„Bedingungen im Handwerk sind schlecht“ – Leipziger Zimmermann rechnet mit seiner Zunft ab

In typischer Zimmermannstracht mit Cordhose, Weste und weißem Hemd nimmt Nassim Daraghmeh die Glückwünsche entgegen. In der Red Bull Arena steht er auf der Bühne, weil er seine Ausbildung nicht nur als bester Geselle seines Gewerkes, sondern sogar als bester Geselle des ganzen Ausbildungsjahrgangs – also aller Gewerke der Handwerkskammer zu Leipzig – abgeschlossen hat. Gleich soll er einige Dankesworte an die versammelten Gäste richten. Doch dazu kommt es nicht.

Weil es die Rede wert sei, veröffentlicht zu werden, wendet er sich nach der Freisprechung an die LVZ. Schon kurz darauf findet das Treffen mit Nassim Daraghmeh statt. In Zimmermannslook mit Hut auf dem Kopf kommt er in die Redaktion. „Ich hatte vor, all denen zu danken, die sich für mich und all die anderen Gesellen eingesetzt haben“, sagt er. „Aber ich wollte auch sagen, wo es klemmt im Handwerk.“

„Das wird auf Dauer eine echte Belastung“

Es sind vor allem die Begegnungen auf den Baustellen, über die der gebürtige Meißner, dessen Vater aus Palästina stammt, sich Gedanken macht. „Wenn man jeden Tag Gegenwind bekommt, weil die Haare zu lang sind, man im falschen Stadtteil wohnt, der Ernährungsstil nicht konform ist oder man die falsche Partei wählt – ganz persönliche Dinge also – und wenn im Allgemeinen der eigene Lebensstil und damit die eigene Persönlichkeit regelrecht an den Pranger gestellt werden, dann wird das auf die Dauer seelisch und moralisch zu einer echten Belastung“, heißt es in seiner Rede, die er mitgebracht hat.

„Hinzu kommt ein Aspekt, der mich persönlich und auch viele andere, noch betroffener macht. Ich meine die Themen Rassismus, Sexismus und Homophobie – Themen, die in der gesamten Gesellschaft schon lange der Vergangenheit angehören müssten. Diese sind, vor allem in den Baugewerken, weiterhin ein Problem.“ In der Red Bull Arena wollte er das ansprechen. Aus dem Grund, weil sich viele nicht vorstellen könnten, „was man sich anhören muss, wenn man aus den verschiedensten Gründen scheinbar nicht ins Bild passt“.

„Familienfreundliche Arbeitszeiten gibt es nicht auf dem Bau“

Darüber hinaus habe er auch die Arbeitsbedingungen ins Spiel bringen wollen. Die Löhne in den Gewerken seien zu gering, oft würde die Anfahrten zu den Baustellen nicht bezahlt. Auch bei den Arbeitszeiten müsse sich etwas ändern. Als Vater einer zweijährigen Tochter könne er diese weder früh in die Kita bringen, noch sie nachmittags wieder abholen. Auch auf dem Bau müssten familiengerechte Arbeitszeiten, wie etwa eine 30 Stunden Woche, möglich sein, sagt der Zimmermann, der die Meisterausbildung begonnen hat.

„Ich möchte hier aber nicht alle über einen Kamm scheren. Sicherlich sind viele Betriebe als Arbeitgeber attraktiv. Dennoch müssten mehr Unternehmen aktiv etwas tun, um ihre Azubis nach der Lehre zu halten und so dem Fachkräftemangel zu begegnen.“

Im Ablauf der Freisprechung gab es Schwierigkeiten

Aber warum konnte der 29-Jährige die Rede nicht halten? Bei der Leipziger Handwerkskammer nimmt Hauptgeschäftsführer Volker Lux das auf seine Kappe. „Das habe ich verbockt“, sagt er. Im Programm sei die Rede als fester Punkt eingeplant gewesen. „Ich verstehe, dass der Zimmermann enttäuscht ist, dass er seine vorbereiteten Worte der Gesellen zur Freisprechung nicht vortragen konnte.“ Leider gab es einige Schwierigkeiten im Ablauf. Die Rede des Gesellen habe er unbeabsichtigt übersprungen. Leider sei dies auch dem Moderator nicht sofort aufgefallen. Er versichere, „mit dem Inhalt der Rede hat das nichts zu tun“.

Man habe im Vorfeld mit Nassim Daraghmeh über die Rede gesprochen und ihn darum gebeten, weniger zu verallgemeinern. Dem sei er auch nachgekommen. Das bestätigt der Zimmermann: „Die Kritik der Handwerkskammer, die erste Version sei zu verallgemeinernd und im Ton für den Anlass der Freisprechung ungeeignet, konnte ich durchaus nachvollziehen, sodass ich die Rede dementsprechend abgeändert habe.“

Chefs der Handwerkskammer suchen das Gespräch

Die angesprochen Kritikpunkte nehme man „sehr ernst“, so Lux. Es sei bedauerlich, meint der Hauptgeschäftsführer, „dass es in Einzelfällen an Respekt gegenüber Auszubildenden mangelt. Auch wissen wir, dass auf Baustellen manchmal ein sehr rauer Ton herrscht. Beides ist nicht hinnehmbar, da sind wir mit Herr Daraghmeh konform.“ Allerdings seien Verallgemeinerungen fehl am Platze. Man könne den Ausbildungsbetrieben im Bauhandwerk nicht generell vorwerfen, dass sie nicht fair entlohnen oder dass sie im Geiste unmodern seien.

Er möchte darauf hinweisen, so Lux weiter, „dass wir rund 20 jungen Handwerkern mit Migrationshintergrund auf der Veranstaltung ihre Gesellenbriefe übergeben konnten. Dies belegt das Engagement der Ausbildungsbetriebe und deren Unvoreingenommenheit gegenüber Menschen mit ausländischen Wurzeln.“ Gern würde man mehr ausbilden, aber oft fehlten die Voraussetzungen oder der Wille. Dennoch dürften die Fälle, die Nassim Daraghmeh zu Recht anspreche, nicht unter den Tisch gekehrt werden. Deshalb biete er ihm ein Gespräch in der Handwerkskammer an, an dem auch Handwerkskammerpräsident Matthias Forßbohm teilnehmen will.

Von 461 Handwerkern nur 20 mit Migrationshintergrund sei aus seiner Sicht nicht viel, meint Zimmermann Daraghmeh. Diesen und die anderen Punkte würde er gern mit den Chefs der Handwerkskammer besprechen. Er freue sich über die Einladung zum Gespräch.

Von Andreas Dunte