Leipzig

Wenn Marco Witt auf die Straße tritt, sieht er vor allem Rot. Rings um seine Gaststätte Heimathafen stehen die Absperrungen, mit denen die Stadt die Baustelle an der Könneritzstraße markiert. Die Notwendigkeit solcher Baumaßnahmen kennt der 41-Jährige. „Was mich und andere Gewerbetreibende ärgert, ist die fehlende Kommunikation und Information, wie wir damit umgehen können“, kritisiert er. „Jetzt müssen wir sehen, wie wir zurechtkommen.“

Eigentlich hatte sich Witt auf die nächsten Wochen gefreut: Der Frühling weckt Unternehmungslust, von der sein Heimathafen profitiert, denn der liegt direkt an der Weißen Elster und bietet einen pittoresken Ausblick. Aktuell aber verzeichnet er ein Publikumsminus von 20 bis 30 Prozent, wie er sagt, „weil die Parkplatzsituation eine Katastrophe ist“.

Parkflächen fallen weg

Bis Mitte Mai will das Verkehrs- und Tiefbauamt (VTA) einen Fehler beheben, der beim behindertengerechten Bau der Haltestelle Holbeinstraße 2005 begangen wurde: Der dabei nicht berücksichtigte Radverkehr stadtauswärts ist kurz vor dem Haltestellen-Kap gezwungen, die Schienen zu queren – das birgt Unfallpotenzial. Das VTA baut nun diesen Bereich „mit angehobener Radfahrbahn behindertengerecht um“, so die Information. Allerdings: Durch die separate Radverkehrsführung „können diese Flächen nicht mehr für den ruhenden Verkehr genutzt werden“. Kurzum: Es fallen Parkflächen weg. Die Zahl der dann verschwundenen Stellplätze benennt die Stadt nicht, Witt hörte von einem Dutzend, zwei neu geplante Richtung Park seien da keine wirkliche Abhilfe.

Der Gastronom beklagt, dass bauliche Schritte nicht mit den Gewerbetreibenden abgestimmt würden. „Gerade erst rückt das Thema Corona in den Hintergrund und gibt uns endlich mehr Einnahme-Möglichkeiten, jetzt macht die Baustelle viel zunichte. Warum setzt die Stadt die Maßnahme nicht in den November?“ Das VTA erwidert auf LVZ-Anfrage: „Der Zeitraum ergab sich durch die Sperrung des Straßenbahnbetriebs im Zusammenhang mit der Baumaßnahme Käthe-Kollwitz-Straße, in dessen Abhängigkeit auch die Könneritzstraße gesperrt wird.“

„Niemand hat Bescheid gesagt“

Bleibt der Vorwurf der Nicht-Information, die auch Nachbarin Ina Schwarzenlander, Chefin des Friseurladens „SpektaCoolHair“, bemängelt. „Mir hat niemand Bescheid gesagt. Weil unangekündigt gebaut wurde und alles dicht ist, haben mir kurzfristig Kunden abgesagt“. Das Amt entgegnet, es habe die Anlieger im Vorfeld der Baumaßnahme über Pressemitteilungen und örtliche Aushänge informiert. Witt ringt sich ein ironisches Lächeln ab. Einen Aushang habe es am Samstag vor Beginn der Maßnahmen gegeben. „Das ist ein Witz, wie können wir da planen und Vorbereitungen treffen?“

Auf telefonisch geäußerte Fragen an das VTA bekam er bis zuletzt keine Antwort. „Ich wollte wissen, wo Platz ist für meine Mülltonnen, an welcher Stelle die Müllfahrzeuge stehen sollen und wie Warenanlieferung funktionieren soll.“ Man melde sich, habe es geheißen, das sei aber nicht passiert. Gegenüber der LVZ informiert das Amt: Die Durchfahrt durch den Baustellenbereich sei für Entsorgungsbetriebe gegeben und organisiert. Auch könne der Bereich „für den Zugang und Belieferung fahrbahnseitig genutzt werden“.

Der Wirt ist konsterniert. „Das ist unmöglich, ohne die Absperrungen zu beseitigen oder die frei gebliebene Straßenseite minutenlang zu blockieren.“ Die Realität für Warenlieferungen sehe so aus, „dass Lieferanten weit entfernt parken müssen und von mir einen Aufschlag verlangen“. Seinen Einnahmeverlust für den Zeitraum der Bauarbeiten, die bis Mitte Mai dauern sollen, siedelt er im mittleren fünfstelligen Bereich an.

Von Mark Daniel