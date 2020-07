Leipzig

Welche neuen Baustellen kommen in den nächsten Tagen auf die Leipziger zu? Hier die wichtigsten aktuellen Einschränkungen:

Georg-Schwarz-Straße/ Georg-Schwarz-Brücke:Wegen der Sanierung von Straßenbahngleisen kommt es auf der Georg-Schwarz-Brücke zu Fahrspurreduzierungen in drei Abschnitten: von Montag bis Freitag Sanierung der Innenschienen – der Verkehr wird links und rechts an der Baustelle vorbeigeführt; vom 11. bis 14. Juli Sanierung der stadtauswärtigen Außenschienen; vom 15. bis 17. Juli: Sanierung der stadteinwärtigen Außenschienen. Während der Arbeiten ist keine Zufahrt von der Heinrich-Heine-Straße in die Leipziger Straße oder in Georg-Schwarz-Straße möglich. Die Straßenbahnsperrung erfolgt ab Philipp-Reis-Straße.

Stahmelner Straße/Linkelstraße/ Friedrich-Bosse-Straße/Am Hirtenhaus: Die Kanal- und Leitungsarbeiten der Leipziger Wasserwerke in diesem Bereich treten in eine neue Phase. Ab Montag ist deshalb die Kreuzung Linkelstraße/Stahmelner Straße/ Friedrich-Bosse-Straße/Am Hirtenhaus/Rittergutsstraße bis Mitte Dezember voll gesperrt. Eine Zu- beziehungsweise Abfahrt von Leutzsch nach Wahren ist nicht möglich. Der Verkehr wird in beiden Richtungen weiträumig über die Georg-Schumann-, Breitenfelder, Möckernsche, Mencke-, Platnerstraße, Waldstraße, Leutzscher Allee, Am Sportforum, Hans-Driesch-, Rückmarsdorfer, Merseburger, Ludwig-Hupfeld-, Georg-Schwarz-, Leipziger Straße sowie Am Ritterschlösschen und Gustav-Esche-Straße umgeleitet. Der Fußgängerverkehr ist gewährleistet.

Gustav-Kühn-Straße: Vollsperrung wegen der Verlegung einer Gashochdruckleitung von Montag bis 31. Juli. Ein Abbiegen von der Georg-Schumann-Straße in die Gustav-Kühn-Straße ist nicht möglich. Eine örtliche Umfahrung ist ausgeschildert.

Friedrich-Ebert-Straße zwischen Carl-Maria-von-Weber-Straße und Waldplatz: Fahrbahneinengungen und Gehwegsperrung wegen Kanalbauarbeiten bis zum 31. Juli. Für Fußgänger wird eine zusätzliche Ampel in der Carl-Maria-von-Weber-Straße eingerichtet.

Gustav-Adolf-Allee: Halbseitige Sperrung des Kreisverkehres wegen des Baus einer Trinkwasserleitung von Montag bis 14. Juli. Die Durchfahrt erfolgt per Ampelschaltung – Staugefahr! Die Umfahrung über die Wiederitzscher Landstraße wird empfohlen.

Stephanstraße/ Prager Straße: Fahrbahneinengung in der Prager Straße in stadtauswärtiger Richtung von Montag bis Freitag wegen Bordregulierung. Für Lkw ist das Rechtsabbiegen aus der Stephanstraße verboten. Umleitung für Lkw über Goldschmidtstraße, Talstraße und Prager Straße.

Zwickauer Straße zwischen Probstheidaer Straße und Watestraße: Vollsperrung der stadtauswärtigen Fahrbahn von Montag bis Freitag wegen Schadensbehebung nach Fahrbahneinbruch. Umleitung über Probstheidaer Straße, Karl-Jungbluth-Straße, Liechtensteinstraße und Dankwartstraße.

Rolf-Axen-Straße zwischen Klingenstraße und Antonienbrücke: Vollsperrung in mehreren Bauabschnitten bis zum 31. August. Grund: Trinkwasser-, Abwasser- und Straßenbau.

