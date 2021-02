Bauunternehmer Gröner startet in Leipzig wieder durch

Leipzig

Der bekannte Bauunternehmer Christoph Gröner startet jetzt auch in Leipzig wieder durch. Der Aufbau seiner neuen Firmengruppe sei weitgehend gelungen, sagte der 52-Jährige der LVZ. „Wir haben für die Gröner Group schon über 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingestellt, bundesweit sieben Niederlassungen eröffnet.“

Vor allem sei die Trennung von der Consus Real Estate nun vollständig abgeschlossen. Wie berichtet, hatte Gröner seine vor 25 Jahren in Leipzig gegründete CG Gruppe erst bei der milliardenschweren Consus eingebracht, sich dann jedoch im März 2020 entschieden, wieder eigene Wege zu gehen. In der Folge kamen auch in Leipzig große Baustellen zeitweilig zum Erliegen.

Consus stellt früheres Technisches Rathaus fertig

Das Entflechten der Unternehmen und Projekte habe einige Zeit benötigt. Mittlerweile sei aber klar, wer welche Vorhaben fortsetzt. „Consus hat gerade eine eigene Niederlassung in Leipzig bezogen. Ich bin mir sicher, dass die Kollegen schon sehr bald ihre Baustellen hier wieder hochfahren“, so Gröner.

Der Umbau des früheren Technischen Rathauses in der Prager Straße soll durch den Vorhabenträger Consus in Kürze wieder aufgenommen und noch 2021 geschafft werden. Geplant sind (durch Einschnitte über einem Gewerbesockel) vier Türme mit 280 Wohnungen. Quelle: Kempner

Tatsächlich teilte Consus jetzt auf einer neuen Internetseite mit, dass der Umbau des früheren Technischen Rathauses an der Prager Straße zu 280 Wohnungen noch in diesem Jahr fertiggestellt werden soll. Das Ziel für das benachbarte Ostforum sowie für 192 neue Wohnungen an der Kreuzstraße liege im nächsten Jahr. Bereits wieder bauen lässt Consus indes an der Dessauer Straße in Eutritzsch – dort sollen noch dieses Jahr 187 Wohnungen stehen.

Mit den Consus-Projekten sei die neue Gröner Group nicht mehr verbandelt, versicherte deren Namensgeber. Sie kümmere sich vielmehr weiter um die Kunst- und Gewerbehöfe in Plagwitz (früheres Rübesam-Areal), den Postbahnhof in Schönefeld, um die denkmalgeschützten Mansfeld-Hallen in Paunsdorf, zudem um Wohn- und Gewerbeobjekte an der Wittenberger, Mockauer, Pittler- und Rosenowstraße.

Leipzig wird Schauplatz für mehrere Pilotprojekte

„Auch wenn der Hauptsitz unseres Unternehmens inzwischen in Berlin ist – in Leipzig schlägt weiterhin unser Herz“, beteuerte Gröner. Von hier aus würden nicht nur die anderen mitteldeutschen Standorte wie Dresden und Erfurt gesteuert. Die Messestadt sei zugleich Schauplatz für mehrere Pilotvorhaben, mit denen man nichts Geringeres erreichen wolle als das Bauen in ganz Deutschland zu revolutionieren.

An der Limburgerstraße in Plagwitz startet die CG Elementum in wenigen Wochen ein Pilotprojekt. Dabei entstehen erstmals individuelle Häuser aus fertigen Wand- und Deckenelementen, die in einem nagelneuen Werk bei Erfurt hergestellt werden. Quelle: Gröner Group / CZ Visuals

So entstehe ab März in Plagwitz das erste Gebäudeensemble, welches das Tochterunternehmen CG Elementum aus vorgefertigten Betonteilen errichten wird. Für die 92 Wohnungen plus Tiefgarage werden exakt 530 Decken, 635 Wände und 64 Hohlwände in einem nagelneuen Werk mit viel Robotertechnik bei Erfurt gefertigt – nur zwei Mitarbeiter benötigen dafür acht Tage.

