Leipzig

Welche neuen Baustellen kommen in den nächsten Tagen auf die Leipzigerinnen und Leipziger zu? Hier die aktuellen Einschränkungen nach Angaben der Stadt und Wasserwerke:

Karl-Liebknecht-/Kurt-Eisner-Straße: Wegen Gleisbauarbeiten muss vom 23. August bis zum 10. September die Überfahrt der Karl-Liebknecht-Straße auf die Kurt-Eisner-Straße in östliche Richtung gesperrt werden. Das Linksabbiegen ist deshalb von der Karl-Liebknecht-Straße auf die Kurt-Eisner-Straße nicht möglich. Eine Umleitung führt über Wundt-, Richard-Lehmann- und Arthur-Hoffmann-Straße. Außerdem werden die Fahrspuren der Kurt-Eisner-Straße in westliche Richtung reduziert.

Heinrich-Heine-Straße: Vom 23. August bis zum 27. August muss diese Verbindung halbseitig gesperrt werden. Die Zufahrt von der Leipziger Straße in die Heinrich-Heine-Straße ist in dieser Zeit nicht möglich.

Georg-Schumann-Straße von Annaberger Straße bis Viadukt: Autofahrer sollten sich vom 23. August bis zum 11. September in diesem Bereich auf eine Fahrspurreduzierung in beide Richtungen einstellen. Die Kreuzung Georg-Schumann-Straße/Am Pfefferbrückchen wird komplett gesperrt. Die Zufahrt zur Friedrich-Bosse-Straße ist in stadtauswärtiger Richtung über Georg-Schumann-Straße/Toskastraße möglich.

Lützner Straße zwischen Brünner und Heidelberger Straße: In diesem Abschnitt wird vom 24. August bis zum 17. Dezember die Fahrspur in stadteinwärtiger Richtung eingeengt. Die Zufahrten in die Wohngebiete südlich der Lützner Straße wird abschnittsweise freigegeben; die Erreichbarkeit werde sichergestellt, heißt es im Technischen Rathaus.

Mölkauer Straße: Auch dort ist vom 23. August bis zum 30. September eine Fahrbahneinengung erforderlich. Betroffen ist die Fahrtrichtung nach Mölkau. Der Autoverkehr kann abwechselnd an der Baustelle vorbeifahren.

Mehr unter: www.leipzig.de/verkehrsinformationssystem

Von Andreas Tappert