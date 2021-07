Baustellen in Leipzig: Ring, Adler und Klingerbrücke ab heute dicht

Leipzig

Straßenbahnnutzer und Autofahrer müssen ab Samstag umdenken, weil drei große Baustellen starten. Betroffen sind der Martin-Luther-Ring, der Adler und die Klingerbrücke in der Käthe-Kollwitz-Straße. „Wer dort unterwegs ist, sollte sich vor Fahrtantritt darüber informieren, wo es Umleitungen und Schienenersatzverkehr gibt“, rät Katja Gläß, Sprecherin der L-Gruppe.

Autofahrern wird empfohlen, am Montag deutlich mehr Fahrtzeit einzuplanen. „Besonders betroffen ist der Verkehr aus Richtung Grünau“, warnt Sprecherin Gläß. Auch die Innenstadt sei schwerer erreichbar. Ausführliche Bauinformationen gebe es unter www.l.de/verkehrsbetriebe. Am Martin-Luther-Ring sei auch zu beachten, dass es verschiedene Bauphasen mit unterschiedlichen Umleitungskonzepten für Autofahrer gibt.

Der Lutherring wird zwischen Karl-Tauchnitz-Straße und Roßplatz gesperrt. Quelle: LVZ

Linien 2 und 9 werden gekappt

Martin-Luther-Ring: Dort wird zwischen Karl-Tauchnitz-Straße und Roßplatz gesperrt. Die Linien 2 und 9 sind nicht im Einsatz und werden durch die Baulinien 34 und 39 ersetzt. Die Linie 8 verkehrt zwischen den Haltestellen Westplatz und Hofmeisterstraße über die Haltestellen Gottschedstraße, Goerdelerring (Steige C/D) und Hauptbahnhof (Steige A/B). Die 10 und 11 fahren zwischen Augustusplatz und Richard-Lehmann-Straße über Roßplatz, Härtelstraße, Bayerischer Bahnhof, Körnerstraße, Kurt-Eisner-/Arthur-Hoffmann-Straße, Steinplatz und Arthur-Hoffmann-/Richard-Lehmann-Straße. Die Baulinie 39 verkehrt zwischen Thekla und Naunhofer Straße über Hauptbahnhof (Steige A/B), Augustusplatz und Roßplatz; im Nordabschnitt wie Linie 9 und im Südabschnitt wie Linie 2.

Das Umleitungskonzept für die neue Großbaustelle Martin-Luther-Ring. Quelle: LVB

Für die Linie 11 wird zwischen dem Roßplatz und dem Connewitzer Kreuz Schienenersatzverkehr (SEV) eingesetzt. Die Busse rollen über die Karl-Liebknecht-Straße und bedienen dort alle Haltestellen der Linien 10 und 11. Eine Ersatzhaltestelle Roßplatz gibt es in der Grünewaldstraße in Fahrtrichtung Süden angesteuert. Außerhalb der Einsatzzeit der Linie 10 fährt der SEV 11 ab Connewitzer Kreuz verlängert über Arno-Nitzsche-, Zwickauer und Liechtensteinstraße bis zum Straßenbahnhof Connewitz. Die Buslinie 89 tourt in Richtung Hauptbahnhof von einer Ersatzhaltestelle Neues Rathaus – die in der Friedrich-Ebert-Straße eingerichtet wird – über die Haltestellen Westplatz, Gottschedstraße und Markt.

Schienenersatzverkehr zwischen Westplatz und Adler

Am Adler: Dort ist die Linie 1 bis zum 13. August zwischen Westplatz und Adler über Waldplatz, Sportforum Süd, Angerbrücke, Felsenkeller, Elster-Passage und Markranstädter Straße unterwegs. Ab 14. August verkehrt die 1 zwischen den Haltestellen Marschnerstraße und Adler über die Nonnenstraße, den Felsenkeller, die Elster-Passage und die Markranstädter Straße. Schienenersatzverkehr (SEV 1) wird zwischen Westplatz und Limburgerstraße beziehungsweise Adler eingesetzt und bedient die Haltestellen der Linie 1 auf diesem Abschnitt. Die Straßenbahnlinie 2 ist in der Bauzeit nicht im Einsatz und die Linie 3 pendelt zwischen Adler und Grünau-Süd im Zuge der Linie 2 über Antonien- und Ratzelstraße. Schienenersatzverkehr (SEV 3) ist zwischen der Ersatzhaltestelle Limburgerstraße und Endstelle Knautkleeberg im Einsatz. Sie bedient zusätzlich die Haltestellen Siemens-, Antonien-/Gießerstraße und Sportbad an der Elster sowie – mit besonders abweichender Lage – die Haltestellen Schwartze-, Hutten-, Gerhard-Ellrodt-Straße und Wasserwerk Windorf.

So wird der öffentliche Nahverkehr am Adler umgeleitet. Quelle: LVB

Am Adler soll der Autoverkehr aus Richtung Ost, Nord und West bis zum 15. Oktober über Limburger-, Gießerstraße und Erich-Zeigner-Allee ausweichen, der aus Richtung Süd über Windorfer und Altranstädter Straße.

Klingerbrücke für Fußgänger passierbar

Käthe-Kollwitz-Straße:An der Klingerbrücke wird der Autoverkehr in beiden Richtungen über Marschnerstraße, Edvard-Grieg-Allee, Karl-Tauchnitz-, Wundt-, Antonienstraße und Erich-Zeigner-Allee umgeleitet. Dort fährt für die Straßenbahnlinie 14 eine Bauline 34 bis zum 13. August zwischen Westplatz und Felsenkeller. Dabei werden die Haltestellen Waldplatz, Sportforum Süd und Angerbrücke angesteuert. Fußgänger und Radfahrer können die Brücke jederzeit auf dem nördlichen Gehweg weiter nutzen, heißt es im Rathaus.

Von Andreas Tappert