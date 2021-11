Baustelle an der Leipziger Wundtstraße erzeugt Staus und Wartezeiten

Leipzig

Autofahrer im Leipziger Süden brauchten am Mittwochmorgen einen langen Atem. Wie von der Stadt angekündigt, nahm eine Baustelle in der Wundtstraße ihren Betrieb auf. An der Brücke über den Schleußiger Weg wird die Fahrbahn halbseitig gesperrt. Genau betroffen ist der Abschnitt zwischen dem Schleußiger Weg und der Kurt-Eisner--Straße.

Der stadteinwärtige Verkehr fließt dann über die Richard-Lehmann, August-Bebel- und Dufourstraße. Autofahrer werden bereits seit Freitag auf der Bundestraße 2 in stadteinwärtiger Richtung auf diese Einschränkung hingewiesen. Dort wurden Hinweisschilder mit der Aufschrift „Wundtstaße/Zentrum gesperrt, frei bis Kurt-Eisner-Straße/Schleußiger Weg“ aufgestellt.

An der Umleitungsstrecke bildeten sich im Berufsverkehr dennoch lange Autoschlangen. Die Fahrt dauerte Betroffenen zufolge rund 20 Minuten länger als gewohnt.

Die Fahrbahndeckschichten im betroffenen Straßenabschnitt sind mehr 20 Jahre alt und unterliegen einer hohen Verkehrsbelastung, teilte die Stadt mit. Der Asphalt sei teilweise stark gerissen, was je nach Witterung mitunter zu größeren Schlaglöchern geführt habe. Die verschlissene Asphaltdeckschicht werde daher ab- und eine neue Deckschicht aufgetragen.

Die Arbeiten sollen bereits am Freitag abgeschlossen werden. Die Kosten für die Sanierung beziffert die Stadt mit 30.000 Euro.

