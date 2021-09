Leipzig

Wer dachte, dass mit Schuljahresbeginn die Baustellenflut in Leipzig abebbt, wird enttäuscht: Die Mega-Baustelle am Martin-Luther-Ring wird ab Montag zwar durchlässiger, aber dafür starten im Grimmaischen Steinweg und in der Adenauerallee neue Bauvorhaben. Und auf Baustellen wie am Lindenauer Markt und am Adler gibt es ebenfalls neue Behinderungen. Die Details.

Martin-Luther-Ring

Am Martin-Luther-Ring fahren die Straßenbahnen ab 6. September wieder über den Peterssteinweg und bedienen die Haltestelle Wilhelm-Leuschner-Platz sowie die in der Karli. Der Autoverkehr kann bereits wieder über die Kreuzung Harkortstraße/Martin-Luther-Ring fahren.

Noch bis Ende November bleiben dort die Linien 2, 8, 9, 10 und 14 durch die Baulinien 31, 32, 34 und 38 ersetzt. Die Linie 89 tourt zwischen der Ersatzhaltestelle Neues Rathaus (in der Friedrich-Ebert-Straße) und Markt in beide Richtungen über Westplatz und Gottschedstraße und in Fahrtrichtung Connewitzer Kreuz bis voraussichtlich 16. September planmäßig ohne Umleitung über den Westplatz. Für den Autoverkehr stehen die nächsten Veränderungen am 13. September und 18. Oktober an – die Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) wollen vorher noch dazu informieren.

Am Adler

Am Adler können ab 6. September die Straßenbahnen in der östlichen Antonienstraße sowie der Dieskaustraße wieder verkehren. Lediglich die Überquerung des Kreuzungsbereichs in Nord-Süd-Richtung entlang des regulären Linienwegs der Linie 3 bleibt gesperrt. Die Straßenbahnlinien 1 und 3 tauschen daher bis voraussichtlich Juni 2022 die südwestlichen Äste: Linie 1 verkehrt nach Knautkleeberg und Linie 3 nach Lausen.

Die für die Linie 2 eingesetzte Baulinie 32 fährt zwischen Grünau-Süd und Wahren über Goerdelerring (Steige C/D) und Hauptbahnhof Westseite; im Westabschnitt wie die Linie 2 und im Nordabschnitt wie die Linie 10. Die Buslinie 60 tourt zwischen den Haltestellen Naumburger Straße und Rödelstraße in beiden Richtungen über die Ersatzhaltestellen Siemensstraße, Limburger Straße und Sportbad an der Elster. Für den Autoverkehr bleiben die Umleitungen bis zum 15. Oktober bestehen.

Lindenauer Markt

Dort beginnen jetzt neue Bauarbeiten in der Odermannstraße. Dies erfordert eine Sperrung der Linien 8 und 15 sowie den Einsatz eines Schienenersatzverkehrs zwischen Sportforum Süd und Miltitz.

Nach einer zwischenzeitlichen kurzen Vollsperrung am 5. September greifen vom 6. September bis Februar 2022 folgende Änderungen: Für die Linie 8 verkehren Ersatzbusse (SEV 8) als Quartiersbusse zwischen Schönauer Ring und Grünau-Nord im Ringlinienverkehr. Die Haltestelle Grünau-Nord wird ersatzweise an der Haltestelle Kursdorfer Weg bedient und an der Haltestelle Schönauer Ring ein Umstieg vom/zum SEV 15 eingerichtete.

Die Linie 15 fährt zwischen Goerdelerring (Steig C/D) und Waldplatz über die Haltestellen Gottschedstraße und Westplatz; im Westabschnitt verkürzt bis zur Ersatzendstelle Sportforum Süd beziehungsweise ab Angerbrücke. Außerdem werden Ersatzbusse (SEV 15) zwischen Sportforum Süd und Miltitz über Lützner und Plovdiver Straße eingesetzt. Sie bedienen alle Haltestellen der Straßenbahnlinien 15 auf diesem Abschnitt; statt der Haltestelle Lindenauer Markt wird eine Ersatzhaltestelle Odermannstraße in der Lützner Straße angesteuert.

Die Busse 61, 65, 66 und 161 verkehren mit kurzzeitigen örtlichen Umleitungen im Bereich Lützner Straße, die 62 zwischen Siriusweg und Rückmarsdorf, Einkaufspassage beziehungsweise Wachbergallee ohne Bedienung der Haltestelle Mitlitz.

