Welche neuen Baustellen kommen in den nächsten Tagen auf Leipzigerinnen und Leipziger zu? Hier die neu geplanten Einschränkungen.

Gerberstraße/Kurt-Schumacher-Straße: Vom 26. bis zum 30. April müssen Autofahrer wegen Arbeiten an Abwasserleitungen in diesem Bereich mit Fahrbahneinengungen und einer Vollsperrung in der kleinen Gerberstraße rechnen. Die Verkehrsströme werden mit einer Ampel an der Baustelle vorbeigeführt. Es ist keine Einfahrt in die kleine Gerberstraße über die Kurt-Schumacher-Straße möglich.

Richard-Lehmann-Straße: Vom 27. bis zum 28. April tritt nachts zwischen 22 Uhr und 4 Uhr ein Kran in Aktion und die Fahrbahn wird schmaler.

Engelsdorfer Straße: Wegen Arbeiten an einem Abwasserstrang sind am 28. und 29. April auch in dieser Trasse Fahrbahneinengungen notwendig. Der Verkehr wird mit einer Wechselampel an der Baustelle vorbeigeführt.

