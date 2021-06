Leipzig

Wie würde sich das Leben ändern, wenn jeden Monat 1200 Euro mehr aufs Konto kämen – einfach so, ohne Gegenleistung? Das wollen Forscher jetzt in einer Studie herausfinden. 122 Menschen, darunter auch Leipziger, bekommen dafür drei Jahre lang ein bedingungsloses Grundeinkommen. Sie werden regelmäßig befragt, wie sich ihr Alltag durch das Extra-Geld verändert. Die Studie, die der Verein Mein Grundeinkommen in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, dem Max-Planck-Institut und der Universität Köln durchführt, finanziert sich aus Spenden. Die LVZ sprach mit dem Initiator, dem Unternehmer Michael Bohmeyer (37).

Sie haben 2014 den Verein Mein Grundeinkommen gegründet. Was war der Auslöser?

Ich habe eine Weile die Debatte um Grundeinkommen verfolgt, es wurden immer wieder die gleichen Argumente und Ängste ausgetauscht. Ich habe selbst das große Glück, dass ich so eine Art Grundeinkommen habe. Meine Gewinnanteile an einer Firma, die ich mitgegründet habe, bringen mir jeden Monat um die 1000 Euro ein, ohne dass ich dafür arbeiten oder eine Bedingung erfüllen muss. Und das wirkt bei mir ganz anders, als es immer diskutiert wird. Es macht mich gar nicht faul. Im Gegenteil. Es macht mich viel aufgeschlossener und mutiger. Deshalb habe ich angefangen, Geld zu sammeln, damit andere das auch ausprobieren können. Mittlerweile sind es mehr als 900 Menschen, die bei unseren Projekten Grundeinkommen erhalten oder erhalten haben.

„Es ist an der Zeit, den Sozialstaat weiterzuentwickeln“

Deutschland gehört zu den wenigen wirtschaftsstarken und wohlhabenden Ländern der Welt, die über vergleichsweise hohe soziale Standards verfügen. Wozu braucht es da noch ein Grundeinkommen für alle?

Der Sozialstaat ist eine phantastische Errungenschaft. Trotzdem ist es an der Zeit, ihn weiterzuentwickeln. Wir geben im internationalen Vergleich überdurchschnittlich viel Geld dafür aus, die Schwächsten der Gesellschaft finanziell zu sichern. Das gelingt uns aber nicht so richtig. Wir haben das Phänomen der Armutsfalle. Menschen, die einmal arm sind, bleiben in der Regel arm. Wir erleben eine Stigmatisierung von Armen und Erwerbslosen. Und wir haben mitnichten ein System, das die Menschen fördert. Es fordert vor allem. Wer bestimmte Maßnahmen nicht annimmt, bekommt Leistungskürzung.

Was macht das mit einer Gesellschaft?

Damit kreieren wir in Deutschland ein Klima der Angst und Sorge vor dem Abstieg. Jeder zweite Deutsche macht sich Sorgen um seine finanzielle Zukunft, auch in der Mittelschicht. Wir sollten herausfinden, welche Potenziale in der Gesellschaft schlummern, wenn wir diese Angst eliminieren. Wir leben in einem System, dass immer wieder Verlierer produziert. Wir versuchen zwar, dies mit dem heutigen Sozialstaat notdürftig zu übertünchen. Mit dem Grundeinkommen bekommen aber alle von vornherein genug, sodass keine Armut mehr entstehen kann.

„Bafög, Kindergeld, Hartz IV, Wohngeld, Grundsicherung – all das braucht man dann nicht mehr“

Würden dann andere, etwa unterhaltssichernde Sozialleistungen wie die Kosten der Unterkunft oder Hartz IV einfach durch das Grundeinkommen ersetzt?

Zum Großteil würden diese Leistungen ersetzt werden, weil das Grundeinkommen sowieso höher ist. Diese Leistungen, die ganze Bürokratie, die da dranhängt, und teilweise auch Demütigung würden dann wegfallen. Bafög, Kindergeld, Hartz IV, Wohngeld, Grundsicherung – all das braucht man dann nicht mehr.

In der Summe können sie aber die Höhe des Grundeinkommens von 1200 Euro im Monat durchaus übersteigen ...

… natürlich gibt es Menschen, die einen höheren Bedarf haben. Für die müssten die Leistungen erhalten bleiben. Aber das ist ein ganz kleiner Bruchteil. Es geht im Übrigen auch nicht darum, den Sozialstaat abzuschaffen. Der hat noch ganz viele, extrem wichtige Aufgaben. Aber der Bereich, der das Grundeinkommen der Menschen sichert, der würde an das Finanzamt übertragen, damit der Sozialstaat sich auf seine eigentlichen, integrativen Aufgaben besser konzentrieren kann.

„Trotz Grundeinkommen hören die Menschen nicht auf zu arbeiten“

Sie haben gerade eine Pilotstudie gestartet, für die aus Millionen von Bewerbern 122 Teilnehmende ausgelost wurden, die nun drei Jahre lang monatlich 1200 Euro bekommen. Was erhoffen Sie sich davon?

