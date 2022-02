Der Investor für eines der größten Neubauvorhaben in Leipzig will umfangreiche Artenschutzmaßnahmen auf dem Areal Bayerischer Bahnhof starten. Damit Kröten umgesiedelt werden können, soll Ostdeutschlands ältester Techno-Club bis 31. März 2022 ausziehen. Steht die Distillery am alten Standort nun vor dem Aus?