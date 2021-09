Eigentlich hatte ganz Leipzig darauf gehofft, dass das aktuelle Baustellen-Chaos mit Schulbeginn endet. Doch was jetzt anrollt, wird fast noch schlimmer: Es zwar einige Erleichterungen, aber auch viele neue Einschränkungen – für den Autoverkehr und bei den LVB. An diesen Stellen klemmt es in den nächsten Wochen und Monaten besonders.