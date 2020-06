Leipzig

Hier sind die wichtigsten Baustellen für die neue Woche.

Gießerstraße zwischen Hirzelstraße und Wigandstraße: Diese Haupttrasse durch den Leipziger Westen ist vom 15. Juni bis zum 22. Juli halbseitig gesperrt. Autofahrer können die Fahrbeziehung in nördliche Richtung nicht nutzen. Dort finden Straßenbauarbeiten statt. Eine Umleitung führt über Dieskau-, Zschochersche und Limburger Straße.

Erich-Köhn-Straße zwischen Rietschel- und Nathanaelstraße: Autofahrer sollten dort vom 23. Juni bis zum 3. Juli eine Vollsperrung einplanen.

Flößenstraße: Ebenfalls komplett dicht ist vom 15. Juni bis zum 10. Juli die Flößenstraße. Die Zufahrt ist bis zum Getränkemarkt frei.

Gaudigplatz: Vom 15. Juni bis zum 16. Oktober ist der Bereich zwischen Riemann- und Schletterstraße komplett dicht. Außerdem gibt es je nach Bauabschnitt weitere Fahrbahneinengungen.

Industriestraße/ Nonnenstraße: Die Nonnenstraße ist vom 16. Juni bis zum 24. Juli in südliche Richtung voll gesperrt. In der Industriestraße gibt es eine Fahrbahneinengung. Der Verkehr wird am Knoten Industrie-/ Nonnenstraße mit einer Ampel geregelt.

Kurt-Eisner-Straße/Brandvorwerkstraße: In diesem Kreuzungsbereich sind vom 15. bis zum 29. Juni im Knotenbereich die Zufahrten zur Brandvorwerkstraße gesperrt.

Yorckstraße zwischen Christian-Ferkel- und Erika-von-Brockdorff-Straße: Vom 22. Juni bis zum 12. Juli ist dieser Bereich der Yorckstraße unpassierbar. Der Radverkehr wird an der Baustelle vorbeigeführt. Eine Busumleitung führt über die Erika-von-Brockdorff-Straße und die Dantestraße.

Plaußiger Dorfstraße/Ecke Winzerweg: Dort sollten Autofahrer vom 15. bis zum 26. Juni eine halbseitige Sperrung einplanen. Der Verkehr kann an der Baustelle abwechselnd vorbeifahren.

Prof.-Andreas-Schubert-Straße/Oertring/Saxoniastraße: Auch an dieser Stelle wird vom 15. bis zum 26. Juni die Fahrbahn halbseitig gesperrt und der Verkehr mit einer Wechsel-Ampel an der Baustelle vorbeigeführt.

Am Güterring: Vom 15. bis zum 30. Juni ist diese wichtige Verbindung komplett dicht.

B 6 zwischen Permoserstraße und Auf- und Abfahrt Autobahn 14: Mit weniger Platz müssen Autofahrer in diesem Bereich vom 21. bis 28. Juni auskommen. Sonntags gibt es dort ab sechs Uhr wechselnde Fahrspurreduzierungen, weil an der Ampel gearbeitet wird.

Brandiser Straße/Kirchweg: Auch dort ist vom 15. bis zum 26. Juni halbseitig gesperrt und eine Wechsel-Ampel geschaltet, die den Verkehr an der Baustelle vorbeileitet.

Böttcherweg in Höhe Schreinerweg: Der Böttcherweg ist vom 23. bis zum 26. Juni halbseitig dicht. Gleichzeitig wird eine unechte Einbahnstraße in Richtung Sattlerweg eingerichtet. Vom Schreinerweg ist nur ein Linksabbiegen in den Böttcherweg möglich.

Dortmunder Straße zwischen Eisenbahnüberführung und Sportplatz: Dieser Abschnitt wird vom 18. bis zum 25. Juni im Wechsel halbseitig gesperrt. Der Verkehr kann aber an der Baustelle vorbeifahren.

Georg-Schumann-Straße 93: Autofahrer sollten in dieser stark befahrenen Trasse vom 15. Juni bis zum 31. Dezember eine Fahrspurreduzierung einplanen. Der Verkehr wird in dieser Zeit an der Baustelle vorbeigeführt.

Quelle: Stadt Leipzig/Komm. Wasserwerke

Von Andreas Tappert