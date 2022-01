Leipzig

Derzeit regelt eine mobile Ampel den Verkehr an der vielbefahrenen Kreuzung im Zentrum-West – ab Sommer soll es nun eine ortsfeste Anlage richten: Die Stadt wird in der Karl-Tauchnitz-, Ecke Friedrich-Ebert-Straße eine neue Ampel errichten. Wie die Stadt am Freitag mitteilte, hat Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) den entsprechenden Planungs- und Baubeschluss in Höhe von 554.000 Euro auf den Weg gebracht.

Es ist nicht das einzige Bauvorhaben, das an der Stelle realisiert werden soll: Die Umbauarbeiten auf Höhe der Haltestelle „Neues Rathaus“ sollen zeitgleich zur avisierten Deckensanierung auf der Friedrich-Ebert-Straße im Abschnitt zwischen Käthe-Kollwitz- und Karl-Tauchnitz-Straße erfolgen. Als Zeitrahmen wurde Mitte Juli bis Mitte September genannt.

Neuer Radfahrstreifen soll entstehen

Sowohl Fahrrad- als auch Autofahrer müssen sich in dieser Zeit auf eine veränderte Verkehrsführung und Einschränkungen einstellen: Nach Angaben der Stadt wird während der Umbaumaßnahmen in der Zufahrt der Karl-Tauchnitz-Straße ein Radfahrstreifen markiert. Als Radspur soll die die bisherige äußere Kfz-Rechtsabbiegespur in die Friedrich-Ebert-Straße fungieren. Die Stadt verspricht sich damit eine Verbesserung der Sicherheit und des Komforts für Radfahrer, wie es in einer Mitteilung hieß. Bisher besteht auf der Nordseite der Karl-Tauchnitz-Straße kein Radweg.

Wie es ferner hieß, werden im Bauabschnitt kurzzeitig alle Fahrtrichtungen gesperrt – ausgenommen der östlichen Verbindung von der Karl-Tauchnitz-Straße in die Friedrich-Ebert-Straße. Der Verkehr aus der östlichen Karl-Tauchnitz-Straße soll währenddessen unter anderem via Käthe-Kollwitz-Straße geführt werden.

Ampel war bisher Teil des Luftreinhalteplans

Abhängig vom jeweiligen Bauabschnitt – die Maßnahme erfolgt in zwei Etappen – hat die Stadt weitere Einschränkungen für den rollenden Verkehr verkündet: Während die Ostseite der Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Norden gesperrt wird, soll der Verkehr über die westliche Karl-Tauchnitz-Straße zum Herzliyaplatz geführt und dann über die Edvard-Grieg-Allee und Marschnerstraße in Richtung Norden umgeleitet werden. Im Anschluss wird die Westfahrbahn der Friedrich-Ebert-Straße gesperrt, dann soll der Verkehr aus Richtung Norden über die Käthe-Kollwitz-Straße, die Marschnerstraße und Edvard-Grieg-Allee zu Herzliyaplatz geführt werden. Die Karl-Tauchnitz-Straße von Herzliyaplatz bis zur Friedrich-Ebert-Straße ist im Zeitraum des zweiten Bauabschnittes eine Sackgasse.

Die Ampelsteuerung in der Karl-Tauchnitz-/Friedrich-Ebert-Straße war ein Teil der kurzfristigen Maßnahmen des Luftreinhalteplans, durch den die Belastung mit gesundheitsschädlichem Stickstoffdioxid auf der Wundtstraße reduziert werden sollte. Zudem sollten so Unfälle verhindert werden.

Von flo/LVZ