Jahre seien Arbeiten unumgänglich.

