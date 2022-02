Leipzig

Auch 2022 müssen die Leipzigerinnen und Leipziger im Straßenverkehr mitunter mehr Zeit einplanen. Nachdem es im letzten Jahr bereits zu zahlreichen Einschränkungen kam, trifft es auch im noch jungen Jahr wieder wichtige Straßen. Wo drohen Verkehrsbehinderungen? Und warum wird gebaut? Das Verkehrs- und Tiefbauamt (VTA) hat auf Anfrage der LVZ mitgeteilt, wo die Schwerpunkte in diesem Jahr liegen.

Insgesamt hat das Rathaus 21,9 Millionen Euro für Baumaßnahmen im Haushalt veranschlagt – über eine Million Euro mehr als im vergangenen Jahr. Das sind die wichtigsten Bauvorhaben:

April bis September: Grunderneuerung der Linkelstraße

Fast 12.400 Kraftfahrzeuge werden einer Prognose des Rathauses zufolge im Jahr 2030 täglich über die Linkelstraße verkehren – dabei ist die Passage in Wahren schon heute eine Hauptverkehrsader des Leipziger Straßennetzes. Weil der bauliche Zustand bereits jetzt als schlecht gilt, soll die Linkelstraße zwischen Georg-Schumann- und Stahmelner Straße für einen grundhaften Ausbau von April bis September vollständig gesperrt werden. Die Kosten für den Ausbau auf einer Länge von 155 Metern betragen dem Rathaus zufolge rund 951.000 Euro.

Die Linkelstraße in Wahren wird ab April vollständig gesperrt. Quelle: André Kempner

Dabei möchten die Leipziger Verkehrsbetriebe auch Reparaturen im Bereich der Gleisschleife Wahren vornehmen. Ebenfalls geplant ist ein Radfahrstreifen, der stadtauswärts Richtung Rittergutsstraße eingeordnet werden soll. Neben einer Erneuerung der Fußwege hat sich die Stadt auch einen Ausbau der veralteten Straßenbeleuchtung vorgenommen.

Während der fünf Monate andauernden Arbeiten soll der Verkehr über die Lucknerstraße und Am Zuckmantel geführt werden. Für Anlieger und den Rettungsverkehr sollen die in der Straße gelegenen Grundstücke unter Baustellenbedingungen weiterhin erreichbar sein.

Mai bis Juli: Neue Fahrbahndecke für Brandenburger Straße

Im vergangenen Jahr mussten sich Autofahrer bereits rund um die die Brandenburger Brücke auf Einschränkungen einstellen – in diesem Jahr trifft es die Brandenburger Straße erneut. Im Zentrum-Ost soll die Fahrbahndecke von Am Gothischen Bad bis zur Adenauerallee instand gesetzt werden. Ebenfalls geplant ist die Restaurierung der Fahrbahndecke der Adenauerallee von der Rackwitzer bis zur Rohrteichstraße. An beiden Stellen kommt es zu einer halbseitigen Sperrung, so das Verkehrs- und Tiefbauamt. Der geplante Zeitraum für die Straßenbauarbeiten: Mai bis Juli 2022. Die Gesamtkosten für Planung und Bau betragen laut Stadtratsbeschluss 440.000 Euro.

In der Brandenburger Straße soll die Fahrbahndecke instand gesetzt werden. Quelle: Andre Kempner

Juni bis August: Neue Asphaltierung auf Friedrich-Ebert-Straße

Auch die Fahrbahndecke der vielbefahrenen Friedrich-Ebert-Straße im Zentrum-West soll in den Sommermonaten erneuert werden – im Bereich von der Karl-Tauchnitz- bis zur Käthe-Kollwitz-Straße. Angesetzt ist ein Zeitraum von Juni bis August. Mit der Revision sollen laut Stadt einem weiteren Verschleiß der Passage vorgebeugt und die Verkehrssicherheit erhöht werden. Der Verkehr wird wechselseitig geführt. Den dazu notwendigen Bau- und Finanzierungsbeschluss in Höhe von 368.000 Euro hat Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) bereits im Dezember auf den Weg gebracht.

Die vielbefahrene Friedrich-Ebert-Straße soll ab Juni saniert werden – für knapp 370.000 Euro. (Archivbild) Quelle: Christian Modla

Die Hauptverkehrsachse wurde im Jahr 2004 gebaut und seitdem immer wieder instand gesetzt. Die Stadt weist in dem Zusammenhang auf die hohe Frequenz hin, mit der Fahrzeuge die Friedrich-Ebert-Straße passieren. Mit der neuen Asphaltierung erhofft sich das Rathaus, hohen Sanierungskosten in den kommenden Jahren vorzubeugen. Wie es heißt, sollen die Risse und Spurrinnen beseitigt und damit ein Eindringen von Nässe in die unteren Tragschichten verringert werden.

