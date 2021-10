Leipzig

Was sich aktuell auf Leipzigs Straßen abspielt, macht einfach nur fassungslos: Autofahrer, die vom Norden der Stadt in den Süden sollen, sollten am besten über den Autobahnring fahren, lautet eine der Umleitungsempfehlungen. Denn durch die Baustellenflut gibt es praktisch keine andere Verbindung mehr, auf der man im Stadtgebiet zügig vom Norden in den Süden kommt. Deutlicher kann ein Offenbarungseid nicht ausfallen.

Dass der Fahrplan einer LVB-Buslinie zusammenbricht und die Strecke verändert werden muss, weil die Busse im Stau nicht mehr vorankommen, ist ein Novum. Eine Alternative für Autofahrer müsste anders aussehen. In der Stadtverwaltung hebt das aber offenbar trotzdem niemanden an. Was braucht es noch, bis der Amtsschimmel endlich begreift, was sich vor seiner Rathaustür abspielt?

Dass im Leipziger Baustellen-Management alles drunter und drüber geht, steht jetzt außer Frage. Wie es zu diesen dramatischen Zuständen kommen konnte, muss dringend aufgeklärt werden. Und auch wer daran schuld ist. Leipzig braucht kein Baustellenchaos ohne Ende.

Von Andreas Tappert