Leipzig

Im Leipziger Westen spielen sich dramatische Szenen ab: Weil wegen einer Baustelle seit Montag die Antonienstraße rund um den Adler stadteinwärts gesperrt ist, gibt es auf der Umleitungsstrecke Gießer-, Limburgerstraße und Erich-Zeigner-Allee zahlreiche Staus, in denen auch viele Schienenersatzverkehr-Busse der Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) stecken bleiben.

Am Montag 40 Minuten Wartezeit, am Dienstag noch 20 Minuten

An zahlreichen Haltestellen drängen sich deshalb die Fahrgäste und warteten am Montag bis zu 40 Minuten auf Bus und Bahn; am heutigen Dienstag waren es immer noch bis zu 20 Minuten. Die LVB gehen davon aus, dass diese Verspätungen am Mittwoch und Donnerstag auf rund zehn Minuten zurückgehen. Anschließend würden Busse und Bahnen wieder weitgehend im normalen Takt fahren, heißt es.

Schuld an der Entwicklung sind laut LVB die massiven Verkehrseinschränkungen am Adler und an der Klingerbrücke, die sich gegenseitig verstärken und das Verkehrssystem im Leipziger Westen überfordert haben. „Auf den anderen Baustellen im Stadtgebiet haben wir nicht so große Probleme“, betont Jörg Sureck, Leiter der LVB-Verkehrssteuerung.

Mit zusätzlichem Schülerverkehr gäbe es noch größere Probleme

Der Umleitungsverkehr der Großbaustelle Martin-Luther-Ring laufe zum Beispiel ohne größere Probleme ab. „Für den Autoverkehr gab es auch in der Hans-Driesch-Straße im Bereich der Landauerbrücke Staus“, so Sureck. „Wenn dort noch der Schülerverkehr unterwegs wäre, hätten wir noch größere Probleme gehabt.“ Aber durch die Ferienzeit würden diese Busse ja nicht verkehren.

Besonders stark betroffen waren am Dienstag immer noch die Straßenbahnlinien 1 und 3, der Schienenersatzverkehr 1 und die Buslinie 60. „Aber diese Staus sind schon deutlich geringer geworden“, so Sureck am Dienstag. „Aktuell koordinieren wir mit der Stadt noch Ampelphasen. Die Verspätungen betragen im Durchschnitt noch zehn Minuten.“

Empfehlung der LVB: Eine Bahn oder einen Bus früher fahren

Der LVB-Experte empfiehlt den betroffenen Fahrgästen, in dieser Woche eine Bahn oder einen Bus früher zu fahren, besonders in den Hauptverkehrszeiten am Morgen und in der Nachmittagsspitze. In der nächsten Woche werde es dann kaum noch Verspätungen geben, weil sich die Verkehrsteilnehmer dann erfahrungsgemäß auf die neue Situation eingestellt haben. „Da müssen wir jetzt mal durch“, meint Sureck.

Von Andreas Tappert