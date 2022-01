Leipzig

Welche neuen Baustellen kommen in den nächsten Tagen auf Leipzig zu? Hier die wichtigsten aktuellen Einschränkungen:

Ludolf-Colditz-Straße: In Höhe der Holzhäuser Straße 78a wird die Trasse am Montag in südliche Richtung gesperrt. Dort arbeiten die Stadtwerke bis zum 12. Februar an einer Stromleitung. Für den Autoverkehr wird eine Umleitung eingerichtet, die über die Holzhäuser und Schönbachstraße verläuft.

Zweinaundorfer Straße: Wegen Arbeiten des städtischen Amtes für Stadtgrün und Gewässer ist dort von Montag bis zum 4. Februar jeweils von 9 bis 14 Uhr die stadtauswärtige Fahrspur gesperrt. Der Verkehr kann wechselseitig an der Baustelle vorbeifahren.

Engelsdorfer Straße 368-370: Für Arbeiten an einer Telekommunikationsanlage wird am 7. Februar die Fahrbahn in Richtung Hugo-Aurig-Straße eingeengt. Der Verkehr wird bis zum 11. Februar mit Gelbmarkierungen an der Baustelle vorbeigeführt.

Merseburger Straße: Ebenfalls ab 7. Februar wird die Merseburger zwischen Wieland- und Calvisiusstraße stadtauswärts gesperrt. Bis zum 11. Februar fließt der Verkehr über Georg-Schwarz- und Wielandstraße.

Quelle: Stadt Leipzig/Komm. Wasserwerke

www.leipzig.de/verkehrsinformationssystem

Von Andreas Tappert