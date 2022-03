Leipzig

Es wird Frühling und damit herrscht wieder besseres Wetter für Bauarbeiten aller Art. So informierte beispielsweise die Autobahn GmbH des Bundes, dass die Bausaison beginne. Auf Sachsens Autobahnen kann es also länger dauern. Auch in Leipzig müssen sich die Menschen ab der kommenden Woche auf neue Einschränkungen einstellen. Welche Straßen ab Montag gesperrt sind und was Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer sonst beachten müssen – der Überblick zeigt es.

Das sind die neuen Baustellen in Leipzig ab dem 21. März 2022

Naumburger Straße : In Höhe der Hausnummern 34 und 38 sind Arbeiten an der Fernwärme-Versorgung geplant – und zwar bis zum 29. April. Währenddessen muss die Naumburger Straße zwischen Klingen- und Gießerstraße voll gesperrt werden. Die Umleitung führt über die Karl-Heine-Straße und die Gießerstraße.

: In Höhe der Hausnummern 34 und 38 sind Arbeiten an der Fernwärme-Versorgung geplant – und zwar bis zum 29. April. Währenddessen muss die Naumburger Straße zwischen Klingen- und Gießerstraße voll gesperrt werden. Die Umleitung führt über die Karl-Heine-Straße und die Gießerstraße. Erich-Zeigner-Allee : Wegen Arbeiten an Trinkwasserleitungen wird die Erich-Zeigner-Allee in Höhe der Hausnummer 93 halbseitig gesperrt. Das betrifft die Spur in stadteinwärtige Richtung. Der Verkehr wird in der Zeit bis zum 31. März über die Zschochersche Straße und die Limburgerstraße umgeleitet.

: Wegen Arbeiten an Trinkwasserleitungen wird die Erich-Zeigner-Allee in Höhe der Hausnummer 93 halbseitig gesperrt. Das betrifft die Spur in stadteinwärtige Richtung. Der Verkehr wird in der Zeit bis zum 31. März über die Zschochersche Straße und die Limburgerstraße umgeleitet. Augustusplatz : Nur kurz dauern die Straßenbauarbeiten zwischen dem Augustusplatz und dem Roßplatz: Von Montagabend, 21 Uhr, bis Dienstagmorgen, 5 Uhr, werden die Spuren auf diesem Abschnitt reduziert.

: Nur kurz dauern die Straßenbauarbeiten zwischen dem Augustusplatz und dem Roßplatz: Von Montagabend, 21 Uhr, bis Dienstagmorgen, 5 Uhr, werden die Spuren auf diesem Abschnitt reduziert. Heuweg : Komplett gesperrt wird ab Montag der Heuweg nördlich des Rosentals und des Klärwerks. Grund dafür sind Straßenbauarbeiten. Der Rad- und Fußverkehr wird über den Marienweg, die Slevogt- und die Kirschbergstraße bis zum 1. April umgeleitet.

: Komplett gesperrt wird ab Montag der Heuweg nördlich des Rosentals und des Klärwerks. Grund dafür sind Straßenbauarbeiten. Der Rad- und Fußverkehr wird über den Marienweg, die Slevogt- und die Kirschbergstraße bis zum 1. April umgeleitet. Muldentalstraße : Bis zum 1. April wird die Muldentalstraße in Liebertwolkwitz in Höhe der Hausnummer 19 verengt. Betroffen ist die Spur in Richtung Innenstadt. Der Verkehr kann in beiden Richtungen an der Baustelle vorbeirollen.

: Bis zum 1. April wird die Muldentalstraße in Liebertwolkwitz in Höhe der Hausnummer 19 verengt. Betroffen ist die Spur in Richtung Innenstadt. Der Verkehr kann in beiden Richtungen an der Baustelle vorbeirollen. Limburger Straße : Auf dem Limburgersteg – auch als Entenbrücke bekannt – wird der Belag gewechselt. Bis zum 1. April ist die Fußgänger- und Radfahrbrücke über die Weiße Elster deswegen voll gesperrt.

: Auf dem Limburgersteg – auch als Entenbrücke bekannt – wird der Belag gewechselt. Bis zum 1. April ist die Fußgänger- und Radfahrbrücke über die Weiße Elster deswegen voll gesperrt. Rackwitzer Straße : Auf der B 2 – Rackwitzer Straße in Höhe der Hausnummern 22 bis 24 – zwischen den Straßen Am Gothischen Bad und Adenauerallee werden die Fahrspuren bis zum 25. März reduziert.

: Auf der B 2 – Rackwitzer Straße in Höhe der Hausnummern 22 bis 24 – zwischen den Straßen Am Gothischen Bad und Adenauerallee werden die Fahrspuren bis zum 25. März reduziert. Böttchergäßchen: In der Leipziger Innenstadt wird bis zum 1. April das Böttchergäßchen voll gesperrt. Es ist eine örtliche Umleitung geplant.

Weitere Informationen zu aktuellen Baustellen der Stadt Leipzig finden Sie im Verkehrsinformationssystem.

