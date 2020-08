Baustelle auf der Georg-Schwarz-Straße

Leipzig

Wohl bis Oktober wird die Leipziger Georg-Schwarz-Straße Leutzsch und Altlindenau eine Baustelle sein. Um die Verkehrssicherheit zu erhöhen, werden seit Montag an verschiedenen Kreuzungen Gehwegnasen in die Fahrbahn eingebaut, wie die Stadt mitteilte. Dadurch würde sich der Weg über die Straße verkürzen und die Sicht verbessern. Betroffen sind den Angaben nach die Einmündungen der Weinbergstraße, An der Lehde, Klopstockstraße, Rinckartstraße, Uhlandstraße und Spittastraße. Es sollen auch neue Straßenbäume gepflanzt werden.

Von ks