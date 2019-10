Beauty Event: Alltagsfrauen werden zur „Pretty Woman“

Leipzig

Sich schön wie eine Prinzessin fühlen – dieser Traum kann sich erfüllen. Am 15. November kommt das Beauty-Event „Princess for one day“ ins Hotel Fürstenhof. Frauen ab 16 Jahre können in dreistündigen Workshops mit Umstylen und Schminken zur „Pretty Woman“ werden. Weder beim Alter noch bei der Konfektionsgröße gibt es Grenzen nach oben. Das Ganze wird in Vorher-Nachher-Fotos für die Ewigkeit festgehalten.

Zeigen, wie es geht

Vorher-Nachher-Fotos Quelle: Guido Karp

Los geht’s mit dem „Vorher-Foto“. Danach kümmern sich an hell erleuchteten Schminktischen zwölf Top-Stylisten um die maximal 24 Prinzessinnen in spe. „So viele Frauen kommen zu uns, die einfach Lust auf ein neues Ich haben, aber trotzdem sie selbst bleiben wollen. Den meisten fehlt die Erfahrung, egal ob beim Schminken oder im Fotostudio“ erzählt Starfotograf Guido Karp (56). Immer wieder muss er sich anhören „Achtung, jetzt kommt ein schwerer Fall“ oder „Mich kann man gar nicht fotografieren“. Genau dafür ist die Aktion da – um Frauen zu zeigen, wie sie sich zu Hause in weniger als 30 Minuten mit handelsüblichen Produkten hübsch machen oder mal anders stylen können. Vor allem die Augen sollen zum Strahlen gebracht werden. Jede Teilnehmerin kann sich gefahrlos auf einen neuen Look einlassen, denn es wird weder geschnitten noch gefärbt. Alles, was vor dem Spiegel entsteht, lässt sich mit wenigen Handgriffen auch wieder rückgängig machen.

Perfekt vor die Kamera

Vorher-Nachher-Fotos Quelle: Guido Karp

„Jede Frau hat etwas Schönes. Diese Überzeugung hilft mir, genau das auch im Foto herauszukitzeln”, verspricht Guido Karp. Mit einem tollen Make-Up, einer pfiffigen Frisur und einer Menge gute Laune fühlen sich die Teilnehmerinnen entspannt und vertrauen dem Team. „Täglich treffe ich Damen, die ,schon länger jung’ sind. Uns geht das Herz auf, wenn wir solchen Menschen etwas mit auf den Weg geben können“, erzählt der gebürtige Deutsche aus der Eifel, der den Großteil des Jahres in Los Angeles lebt. Michael Jackson, Depeche Mode, AC/DC oder Rammstein sind nur einige der unzähligen hochkarätigen Künstler und Bands, die er bei ihren Konzerten fotografiert hat.

Bei „Princess for one day“ benötigt der Starfotograf nur wenige Minuten, um von jeder Frau das Porträtfoto ihres Lebens zu schießen. Zwei LVZ-Leserinnen aus Leipzig konnten sich kürzlich davon überzeugen, als siezu Besuch in Hollywood waren. Beim Mutter-Tochter-Fotoshooting im Outdoor-Studio nördlich von Los Angeles entstanden einmalig schöne Aufnahmen.

Vorher-Nachher-Fotos Quelle: Guido Karp

Am Ende des Workshops erhält jede Teilnehmerin einen hochwertigen Großprint und eine CD ihres Starfotos gleich zum Mitnehmen. Alle Infos und Termine der Tour sowie Anmeldung auf www.princess4oneday.com. LVZ-Leserinnen können sich mit dem Rabattcode „VIP-Leser-LVZ“ anmelden, dann kostet die Teilnahme 144 Euro (statt 159). Telefonische Anmeldung unter der Hotline 07142-900 6583 (Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr).

Tourdaten in Sachsen:

Freitag, 15.11. Leipzig/ Hotel Fürstenhof

Samstag, 16.11. Dresden-Radebeul/ Radisson Blu Hotel

Freitag, 06.03.2020 Zwickau/ Best Western Plaza Hotel

Samstag, 07.03.2020 Chemnitz/ Pentahotel

Sonntag, 08.03.2020 Dresden – Radebeul/ Radisson Blu Hotel

Von Kerstin Decker