Der Autoverkehr kann wieder zum Lindenauer Markt gelangen, aber die Odermannstraße ist zwischen Demmeringstraße und der Kreuzung zur Gemeindeamtsstraße voll gesperrt. Die Odermannstraße wird von der Lützner Straße aus und die Gemeindeamtsstraße von der Merseburger Straße aus zur Sackgasse.

Grimmaischer Steinweg

Dort erneuern die LVB vom 6. September bis zum 15. Oktober den zweigleisigen Abzweig ihrer Gleise am Johannisplatz. Dadurch können dort sowie in der Goethe-, Dresdner und inneren Prager Straße keine Straßenbahnen verkehren. Deshalb sind die Linien 4, 7 und N17 zwischen Hauptbahnhof (Steige C/D) und Reudnitz, Koehlerstraße in beiden Richtungen über die Haltestellen Hofmeisterstraße, Friedrich-List-Platz und Elsastraße unterwegs.

Die Linie 12 wird durch die Baulinie 31 ersetzt und die Linie 15 verkehrt zwischen dem Hauptbahnhof und dem Alten Messegelände über die Haltestellen Augustplatz, Roßplatz, Härtelstraße, Bayerischer Bahnhof, Johannisallee und Deutsche Nationalbibliothek. Außerdem wird ein Schienenersatzverkehr (SEV 15) eingesetzt, der zwischen Hauptbahnhof, Goethestraße (Steig J) und Naunhofer Straße über Prager Straße tourt und in diesem Abschnitt alle Haltestellen der Linie 15 bedient.

Die Baulinie 31 fährt zwischen Gohlis-Nord und dem S-Bahnhof Connewitz über Goerdelerring (Steige A/B), Hauptbahnhof (Steige A/B), Augustusplatz und Roßplatz. Im Nordabschnitt fährt die 31 wie die Linie 12 und im Südabschnitt wie die Linie 9.

Die Buslinien 72, 73 und N7 verkehren zwischen dem Hauptbahnhof (Steige K/D) und Reudnitz, Koehlerstraße in Fahrtrichtung Mölkau ab Hauptbahnhof (Steig D) über die Ersatzhaltestellen Augustusplatz, Johannisplatz, und Gerichtsweg, in Fahrtrichtung Hauptbahnhof über die Ersatzhaltestellen Reclamstraße, Gerichtsweg, Johannisplatz, Augustusplatz und Hauptbahnhof (Steig K/Taxistand).

Nadelöhr Johannisplatz

Autofahrer aus Richtung Osten sollte beachten, dass auf der Dresdner Straße stadteinwärts das Linksabbiegen in die Nürnberger Straße nicht mehr möglich ist, aber die Geradeausspur Richtung Augustusplatz sowie das Rechtsabbiegen in die Querstraße erhalten bleiben. Auch das Wenden auf dem Grimmaischen Steinweg über den Augustusplatz wird ermöglicht. Auf der Prager Straße können Autofahrer stadteinwärts nicht mehr in Richtung Grimmaischer Steinweg fahren, sondern müssen über Stephan- und Goldschmidtstraße zum Roßplatz/Innenstadtring ausweichen.

Wer aus der Querstraße in den Kreuzungsbereich rollt, kann nicht mehr in Richtung Nürnberger Straße, Johannisplatz sowie Dresdner Straße gelangen, nur das Rechtsabbiegen in Richtung Augustusplatz ist weiterhin möglich. Aus Richtung Westen können Autofahrer stadtauswärts noch in die Nürnberger und Prager Straße gelangen, gesperrt ist aber der Kreuzungsbereich Grimmaischer Steinweg in Richtung Dresdner Straße. Umleitungen führen über Prager und Oststraße.

Adenauerallee

Ab dem 6. September erneuert die Stadt auch die Fahrbahndecke der Adenauerallee von der Torgauer bis zur Rohrteichstraße. Der Autoverkehr fließt deshalb bis zum 8. Oktober in beide Richtungen ab der Torgauer Straße über die Leupold-, Braun-, Theklaer, Ossietzky-, Volbeding- und Mockauer Straße.

Bessere Bus-Anschlüsse

Ab dem 6. September verdichten die LVB die Buslinie 89 montags bis samstags vom bisherigen 15-Minuten-Takt auf einen tagesdurchgängigen Zehn-Minuten-Takt. Auch der Schülerverkehr der Linien 60E und 74E für die Gerda-Taro-Schule wird angepasst. Die abendlichen Sammelanschlüsse am Hauptbahnhof beginnen wieder täglich um 22.45 Uhr und enden sonn- und feiertags schon um 9.15 Uhr.

Von Andreas Tappert