Ecke Karl-Tauchnitz-/ Friedrich-Ebert-Straße bekommt feste Ampel

Wie erst Ende Januar bekanntgegeben wurde, erhält die Ecke Karl-Tauchnitz-/Friedrich-Ebert-Straße eine neue Ampel. Damit ist klar: Das Gebiet im Leipziger Zentrum-West wird im Sommer ein Schwerpunkt des Baustellengeschehens in Leipzig sein. So soll die Ampel parallel zur Asphaltierung in der Friedrich Ebert-Straße errichtet werden – konkret von Mitte Juli bis Mitte September. Vorgesehen ist eine Summe in Höhe von 554.000 Euro.

Die Ecke Karl-Tauchnitz-Straße / Friedrich-Ebert-Straße bekommt im Sommer eine feste Ampel. Quelle: Andre Kempner

Fahrrad- und Autofahrer müssen sich in dieser Zeit auf eine veränderte Verkehrsführung einstellen: Nach Angaben der Stadt wird während der Umbaumaßnahmen in der Zufahrt der Karl-Tauchnitz-Straße ein Radfahrstreifen markiert. Als Radspur soll die bisherige äußere Kfz-Rechtsabbiegespur in die Friedrich-Ebert-Straße genutzt werden. Die Stadt verspricht sich eine Verbesserung der Sicherheit und des Komforts für Radfahrer. Bisher besteht auf der Nordseite der Karl-Tauchnitz-Straße kein Radweg.

Wie es ferner hieß, werden im Bauabschnitt kurzzeitig alle Fahrtrichtungen gesperrt – ausgenommen der Verbindung von der östlichen Karl-Tauchnitz-Straße in die Friedrich-Ebert-Straße. Der Verkehr aus der östlichen Karl-Tauchnitz-Straße soll währenddessen unter anderem via Käthe-Kollwitz-Straße geführt werden. Die Baumaßnahme soll in zwei Abschnitten erfolgen: Erst soll die Ostseite der Ebert-Straße in Fahrrichtung Norden gesperrt werden, im Anschluss die Westfahrbahn.

März bis Juli: Knoten Hans-Driesch-/William-Zipperer-Straße dicht

Die Kreuzung Hans-Driesch-/William-Zipperer-Straße bekommt eine fest installierte Ampel – das Verkehrs- und Tiefbauamt plant entsprechend Bauarbeiten in der Zeit von März bis Juli. Der Knoten wird der Ankündigung zufolge währenddessen vollständig gesperrt, er soll zudem saniert werden. Die Stadt erachtet die Hans-Driesch-Straße als Teil des Hauptverkehrsnetzes in Leipzig und als wichtige Verbindung zwischen dem Zentrum und dem Stadtteil Leutzsch.

Stau in der Hans-Driesch-Straße: Ab März wird hier erneut gebaut Quelle: André Kempner

Den Großteil des Verkehrs macht am Knotenpunkt den Angaben nach der Berufs- und Wirtschaftsverkehr aus – die Etablierung einer festen Ampelanlage soll laut Plan die Verkehrssicherheit erhöhen und die Attraktivität für Fußgänger und Radfahrer erhöhen. Kostenpunkt sind insgesamt 715.000 Euro. Bereits ab Mitte Februar sind Leitungsbauarbeiten der Leipziger Wasserwerke avisiert.

Juli 2022 bis Oktober ’23: Kreisverkehrsbau an Unfallschwerpunkt

Das Hirschfelder Kreuz gilt als Unfallschwerpunkt. Quelle: Andreas Döring

Den Knotenpunkt Hirschfelder Straße/ Hersvelder Straße bei Engelsdorf bezeichnet die Stadt als Unfallschwerpunkt – mit dem Bau eines Kreisverkehrs soll dieser entschärft werden. Vorgesehen ist ein Zeitraum von über einem Jahr – vom Juli 2022 bis zum Oktober 2023. Zur Überbrückung der Baumaßnahme hat das Verkehrs- und Tiefbauamt eine Behelfsumfahrung angekündigt. Ursprünglich war die Realisierung schon im Jahr 2021 geplant.

Von Florian Reinke