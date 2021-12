Baustelle schneidet Leipziger von der Wertstoffentsorgung ab

Leipzig

Eine Baustelle macht in Eutritzsch den Bewohnern der Wilhelminenstraße zu schaffen: Weil an der Einmündung zur Delitzscher Straße ein Mehrfamilienhaus entsteht, wurde ihre Zufahrt von der Delitzscher Straße gekappt. Auch die Wertstoffentsorgung klappt nicht mehr, nur die Stadtreinigung schafft es noch bis zu ihren Häusern. Doch wie lange noch?

„Im Winter geht hier gar nichts mehr“

„Weil es kein Bauschild gibt, haben wir im Internet recherchiert“, erzählt Anwohner Gerald Schirmer. „Da steht, dass die Baustelle noch bis zum Jahr 2023 bestehen bleibt.“ Für den 71-Jährigen ist es unvorstellbar, dass er zwei Jahre lang seine Wertstofftonnen für Plastik und Papier durch die halbe Straße bis zur nächsten Kreuzung rollt. „Da muss sich die Stadt etwas einfallen lassen“, meint er. „Wenn im Winter richtig Schnee fällt, geht hier doch gar nichts mehr.“

Der Diplom-Ingenieur-Ökonom sieht die Stadtverwaltung oder zumindest deren Stadtreinigung in der Pflicht, das Problem zu lösen. Es gebe doch viele Ansätze, meint der Senior. So könne an den Abholtagen auf einer Straßenseite ein vorübergehendes Halteverbot ausgeschildert werden, damit die Entsorgungsfahrzeuge leichter rückwärts aus der Straße kommen. Oder auf einer Seite ein halbhohes Parken eingerichtet werden. „Die Stadt kann nicht nur immer die Hände aufhalten“, meint er mit Blick auf die Entsorgungsgebühren. „Für eine Leistung, die etwas kostet, erwarte ich auch eine Gegenleistung.“

Entsorger sieht Baufirma in der Pflicht

Nicht gelten lässt Schirmer, dass der vor 1900 angelegte Straßenzug zu schmal für die heutigen Verhältnisse sei, weil in der Gründerzeit niemand wissen konnten, wie viele Autos es heute gibt und wie breit die Müllentsorgungsfahrzeuge heute sind. „Unsere Straße gehörte zu einem Sanierungsgebiet, und die Stadt hat Ende der 1990er-Jahre die Wilhelminenstraße umgebaut“, erzählt er. Nach diesem Umbau sei die Straße schmaler gewesen als zuvor. „Dafür kann es gute Gründe geben“, sagt er. Aber die Stadt habe damals gewusst, welche Anforderungen die Straße in den nächsten Jahren erfüllen müsse und sei auch deshalb jetzt in der Pflicht, eine Lösung zu finden. „Als das Sanierungsgebiet abgerechnet wurde, haben wir der Stadt viel Geld gezahlt“, erzählt der Rentner. „Von mir haben sie einen erheblichen Betrag gefordert und erhalten. Dafür muss jetzt eine Lösung gefunden werden.“ Zumal auch Möbelspeditionen und die Feuerwehr in der Bauzeit Probleme hätten, die Häuser zu erreichen.

Nichts geht mehr: Durch die Wilhelminenstraße können keine Entsorgungsfahrzeuge mehr fahren, weil durch eine Baustelle die Einmündung an der Delitzscher Straße gesperrt ist. Quelle: André Kempner

Bei der Firma Abfall-Logistik Leipzig (All GmbH), die die gelben und blauen Tonnen leert, heißt es auf LVZ-Anfrage, dass die Leerung wegen der bestehenden Baustelle sowie des ungünstigen ruhenden Verkehrs in der Straße und in deren Einmündungsbereichen „nicht möglich“ sei. Deshalb seien die Anwohner aufgefordert worden, die Behälter in die Nähe der Haferkornstraße beziehungsweise Delitzscher Straße zur Leerung aufzustellen. Einige Verwalter, Eigentümer und Hausmeister hätten dies auch getan, aber nicht alle.

Werden Auflagen der Stadt ignoriert?

Aus Sicht der Entsorgungsfirma ist die Leitung der benachbarten Baustelle in der Pflicht, eine Lösung zu finden. „Die Bauleiter erhalten mit der Genehmigung vom Verkehrs- und Tiefbauamt auch entsprechende Auflagen“, erklärte ein Sprecher. „Sind die Zufahrtswege zu den Grundstücken nicht erreichbar, müssen sich die Bauleiter mit den Anliegern abstimmen. Dass betrifft natürlich auch die Ver- und Entsorgung.“

Die All GmbH will jetzt mit dem Bauleiter Kontakt aufnehmen, um die Situation vor Ort zu klären. Dieser müsse die Zufahrt in die Straße ermöglichen oder eine andere Lösung finden, heißt es.