Wir haben ja zuvor schon mit mehr als 800 Menschen, die für ein Jahr ein monatliches Grundeinkommen von 1000 Euro erhielten, experimentiert. Es hat sich auf den ersten Blick nicht viel verändert: Trotz Grundeinkommen hören die Menschen nicht auf zu arbeiten – und wenn doch, dann finden sie einen Job, der besser zu ihnen passt und besser bezahlt ist. Wir haben aber die Erfahrung gemacht, dass Grundeinkommen noch viel mehr bewirken kann, dass die physische und psychische Gesundheit der Menschen massiv ansteigt, weil die Existenzangst weg ist, dass sie sozialer agieren, der Zusammenhalt und das Vertrauen in der Gesellschaft wächst, dass sie sich vielleicht sogar ökologischer verhalten, weil sie nicht mehr so viel Stress haben und der Frustkonsum ausbleibt. Wenn wir dies auf die gesamte Gesellschaft übertragen, dann könnte uns das einen großen Sprung nach vorne bringen. Ob es so ist, das finden wir jetzt mit unseren Forschungen heraus.

Wie unterscheidet sich das jetzige Projekt von den vorangegangenen?

Grundeinkommen wurden schon dutzendfach in verschiedenen Ländern untersucht. Es gab dabei immer einen starken Fokus auf den Arbeitsmarkt. Zum allerersten Mal machen wir das nicht fokussiert auf die Armen der Gesellschaft. Denn Grundeinkommen ist keine Sozialhilfe für die Armen, sondern eine Investition in alle Menschen. Deshalb müssen wir es bei der Mehrheit der Gesellschaft testen – und das ist die Mittelschicht in Deutschland.

Sie wollen das Grundeinkommen ohne Bedingungen jedem Menschen gewähren. Aber was ist sozial daran, wenn der Millionär genauso wie die Putzfrau von der Allgemeinheit jeden Monat noch 1200 Euro bekommt?

Das ist die große Frage, ob wir alle dazu bereit sind, diesen Weg mitzugehen? Sind wir bereit, dem Millionär, weil er ein Mensch ist, Geld zu geben? Nicht, weil er noch mehr Geld bekommen soll, sondern weil er gleich behandelt werden soll, damit die Armen nicht ungleich behandelt werden. Am Ende wird über die Steuer abgerechnet, dann zahlt der Millionär, dann zahlen die Wohlhabenden deutlich mehr Steuern als heute.

„Mit dem Grundeinkommen werden die Steuern deutlich steigen“

Für die Studie haben Sie durch Crowdfunding Millionen von Euro eingesammelt. Aber wenn das bedingungslose Grundeinkommen für alle kommt: Bei 82 Millionen Menschen reden wir von rund 100 Milliarden Euro jedes Jahr. Das ist fast ein Drittel des Bundeshaushaltes. Kann ein Staat das bezahlen?

Ja, denn mit dem Grundeinkommen werden die Steuern deutlich steigen, aber dafür bekommt jedes Familienmitglied auch 12.000 Euro im Jahr. Mit diesen Steuern wird aber nicht der Staat aufgebläht, denn er wird sie eins zu eins an die Bürger auszahlen. Ich muss schon ein ganz hohes Einkommen beziehen, damit ich am Ende mehr Steuern zahle, als ich Grundeinkommen kriege. Direkter kann man Umverteilung und damit mehr Gleichheit in der Gesellschaft nicht erreichen.

Sie sind jetzt 37 Jahre alt. Mal Hand aufs Herz: Wenn Sie in Rente gehen, wird es dann in Deutschland ein bedingungsloses Grundeinkommen für alle Menschen geben?

Ich vermute, dass es so ein Grundeinkommen, wie es mir vorschwebt, nicht geben wird. Politik ist immer ein Ringen um Kompromisse, die für Idealisten oder Possibilisten wie mich oft enttäuschend sind. Aber die Zeit für ein Grundeinkommen ist gekommen. Das werden wir vor Deutschland bestimmt in einem anderen Land sehen. Ich denke mal, dass das die USA sein werden, die in 1960er-Jahren ganz knapp davor waren, ein Grundeinkommen mit negativer Einkommenssteuer einzuführen, und wo mittlerweile in einem Dutzend Städte lokale Pilotprojekte laufen. Ideen von diesem Gedankengut, dass Menschen besser sind, wenn ihnen vertraut statt misstraut wird, und das in der Kindererziehung und Unternehmensführung zunehmend ankommt, werden irgendwann in unserem Gesellschaftsvertrag landen.

Bedingungsloses Grundeinkommen Das bedingungslose Grundeinkommen ist ein soziales Sicherungskonzept, bei dem der Staat allen Menschen ohne Bedürftigkeitsprüfung und frei von Gegenleistungen allen Menschen ein Leben lang einen bestimmten monatlichen Betrag auszahlt. Die Höhe soll mindestens dem Existenzminimum entsprechen und sicherstellen, dass jeder seine materiellen Bedürfnisse befriedigen, also vor allem Wohnung, Lebensmittel, Kleidung, medizinische Versorgung und soziokulturelle Teilhabe bezahlen kann. Michael Bohmeyer wurde 1984 in Rüdersdorf in Brandenburg geboren. Er ist Initiator des Vereins Mein Grundeinkommen. Mit 16 Jahren gründete er sein erstes Start-Up, mit Ende 20 betrieb er ein erfolgreiches IT-Unternehmen. 2014 gründete er den Verein Mein Grundeinkommen, der sich für die Einführung des bedingungslosen Grundeinkommens einsetzt und umfangreiche Untersuchungen dazu durchführt. Mehr als 2,4 Millionen Menschen unterstützen den Verein, darunter 160.000 Groß- und Kleinstspender, mit deren Hilfe die Grundeinkommen-Tests finanziert werden. Über ihre bisherigen Erfahrungen aus der Praxis berichten Michael Bohmeyer und Claudia Cornelsen in ihrem 2919 erschienenen Bestseller „Was würdest du tun?

Von Klaus Staeubert