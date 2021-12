Leipzig

Vor zweieinhalb Jahren wurde im Leipziger Stadtteil Leutzsch der Grundstein für ein neues Altenpflegeheim gelegt. Auf einer Freifläche direkt gegenüber des historischen Rathauses – im Quartier früher auch „Liebesinsel“ genannt – sollte bis zum Jahresende 2020 eine moderne Unterkunft für Seniorinnen und Senioren entstehen. Die Berliner Betreibergesellschaft Auriscare plante mit einem zweistelligen Millionenbetrag und beauftragte einen Dresdner Projektentwickler mit der Umsetzung an der Kreuzung Georg-Schwarz-Straße und Rückmarsdorfer Straße. Der Architektenvorschlag sah unter anderem auch Platz für einige Läden im Erdgeschoss vor. Zudem sollte auf dem Vorplatz eine frei nutzbare Grünfläche entstehen.

Inzwischen steht das Gebäude auf dem 2500 Quadratmeter großen Areal, doch eröffnet ist es auch ein Jahr nach der ursprünglich geplanten Fertigstellung noch nicht. Das steigert die Ungeduld bei einigen Interessierten im Wohnviertel, denn Plätze in der Altenpflege sind in der Messestadt heiß begehrt. Die LVZ hat bei Auriscare-Geschäftsführer Andreas Priefler nachgehakt.

Herr Priefler, wie ist der aktuelle Stand bei ihrem Bauprojekt in Leipzig-Leutzsch?

Der Bau ist in vollem Gange und geht planmäßig in die Schlussphase bis hin zu Fertigstellung in 2022. Derzeit wird insbesondere die technische Gebäudeausrüstung realisiert – etwa Elektroinstallationen und Heizung- sowie Lüftungsanlagen.

So soll das „Seniorendomizil Am Stadtplatz“ gegenüber des Leutzscher Rathauses nach Fertigstellung aussehen. Quelle: Auriscare

Wann ist denn konkret mit einer Eröffnung zu rechnen?

Wir haben längst mit der Planung der Eröffnung der Seniorenpflegeeinrichtung begonnen. Die Pflegeeinrichtung in Leipzig-Leutzsch wird den Namen „Seniorendomizil Am Stadtplatz“ tragen und ein Pflegeplatzangebot für 147 Senioren schaffen. Bereits heute sind wir mit vielen Partnern der Gesundheitsversorgung vor Ort im Austausch, um das Netzwerk in der pflegerischen Versorgung engmaschig auszugestalten. Die Voreröffnung beginnt im Sommer 2022. Wir gehen derzeit von einer Eröffnung der Pflegeeinrichtung im vierten Quartal 2022 aus.

Eigentlich sollte das Pflegeheim ja bereits Ende 2020 fertig gestellt werden. Was hat die Arbeiten verzögert?

Bedingt durch die Corona-Pandemie war es in der Vergangenheit zu Bauverzögerungen gekommen, da sich das Lockdown-Umfeld und die Lieferkettenverzögerungen auf die Planung und ausführenden Gewerke einschließlich der Bearbeitung durch die beteiligten Behörden durchgezogen hatten. Dies ist überwunden, so dass wir nicht mehr mit weiteren Verzögerungen rechnen.

Der Bedarf in Leipzig ist groß. Können sich Interessierte bereits für einen Platz bewerben?

Ja. Wir starten derzeit mit unseren Belegungsmanagement-Listen und informieren die Interessierten regelmäßig über den Stand der Eröffnungs- und Einzugstermine. Interessenten können sich gerne an die unsere Serviceabteilung per Email (info@auriscare.de), telefonisch (030 2062 7919 0), Fax (030 2062 7919 9) oder per Brief (Auriscare, Service und Verwaltung, Taubenstraße 20, 10117 Berlin) wenden.

Von Matthias Puppe