Diese industrielle Vorfertigung spare Zeit und Kosten, erläuterte Ulf Graichen, der Leipziger Niederlassungsleiter und Prokurist der Gröner Group. „Es werden weniger Rohstoffe gebraucht, weniger Kohlendioxid freigesetzt. Bis zu 40 Prozent des Materials kann von Abbruchunternehmen bezogen und so recycelt werden.“ Die Produkte aus dem neuen Werk seien nicht vergleichbar mit den monotonen Plattenbauten aus DDR-Zeiten. „Sie ermöglichen individuelle Neubauten zu sehr günstigen Preisen und damit bezahlbaren Mieten. Dafür hatte die ganze Branche in den letzten Jahren zu wenig unternommen.“

Plagwitzer Ruine gehörte einst zur Kammgarnspinnerei

Priorität habe für die CG Elementum ebenso, durch Einsatz von Erdwärme, Wasserstoff und anderen erneuerbaren Energien in Kürze klimaneutrale Häuser zu errichten.

Im Bereich des heutigen Rewe-Parkplatzes an der Zschocherschen Straße standen einst Flachbauten der Kammgarnspinnerei Stöhr&Co. Die riesige Fabrik zog sich von der Wachsmuthstraße bis zur Erich-Zeigner-Allee und der Elster. Das meiste davon wurde im Zweiten Weltkrieg zerstört. Dieses historische Foto zeigt etwas angeschnitten auch den nicht denkmalgeschützten Klinkerbau (rechts), dessen Ruine im Januar abgerissen wurde. Quelle: Sächsisches Staatsarchiv

Wie berichtet, wurde für das Pilotprojekt in Plagwitz soeben eine Ruine an der Limburgerstraße abgerissen. Das seit Jahrzehnten leere Gebäude gehörte einst zur Kammgarnspinnerei Stöhr&Co, schrieb LVZ-Leserin Annelis Tienelt an die Redaktion. „Zu DDR-Zeiten beherbergte der Klinkerbau den VEB Projektierung, Konstruktion, Montage für Kohleveredlungsanlagen.“

Elipamanoke und Täubchenthal unter Bestandsschutz

In Plagwitz wolle die Gröner Group auch weiterhin Raum für Ansiedelungen schaffen, Büros, Wohnungen, ein Hotel bauen, so Graichen. „Werkstätten, Ateliers und die Clubs wie Elipamanoke und Täubchenthal sind uns sehr wichtig. Gerade die kleinen und kulturellen Mieter haben Bestandsschutz, auch wenn noch große dazu kommen.“

Die denkmalgeschützten Mansfeld-Hallen an der Riesaer Straße in Paunsdorf öffnen in diesem Jahr als Innovations- und Ausbildungszentrum. In den frisch sanierten Hallen sollen dann unter anderem 42 Auszubildende unterrichtet werden und bei Bedarf kleine Apartments mieten können. Quelle: Gröner Group / CZ Visuals

Jede Menge neue Gewerbeflächen entstünden zeitnah im Osten der Stadt. Seit Sommer 2020 würden die Mansfeld-Hallen an der Riesaer Straße saniert und in wenigen Monaten als Innovations- und Ausbildungszentrum eröffnet. Auf fast 1,4 Hektar Geschossflächen seien unter anderem Lehrwerkstätten, Schulungsräume und Apartments für 42 Jugendliche sowie Bereiche zur seriellen Vorfertigung von Ausbauelementen (wie Bodenbeläge) geplant.

Baugenehmigung für riesigen Postbahnhof erteilt

Zeitnah das wichtigste Gewerbeobjekt in Leipzig bleibe freilich der 1912 eingeweihte, einstmals größte Postbahnhof der Welt in Schönefeld. Nachdem die 1,2 Hektar umspannenden Hallen nördlich der Adenauerallee voll vermietet sind, sollen jetzt Stück für Stück weitere 2,7 Hektar auf der Südseite folgen. Brandschäden an Fenstern und Dächern des Verwaltungsbaus in der Adenauerallee wurden inzwischen beseitigt. Seit wenigen Wochen liege für das Konzept „Mariannen-Campus“ die Baugenehmigung vor.

In die achtschiffige Halle des einstmals größten Postbahnhofs der Welt in Schönefeld werden weitgehend verglaste Bürogebäude in Modulbauweise eingezogen. Quelle: Gröner Group / CZ Visuals

Dabei bleibe die 200 Meter langen Bahnhofshalle in Richtung City geöffnet, bekomme aber Bürogebäude in Modulbauweise unter die achtschiffige Decke, so Graichen. Der alte Ringlokschuppen nebenan werde ebenfalls denkmalgerecht saniert und zu modernen Gewerbeflächen im historischen Ambiente.

