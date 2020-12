Leipzig

Hedwig Portner (44) führt gemeinsam mit ihrem Mann Udo das Leipziger Bestattungshaus Ananke mit acht Filialen. So viele Corona-Tote wie in den vergangenen 14 Tage hätten sie noch nie zur letzten Ruhe gebettet, sagt sie im Interview. Für diese Verstorbenen gelten besonders strenge hygienische Vorschriften. Am schlimmsten sei aber, dass es oftmals kein Abschiednehmen von den Sterbenden mehr gebe.

Wie viele Bestattungen von Covid-19-Infizierten hatten Sie in jüngster Zeit?

Anzeige

In den letzten 14 Tagen hatten wir zehn Verstorbene, die mit Corona infiziert waren. Sie waren im Alter von 68 bis 82 Jahren. So viele Corona-Tote in zwei Wochen, das haben wir noch nicht erlebt.

Haben Sie einen Vergleich zum ersten Lockdown im Frühjahr?

Da haben wir insgesamt höchstens fünf mit Corona infizierte Verstorbene bestattet. Und im Sommer gab es gar keinen Fall.

Der Körper des Verstorbenen wird desinfiziert

Wie gehen Sie mit diesen Verstorbenen um, die meisten kommen doch aus den Krankenhäusern?

Ja, die meisten versterben in Krankenhäusern. Aber wir haben auch Verstorbene aus Pflegeheimen abgeholt. Grundsätzlich gehen die Bestatter natürlich in vollständiger Schutzausrüstung hin, also Einweg-Overall, Handschuhe und FFP2-Maske. Wir müssen ja auch unsere Mitarbeiter schützen. Wenn wir den Verstorbenen übernehmen, wird er nicht sofort in einen normalen Sarg gebettet, wie das sonst üblich ist, sondern er kommt in einen Unfallsack, der von außen desinfiziert wird. Zuvor tränken wir einen Mundschutz in Desinfektionsmittel und legen das dem Toten auf den Mund und desinfizieren den ganzen Körper mit Spray. So übernehmen wir auch die Verstorbenen aus dem Krankenhaus. Die Desinfektion ist dann dort schon erledigt. Diese Verstorbenen bekommen wir gar nicht mehr zu Gesicht, weil sie in einem geschlossenen Unfallsack bleiben.

Wie erfolgt dann der Leichentransport?

Wir überführen in der Regel mit einem weißen Holz-Transportsarg. Das machen wir in diesen Fällen natürlich nicht. Da nehmen wir einen Transportsarg, der sich leichter desinfizieren lässt. Mit so genannten infizierten Leichen, ob durch HIV oder Creutzfeldt-Jakob, mussten wir schon immer umgehen. Nur jetzt ist die Dimension eine andere, weil wir eine Pandemie haben. Die Särge, die dann ins Krematorium gebracht werden, müssen als infektiös gekennzeichnet werden. Das Schlimme aber ist, dass viele, ob mit oder ohne Corona, allein sterben und es für die Angehörigen kein Abschiednehmen in den letzten Stunden mehr gibt.

Eine Stunde am Sarg der Mutter Abschied genommen

Wie nehmen Sie das wahr?

Die Angehörigen können zum großen Teil in den Krankenhäusern und Pflegeheimen nicht dabei sein, wenn ihre Lieben sterben. Fast alle diese Einrichtungen lassen da keinen Besuch mehr hinein. Von denen, die kein Corona hatten, können die Angehörigen zumindest bei uns am offenen Sarg noch Abschied nehmen. Wir hatten noch nie so viele Abschiednahmen bei uns wie in den letzten zwei bis drei Wochen. Denn ganz viele Menschen haben offenbar das Bedürfnis danach, gerade weil sie die Verstorbenen durch Besuchseinschränkungen kaum noch sehen durften. Wir haben für die Abschiednahme in der Dieskaustraße eigens dafür vorgesehene Räume. So hat zum Beispiel Anfang der Woche ein Sohn, der seine Mutter drei Wochen vor ihrem Tod nicht mehr besuchen durfte, weil der Träger des Heimes ein generelles Besuchsverbot erlassen hatte, zusammen mit seiner Frau und seinen Kindern eine Stunde am offenen Sarg der Mutter gesessen und sich verabschiedet.

Aber von denen, die mit Corona verstorben sind, ist so eine Verabschiedung ja gar nicht möglich. Was können die Angehörigen da tun?

Also das ist zweischneidig. Da gibt es zwar den Wunsch, die Verstorbenen noch einmal zu sehen, das geht natürlich nicht. Aber neben der Traurigkeit darüber, die Hand nicht halten zu können, existiert auch die Angst vor Ansteckung. Da muss man schauen, wie man das mit der Trauerfeier alles kompensiert. Bei den Trauerfeiern werden die Angehörigen übrigens immer kreativer. Sie wollen offenbar etwas nachholen, was sie nicht tun konnten, als der liebe Mensch im Sterben lag. Bis zum neuen Lockdown waren auf dem Südfriedhof Feiern mit bis zu 25 Personen möglich, auf kleineren Friedhöfen mit bis zu 20. Jetzt sind nur noch 10 Personen erlaubt. Wir haben nächste Woche, kurz vor Weihnachten, sehr viele Trauerfeiern. Das wird traurig für die Angehörigen, ihre Lieben wieder auszuladen. So kurzfristig wird keiner mehr diesen Termin verschieben.

Briefe im Sarg und viel mehr Blumen

Was fällt Ihnen besonders auf an Veränderungen bei der Trauer, an neuer Kreativität?

