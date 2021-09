Baustelle an Baustelle – Leipzigs Großstadtschmerzen werden unerträglich

Leipzig

Wer durch Leipzig fährt, hat den Eindruck, es waren noch nie so viele Autos unterwegs und es gab auch noch nie so viele Baustellen. Und statt einem vorausschauenden Baustellenmanagement scheint Willkür angesagt zu sein: Gebaut wird, wo es gerade irgendwie möglich scheint. Macht das Rathaus wegen der ständig steigenden Baupreise mehr Tempo?

Der Bürgerschaft wurde versprochen, dass es nur in den Schulferien so schlimm ist – dabei wird es nach den Ferien fast noch schlimmer: Am Martin-Luther-Ring gibt es nur eine Teilentlastung und am Johannisplatz kommt eine neue Großbaustelle mit enormen Belastungen hinzu. In der Odermannstraße und in der Adenauerallee gibt es ebenfalls neue Baustellen.

Verkehrsengpässe nehmen zu

Fast überall werden Straßenbahngleise repariert. Weil in zentralen Kreuzungsbereichen immer mehr Autos über Gleistrassen rollen, müssen sie häufiger repariert werden – im Zentrum schon alle sieben bis neun Jahre. Und weil die LVB breitere Straßenbahnen anschaffen, werden in den Haupttrassen die Gleisabstände erhöht.

Im Rathaus nennt man das „Großstadtschmerzen“. In einer wachsenden und pulsierenden Stadt sei das so, heißt es. Würden solche Gleissanierungen unterlassen, müssten die Bahnen deutlich langsamer fahren – was sich Leipzig an seinen zentralen Knoten nicht leisten könne, wenn der ÖPNV funktionieren soll. Auch die wichtigsten Autotrassen müssten leistungsfähig bleiben.

Trotzdem: In einer Großstadt kann der Verkehr auch durch Baustellen kollabieren. Leipzigs Verkehrsplaner haben es fast geschafft.

Von Andreas Tappert