Leipzig

Welche neuen Baustellen kommen in den nächsten Tagen auf die Leipziger zu? Hier die wichtigsten aktuellen Einschränkungen:

Torgauer Straße (B 87) zwischen Karolusstraße und Wodanstraße/Knoten Portitzer Allee: Ab Montag, 13. Juli, Fahrspurreduzierungen in beiden Fahrtrichtungen – Achtung Staugefahr! Grund: Vorbereitungsarbeiten für Deckensanierung und Gleisbauarbeiten. Vom 20. bis 30. Juli erfolgt dann die eigentliche Maßnahme – mit Folgen, denn die stadteinwärtige Fahrbahn wird gesperrt. Der Verkehr wird am Knoten Torgauer Straße/ Wodanstraße/Portitzer Allee auf die Gegenfahrbahn geführt und am Knoten Torgauer Straße/Karolusstraße/Penckstraße wieder zurückgeleitet. Die Umleitung für die Zufahrt Wodanstraße und Rostocker Straße/Teslastraße erfolgt über die Heiterblickallee, Permoserstraße, Hohentichelnstraße, Leupoldstraße, Braunstraße, Stöhrerstraße, Theklaer Straße und Tauchaer Straße.

Torgauer Straße Zufahrt Baumarkt/Hotel/Autowäsche und weitere Gewerbe: Vom 13. bis 17. Juli Vollsperrung der Zufahrt Baumarkt/Hotel/Autowäsche sowie Fahrspurreduzierungen in der Torgauer Straße (B 87) in beiden Richtungen wegen Deckensanierung.

Dittrichring zwischen Thomaskirchhof und Käthe-Kollwitz-Straße: Vom 18. Juli bis 7. August Fahrspurreduzierung in Richtung Goerdelerring wegen Gasleitungsbaus; in der Zufahrt Dittrichring/Thomaskirchhof Änderung der Verkehrsführung.

Georg-Schwarz-Straße auf der Großen Georg-Schwarz-Brücke: Noch bis 18. Juli Fahrspurreduzierungen auf der Georg-Schwarz-Brücke wegen der Sanierung der Innenschienen. Der Verkehr wird links und rechts an der Baustelle vorbeigeführt. Während der Maßnahmen ist keine Zufahrt von der Heinrich-Heine-Straße in die Leipziger Straße oder in die Georg-Schwarz-Straße möglich. Straßenbahnsperrung ab Philipp-Reis-Straße.

Goerdelerring zwischen Ranstädter Steinweg und Dittrichring: Vom 18. Juli bis 30. August Sperrung des Goerdelerrings in Richtung Dittrichring wegen Gleisbauarbeiten. Die Zufahrt zum IHK-Parkplatz erfolgt über die Lessingstraße und den Vorplatz der Hauptfeuerwache. Umleitung aus Richtung Gohlis über Roscherstraße, Eutritzscher Straße, Gerberstraße, Willy-Brandt-Platz, Georgiring, Augustusplatz, Roßplatz, Martin-Luther-Ring; wer aus der Pfaffendorfer Straße kommt, kann nur nach rechts in den Ranstädter Steinweg abbiegen.

Ranstädter Steinweg zwischen Naundörfchen und Tröndlinring: Vom 18. Juli bis 30. August Sperrung des Ranstädter Steinwegs in Richtung Tröndlinring wegen Gleisbauarbeiten. Umleitung aus Richtung Jahnallee in Richtung City (B 87) über Marschnerstraße, Käthe-Kollwitz-Straße, Goerdelerring beziehungsweise Friedrich-Ebert-Straße, Karl-Tauchnitz-Straße, Martin-Luther-Ring, Roßplatz, Augustusplatz und Georgiring.

Leutzscher Allee zwischen Waldstraße und Am Sportforum / Waldstraße zwischen Leutzscher Allee und Primavesistraße / Zöllnerweg: Am 18. und 25. Juli Verkehrseinschränkungen wegen Baumschnittarbeiten.

Maximilianallee: Vom 13. Juli bis 29. August Fahrspurreduzierung im Bereich der Essener Straße wegen Brückeninstand-setzungarbeiten.

Ratzelstraße zwischen Schönauer Straße und Kiewer Straße: Vom 13. Juli bis6. November halbseitige Sperrung wegen Abwasserleitungsbaus. Der Verkehr wird mittels Ampelanlage geregelt.

Zweinaundorfer Straße zwischen Herrnhuter Straße und Am Güterring: Vom 13. bis 18. Juli Vollsperrung in beiden Richtungen wegen Arbeiten an der Eisenbahnüberführung. Für den Rad- und Fußgängerverkehr wird ein Ersatzweg eingerichtet. Am Güterring ist Einbahnstraße in Richtung Zweinaundorfer Straße. Umleitung: stadtauswärts über Martinstraße, Oststraße, Am Güterring als örtliche Umfahrung und stadteinwärts über Sommerfelder Straße, Holzhäuser Straße, Prager Straße.