Es werden viel mehr Blumen niedergelegt. Wir hatten zum Beispiel vor wenigen Tagen in Gohlis eine Trauerfeier mit nur sechs Personen. Aber da lagen so viele Blumen, als ob es doppelt so viele Trauergäste gewesen wären. Es werden auch mehr Rituale gepflegt, zum Beispiel Briefe in den Sarg gelegt. Wir hatten erst vor gut einer Woche in unseren Räumlichkeiten, als noch bis zu 20 Personen zugelassen waren, eine sehr bewegende Trauerfeier. Die Tochter hat selbst die Rede geschrieben und gehalten. Sie konnte nicht noch mal ins Heim gehen, um sich von ihrer Mutter zu verabschieden. Mit dem Beamer wurden Bilder aus dem Leben der Verstorbenen gezeigt. Dann haben alle mit Sekt auf sie angestoßen. Das sind dann mehr Lebens- als Trauerfeiern, denn es wird an das Leben der Verstorbenen erinnert. Die Angehörigen hatten einfach das Bedürfnis, sich auf diese Weise würdig zu verabschieden, wenn das schon im Heim nicht möglich war. Die Leute brauchen gerade jetzt Hoffnung und Zusammenhalt und nutzen auch diese Begegnungen dafür.

Haben Sie einen Rat für die Angehörigen, wie sie in dieser Pandemiezeit am besten mit ihrer Trauer umgehen sollten?

Sie sollten sich Zeit nehmen für den Abschied. Ich nenne als Beispiel den Fall eines kürzlich verstorbenen 18-Jährigen. Die Familie ist in Nordrhein-Westfalen und Bayern verstreut und kann wegen Corona nun auch nicht zusammenkommen. Die Angehörigen lassen sich jetzt ganz bewusst Zeit, geben sich Raum zum Trauern. Man kann ja eine Urne innerhalb von sechs Monaten beisetzen lassen. Viele werden dann kreativ und nutzen die Möglichkeiten, die es gibt, zum Beispiel, noch etwas auf die Urne gravieren oder ein Bild darauf malen zu lassen. Wichtig ist, sich auseinanderzusetzen mit dem Tod. Aus so einer schmerzhaften Ohnmachtssituation kommt man nur heraus, indem man aktiv wird. Sonst bleibt das Gefühl von Hilflosigkeit.

Viel mehr Feuerbestattungen

Wie viele der an oder mit Corona Verstorbenen bekommen eine Feuerbestattung und wie viele eine Erdbestattung im Sarg? Ist die überhaupt möglich?

Ja, die ist möglich. Aber wir hatten keine einzige Erdbestattung dabei. Aber das hat, glaube ich, nichts mit Corona zu tun. Das ist der Trend. Über 90 Prozent sind bei uns Feuerbestattungen. Und jetzt ist das auch gut so, weil die Urnenbestattung flexibler ist. Eine Tochter hatte die Urne ihrer Mutter zum Beispiel zwei Wochen bei sich zu Hause, um sich bewusst zu verabschieden. Auch das ist möglich.

Könnte es bei Ihnen eng werden mit den Bestattungskapazitäten?

Bei uns in Leipzig nicht. Bis jetzt habe ich nicht die Befürchtung. Und wenn wir es nicht leisten könnten, würde ich das abgeben an ein anderes Unternehmen.

Bestatter wollen als systemrelevant anerkannt werden

Fürchten Sie jetzt Personalengpässe durch den Lockdown, wenn Kitas und Schulen geschlossen haben?

Ja schon, nachdem wir im ersten Lockdown heftig um unsere Systemrelevanz gekämpft haben, stehen wir jetzt wieder nicht drin als wichtige Berufsgruppe, deren Kinder betreut werden. Dagegen wehrt sich unsere Innung. Mir fehlen wirklich die Worte. Wir haben es diesmal mit einem ganz anderen Ausmaß an Sterbefällen zu tun. Wir sind aktuell das Bundesland mit den höchsten Neuinfektionen, und da gelten wir nicht als systemrelevant! Das darf nicht schon wieder passieren. Drei Frauen von unseren 15 Mitarbeitern haben Kinder im Kita-Alter.

Trauern ist wichtig, um wieder ins Leben zu kommen

Sie ziehen mit einer Ihrer Leipziger Filialen aus der Nürnberger Straße in den Grimmaischen Steinweg ins Lebendige Haus in der ehemaligen Hauptpost. Passt ein Bestatter dorthin?

Aber selbstverständlich. Trauern ist eine wichtige Arbeit, um wieder ins Leben zu kommen. Die Trauerkultur verändert sich. Und wir wachsen und brauchen neue Räumlichkeiten. Das passt. Unsere Philosophie ist: Trauern Sie lebendig, dann wird es auch wieder gut. Sonst ist die Gefahr groß, dass man zu viel verschleppt und selbst noch krank wird. Und mein Anspruch an meinen Beruf ist es, herauszufühlen, wie es meinem Gegenüber geht. Wenn ich das nicht schaffe, bin ich fehl am Platz.

Interview: Anita Kecke

Zur Person Nach ihrer Ausbildung zur Industriekauffrau begann Hedwig Portner vor 21 Jahren als Quereinsteigerin im Bestattungswesen. Die 44-jährige, die in Hof geboren wurde, absolvierte eine Zusatzausbildung zur integrativen Trauertherapeutin. Das Bestattungsunternehmen Ananke leitet sie mit ihrem Mann Udo Portner (50), der Bestattungsmeister ist. Das Paar hat zwei Söhne, einer arbeitet schon mit im Unternehmen und macht seinen Betriebswirt, einer geht noch zur Schule.

Von Anita Kecke