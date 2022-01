Die Erwartungen waren hoch, als Tierschützer vor einem Jahr zusammen mit der Deutschen Bahn am Bayerischen Bahnhof in Leipzig ein Taubenhotel errichteten. Mit Hilfe eines zweistöckigen Containers, der regelmäßig mit artgerechtem Futter ausgestattet wurde, sollten die Tiere bewegt werden, die Station zu verlassen und umzuziehen. Doch was ist aus dem Projekt geworden? Ein Vor-Ort-Bericht.