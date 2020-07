Leipzig

Welche neuen Baustellen kommen in den nächsten Tagen auf die Leipziger zu? Hier die wichtigsten aktuellen Einschränkungen:

Gutenbergplatz: Vom 29. Juli bis zum 2. Oktober wird in mehreren Abschnitten eine Trinkwasserleitung ausgewechselt. Im ersten Bauabschnitt ist der Gutenbergplatz in Richtung Prager Straße gesperrt.

Gerberstraße: Dort müssen Autofahrer vom 2. November bis zum 30. Dezember Fahrspurreduzierungen auf dem Tröndlinring in Richtung Gerberstraße und auf der Gerberstraße in stadtauswärtiger Richtung beachten. Sie sind wegen der Sanierung des Hotels „Astoria“ erforderlich.

Industriestraße/ Nonnenstraße: Die Industriestraße ist in diesem Bereich vom 3. August bis zum 25. September wegen Straßenbauarbeiten und des Einbaus von Gehwegnasen halbseitig gesperrt. Der Verkehr wird mit einer Wechsel-Ampel an der Baustelle vorbeigeführt. Es kann in die nördliche Nonnenstraße aus der Industriestraße eingefahren werden, aber nicht auf die Nonnenstraße ausgefahren werden. Die Nonnenstraße ist in südliche Richtung voll gesperrt.

Nordstraße zwischen Parthen- und Ernst-Pinkert-Straße: Vom 27. Juli bis zum 18. September ist dieser Abschnitt wegen Verlegens einer Fernwärmeleitung in zwei Bauabschnitten halbseitig gesperrt.

Gustav-Adolf-Allee zwischen Louise-Otto-Peters-Allee und Delitzscher Landstraße: Dieser Bereich wird vom 30. Juli bis zum 22. August in mehrren Abschnitten für Straßenarbeiten voll gesperrt. Der erste Bauabschnitt betrifft bis 1. August die Bereiche Louise-Otto-Peters-Allee und den Kreisverkehr. Im zweiten Abschnitt wird vom 3. bis zum 8. August zwischen dem Kreisverkehr und der Ferdinand-Gruner-Straße gebaut. Eine Umleitung führt über die Wiederitzscher Landstraße.

www.leipzig.de/verkehrsinformationssystem

Von Andreas Tappert